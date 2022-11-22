· عزيزي تعتزم تطوير المشروع متعدد الاستخدامات الذي تبلغ كلفته تقريبا عشرات مليارات الدراهم

· المشروع يضم أكثر من 24 مليون قدم مربع من المساحة المبنية الإجمالية، كما يشمل وحدات تاون هاوس وفللاً ومساكن، والمزيد غيرها في منطقة الغولف بدبي الجنوب

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام صفقة مع دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات. وبموجب هذه الصفقة، استحوذت عزيزي على قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربع، وتقع في أكثر المناطق المرجحة للنمو في الإمارة. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل عزيزي لتطوير هذه القطعة الكبيرة حيث ستبلغ قيمة المشروع عشرات مليارات وستضم أكثر من 24 مليون قدم مربع من المساحة المبنية الإجمالية. وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستكون عزيزي المطور الرئيسي المسؤول عن تشييد مباني المشروع وطرقه الداخلية وبنيته التحتية.

وأقيم حفل التوقيع في 21 نوفمبر في جناح عزيزي في معرض "سيتي سكيب دبي 2022" (جناح A10 - قاعة زعبيل 6 - مركز دبي التجاري العالمي)، بحضور كل من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري. وحضر الحفل أيضاً فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين وممثلي وسائل الإعلام.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال مرويس عزيزي: "إننا نشعر بحماسة فائقة للشروع في رحلة التطوير الكبيرة الجديدة لهذا المشروع الذي يمثل الحقبة التالية من مسار نمونا بالتوازي مع الازدهار المتواصل الذي تشهده إمارة دبي. وتمثل هذه القطعة بمساحتها الضخمة فرصة استثنائية للإسهام في تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات بمواصفات عالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. وفي الوقت ذاته، تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والابتكار، ويظهر ذلك ذلك جلياً من خلال العدد المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يختارون شراء منازلهم في هذه الإمارة. وفي هذه المناسبة،

نتشرف برفع أسمى آيات الشكر والامتنان الصادقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، والقيادة الرشيدة في الدولة، لدورهم في إلهامنا المستمر للعمل على إثراء حياة مئات الآلاف من العائلات السعيدة التي اختارت دبي موطناً لها. وسنكشف عن المزيد من المعلومات حول خططنا لهذا المشروع الذي سيصبح معلماً متميزاً في الوقت المناسب".

وقال سعادة خليفة الزفين: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية لشراء قطعة الأرض مع مطور معروف ويتمتع بسجل حافل في إنجاز المشاريع والمجمعات العقارية في جميع أنحاء الدولة. إننا في دبي الجنوب نحرص على اختيار شركاء يتوافقون مع مهمتنا الهادفة لإثراء حياة السكان والعاملين في جميع أنحاء الإمارة، والإسهام في دعم رؤية حكومتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة عالمية للعيش والعمل والزيارة. ونتطلع إلى بدء عزيزي تطوير هذا المشروع الجديد الذي سيصبح أحد أبرز الوجهات وأعلاها قيمة في الإمارة".

يشار إلى أن قطعة الأرض التي تم شراؤها تعد جزءاً من منطقة الجولف المرموقة بدبي الجنوب، وتحتل موقعاً استراتيجياً ضمن المناطق المرشحة للنمو في الإمارة، خاصة مع التوسع السريع الذي تشهده دبي نحو مناطقها الجنوبية. وتقع قطعة الأرض بجانب طريق الإمارات (E611) الذي تم بناؤه لربط الإمارات مع بعضها بعضاً، وتوفير نقاط وصول مريحة إلى الطرق السريعة الرئيسية الأخرى في دبي، والنقاط المهمة الأخرى المختلفة، ما يجعلها أحد أفضل الأماكن المتصلة في الجزء الجنوبي من الإمارة.

