القاهرة: أعلنت شركة بساطة القابضة إطلاق "بساطة باي" لتكون واحدة من كبرى شركات وبوابات الدفع الإلكتروني الجديدة في مصر، التي جاءت نتيجة لعملية التطوير والدمج بين شركتيّ "مصاري" و"بي". وذلك تماشياً مع الطلب القوي والمتزايد من مزودي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين على حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة بأسعار تنافسية. وجمعت بين خبرة هذا الثنائي الذي أثبت وجوده في السوق المصري، وذلك بشبكتهما الواسعة والآمنة من نقاط البيع المتاحة عبر الأكشاك ومحلات السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر التجزئة بأكثر من 160 ألف نقطة بيع، وبما يتجاوز 30 مليون عميل في 27 محافظ، بإجمالي إيرادات تجاوزت 50 مليار جنيه مصري.

نجح الثنائي – مدعومًا بمجموعة مميزة من المساهمين والمستثمرين من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري، بما في ذلك شركة فودافون مصر – في الخروج ببوابة الدفع الإلكتروني "بساطة باي"، في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطًا كبيرًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية. وهو وقت تضع فيه كل قطاعات الدولة نصب أعينها التحول نحو التكنولوجيا المالية.

وتستهدف "بساطة" تبسيط المعاملات المالية لكل من الأفراد والتجار والشركات، لتقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة لعملائها. فمن خلال تطبيق "بساطة باي"، يمكن للأفراد الاستمتاع بالدفع الإلكتروني بكل سلاسة باستخدام هواتفهم على نظامي أندرويد وآيفون، وكذلك اختيار الدفع التلقائي بسهولة. ومن جهة أخرى، تدعم الماكينات المتواجدة في نقاط البيع الخاصة بـ"بساطة" في 27 محافظة في مصر استخدام رموز QR وتكنولوجيا NFCs، وبالتالي يستطيع التجار استقبال المدفوعات إلكترونيًا لتوفير تجربة دفع آمنة وأكثر سهولة لعملائهم، دون الحاجة لأي بطاقات بنكية أو كاش.

ومن خلال شبكتها الواسعة التي تضم عشرات الآلاف من نقاط البيع والمحافظ المميكنة، تلتزم "بساطة" بتمكين عملائها من الأفراد الذين يحتاجون إلى دفع فواتيرهم، وكذلك الشركات مع موردينهم والتجار في محلات السوبر ماركت والصيدليات الذين يحتاجون إلى منصات دفع إلكتروني موثوقة، والشركات التي تحتاج الدفع لمورديها بسرعة وكفاءة. علاوة على ذلك، تقدم بساطة خدمات إضافية للسحب والإيداع النقدي Cash in and Cash out من خلال شبكتها الضخمة من نقاط البيع المنتشرة على نطاق واسع في محافظات مصر، والتي يمكن العثور عليها بسهولة في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والأكشاك ومحلات البقالة.

تعقيبًا على ذلك، قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة" بساطة: "بساطة باي ستشكل علامة فارقة في رحلة قطاع المدفوعات الإلكترونية. فهي تركز على حلول الدفع الآمنة التي تتم بكل سهولة وفي ثوانٍ قليلة، وذلك لتمكين الشركات والتجار والأفراد على حد سواء، وتزويدهم بتقنية مالية متميزة للنجاح في التعاملات السريعة اليومية. وهدفنا تقديم تجربة دفع سلسة دون تعقيدات للملايين من عملائنا، وكذلك الربط بين مزودي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين والبنوك في شبكة دفع إلكتروني عملاقة واحدة".

أضاف "شحاتة": "قمنا بتزويد التجار ببوابة الدفع الخاصة بنا، والتي تمكنهم من قبول المدفوعات باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان بصورة فورية في نقاط البيع وأيضا أونلاين، لأن كل تركيزنا ينصب على جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة. ولأن بساطة تتميز بقوة المساهمين والشركاء الرائدين فيها، حيث جاءت هذه الشراكة الاستراتيجية منقسمة بين شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي انفيستمينتس القابضة، وشركة"بي بي إي بارتنرز، وشركة فودافون مصر."

