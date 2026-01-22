أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن فوزها بعقدين استراتيجيين لتوريد طائرات مروحية غير مأهولة من طراز" أنافيا أتش تي 100"، و"أتش تي 750 "إلى وزارة الدفاع الإماراتية. وتُمثل هذه العقود محطة مهمة، كونها من أكبر الطلبيات العالمية حتى الآن لمنظومات الطائرات غير المأهولة ذاتية التشغيل(UAS).

وبموجب العقدين، ستتولى شركة "أنــافيا"، التابعة لمجموعة إيدج ومقرها سويسرا، والمتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة الطيران المسير ، إنتاج وتسليم 76منصة "أتش تي 100"، و92 من طراز "أتش تي 750 " ذات الأجنحة الدوّارة إلى وزارة الدفاع الإماراتية.

وفي هذا السياق، قال يون أندري يورغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أنــافيا": “تؤكد عقودنا مع وزارة الدفاع الإماراتية التزامنا المستمر بتمكين عمليات الاستخبارات واللوجستيات المتقدمة غير المأهولة، من خلال أحدث التقنيات في الأنظمة الذاتية. ومع تطوّر المشهد الأمني العالمي نحو مستقبل يعتمد بشكل متزايد على الأنظمة غير المأهولة، ستواصل "أنافيا "الابتكار في تطوير أنظمة عالية الأداء توفر قدرات رائدة على مستوى القطاع، مع الإسهام في الوقت نفسه في تعزيز وترسيخ منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات."

و تعد المروحية غير المأهولة "أتش تي 100"، المُثبتة كفاءتها في المهام، منصة متعددة التضاريس وقادرة على العمل ليلًا ونهارًا وفي الظروف الجوية الصعبة. وقد صُممت لتكون بديلاً سريع الانتشار للمروحيات المأهولة في مهام الاستخبارات وجمع البيانات. أما المروحية الأكبر"أتش تي 750 " فهي منصة متعددة المهام مخصصة للعمليات اللوجستية، وقادرة على نقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على مستوى استثنائي من ثبات الطيران.

ويأتي الإعلان عن هذه العقود التي أُعلن عنها خلال معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (UMEX) ومعرض المحاكاة والتدريب (SimTEX) 2026 لتمثل أحدث خطوة في التزام مجموعة ايدج بدعم الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال تزويدها بأحدث تقنيات أنظمة الطائرات غير المأهولة وبقدرات توريد واسعة.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن أنــافيا

تُعد أنــافيا شركة سويسرية تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وهي متخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة الطيران غير المأهولة المتقدمة. تأسست الشركة في عام 2019، وتتخذ من بيلتن ونفيلس في سويسرا مقراً رئيسياً لها، حيث تجمع بين التميّز الهندسي السويسري والالتزام الراسخ بالابتكار، والاعتمادية العملياتية، وتحقيق النجاح في المهام الميدانية.

كما تُعد أنــافيا جزءاً من مجموعة ايدج، إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، الأمر الذي يتيح لها الاستفادة من الخبرات العالمية مع الحفاظ على الدقة الصناعية المحلية في التصنيع والتكامل.

وتتمثل المنصات الرئيسية للشركة في مروحيات إتش تي 100، وإتش تي 750، وهما عبارة عن نظامين غير مأهولين من الأنظمة ذات أجنحة دوّارة، صُمّمتا لتلبية المتطلبات الصارمة لقطاعات الأمن والدفاع والتطبيقات المدنية المتقدمة. وقد جرى تطوير هذه المنصات للعمل بكفاءة عالية في البيئات العملياتية المعقدة، بما في ذلك البيئات البحرية، والمناطق المرتفعة، والمناطق ذات الظروف المناخية القاسية، حيث توفر قدرات استثنائية من حيث زمن التحليق، وسعة الحمولة، والمرونة العملياتية.