وتحتل قطعة الأرض موقعاً جيداً لتطوير مجمع فاخر، لاسيما وأنها تبعد خمس دقائق فقط بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي، المعروف أيضاً باسم "دبي وورلد سنترال"، وتقع على بعد دقائق قليلة من مبنى الطيران الخاص، لكن لن تكون أي حركة جوية فوقها.

ولم تفصح عزيزي عن خططها التفصيلية لتطوير القطعة، لكنها ذكرت أن أعمال التخطيط والتصميم للمشروع وصلت إلى مراحل متقدمة بالفعل، وستعمل على تطوير وحدات تاون هاوس وفلل وشقق سكنية وأخرى فندقية. وستقوم الشركة بتطوير أنواع من مشاريع الضيافة من ثلاث إلى خمس نجوم، ومجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك بحيرة كريستالية يمكن السباحة بها، إضافة إلى معالم مائية وحدائق ومرافق رياضية (مثل مسارات ركوب الدراجات والجري)، وعدد من ملاعب الأطفال والمساحات الخضراء. وسيكون المشروع معززاً بالبنية التحتية المبتكرة والكثير غيرها التي تضمن تلبية احتياجات الرفاهية والراحة الملائمة للسكان.

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نبذة عن دبي الجنوب:

تعد دبي الجنوب منطقة ناشئة تبلغ مساحتها 145 كيلومتراً مربعاً، وتمثل مدينة ضمن إمارة دبي، ويتوقع لها أن تكون قادرة على استيعاب مليون نسمة عند اكتمالها.

أطلقت المدينة في العام 2006 تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، وذلك من خلال إبراز عناصرها الحضرية والمجتمعية بما يتوافق تماماً مع "خطة دبي 2021". وتهدف هذه العناصر لتحويلها إلى مدينة يعيش فيها السكان السعداء والمبدعين والممكّنين، إلى جانب كونها مجمّعاً شاملاً ومتماسك الأركان، ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل والاستثمار، ومدينة ذكية ومستدامة، ومحوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. وتدعم المنصة الاقتصادية في دبي الجنوب مختلف أنواع الأعمال والصناعات. وتضم المدينة أيضاً مطار آل مكتوم الدولي، أكبر مطار في العالم عند اكتماله.

نبذة عن عزيزي للتطوير العقاري

تعتبر عزيزي شركة تطوير عقاري رائدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد نجاحها في تسليم عشرات آلاف المنازل إلى المستثمرين المحليين والدوليين والمستخدمين النهائيين الذين ينتمون لأكثر من 100 جنسية، تفخر الشركة بمحفظتها الواسعة من المشاريع الفاخرة العصرية المنتشرة في الوجهات السكنية الأكثر جاذبية في دبي، إلى جانب نهجها القائم على إنجاز البناء، والالتزام بالشفافية والتركيز على العملاء. وتكون العقارات السكنية والتجارية التي تطورها عزيزي مثالية للمستثمرين، كما تناسب جميع أنماط الحياة. وينطلق المطور من مهمة دولية تتمثل في تطوير أنماط الحياة، وإثراء حياة سكانها، مع التركيز على تحفيز رؤية الأسواق التي تعمل فيها، والحرص على تطويرها.

وتمتلك عزيزي حالياً ما يقرب من 100 مشروع تحت الإنشاء سيتم تسليمها في العام 2023، كما يوجد أكثر من 100 مشروع إضافي قيد التخطيط، بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية، ويتوقع تسليمها بين عامي 2023 و 2025. وتتمتع الشركة بسجل قوي من الإنجازات والمشاريع المومع إطلاقها في المستقبل اعتماداً على بنك الأراضي الواسع وشراكاتها الإستراتيجية مع المطورين الرئيسيين في دبي، كما تلعب دوراً فعالاً في تطوير العقارات بمستوى عالمي في مدينة محمد بن راشد ونخلة جميرا ومدينة دبي الطبية والفرجان ومدينة دبي للاستوديوهات ودبي سبورتس سيتي، وداون تاون جبل علي

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