تسعى "بساطة" لتلبية احتياجات العملاء وتوفير العديد من الخدمات المالية التي يصل عددها إلى أكثر من 1800 خدمة، ومنها خدمات الاتصالات وتحصيل فواتير المرافق ومعاملات الشركات وفودافون كاش والتعاملات عبر الإنترنت وتحصيل الأقساط المالية والخدمات الحكومية ومدفوعات الشركات وغيرها.

وانطلاقًا من التزامها بتوفير حلول دفع آمنة ومريحة، أطلقت الشركة عدد من أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتي تتيح إمكانية سحب النقود ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، وهي خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون المنصة المفضلة للدفع الإلكتروني لملايين العملاء الذين يثقون في تلبية الشركة لجميع احتياجات الدفع الخاصة بهم.

في هذا الشأن، أوضح عثمان بدران، رئيس القطاع التسويقي لشركة بساطة، استراتيجية الشركة المقبلة قائلاً: "نعتمد على أحدث خدمات المدفوعات الإلكترونية في العالم لتسهيل عمليات الدفع من خلال بساطة باي. ولتوفير خدماتنا بشكل أسهل لكافة العملاء، قدمنا للسوق المصري ماكينة الخدمة الذاتية (SST) وهي عبارة عن جهاز بسيط جدًا، يمكنك التعامل معه بمفردك مثل ماكينات الصرافة الآلية ويمكنك من خلاله دفع الفواتير والأقساط والاستفادة بكافة خدماتنا، مع تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بالشركة لتقديم كافة الخدمات بشكل أبسط للجميع حيث تستهدف الشركة الوصول إلى كافة قطاعات الشعب المصري"، وأكد "بدران" على حرص شركة "بساطة" على التوسع في شراكاتها والتعاون مع مقدمي الخدمات بمختلف القطاعات بهدف زيادة الحصة السوقية والانتشار أكثر في مصر والمنطقة بأكملها، وهو ما سيساهم في الوصول لعدد أكبر من العملاء بجانب توفير محفظة متنوعة من الخدمات الجديدة.

في نفس السياق، علق كريم عيد، رئيس قطاع التسويق للأفراد بفودافون مصر: "تعمل فودافون بشكل دائم ومستمر على إبرام الشراكات مع كبرى المؤسسات وأكثرها تطوراُ في مجال خدمات الدفع الإلكتروني وذلك لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتأتي شراكتنا مع بساطة في ظل زيادة الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني والتي تسهل من حياة المواطنين عن طريق إتمام المعاملات اليومية المختلفة بكل سهولة وسرعة وأمان..ومن خلال الشراكة سنتمكن من الوصول لأكبر عدد من عملائنا من خلال شبكة نقاط الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة بساطة والتي تصل لأكثر من 160 ألف نقطة بيع ومحفظة مفعلة تتواجد وتتوزع خدماتها عبر 27 محافظة "

وأضاف: "ونفخر بالخطوات التي تتخذها فودافون في سبيل تعزيز مفهوم الشمول المالي، ونأمل أن تتم شراكات وتعاونات أكثر على هذا المستوى للإستفادة من فرص النمو المتنوعة في مجال الدفع الإلكتروني وقطاع الإتصالات بشكل عام."

أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم مختلف أنواع الخدمات المالية، والمساهمة بشكل فعال في نشر الشمول المالي، وتوفير خدمات تستهدف جميع فئات العملاء وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني وإتاحتها أمام الجميع، سواء من قطاع الشركات أو العملاء.

يُذكر أن شركة "بساطة باي" تقدم مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات بفضل شبكة نقاط البيع الموزعة على كافة محافظات الجمهورية، والتي تتضمن خدمات دفع فواتير الهواتف الأرضية والمحمولة وفواتير الإنترنت ومدفوعات النقل والتعليم، كالرسوم الجامعية والمرافق كالغاز والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال والتبرعات والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المتنوعة، كما تقدم الشركة أيضًا عدد كبير وضخم من الخدمات المالية الحكومية من خلال شراكات متنوعة مع هيئات وجهات حكومية مختلفة كشركات الكهرباء والغاز والمياه، والجامعات الحكومية ووزارة التعليم، وشركات التأمين والخدمات، لتكون بذلك شركة رائدة في جميع خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة.

