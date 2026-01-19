أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة "إنجي"، الرائدة عالمياً في حلول الطاقة منخفضة الكربون، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاواط.

وسيشارك سبعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار"، و"بنك كي إف دبليو إيبكس"، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية"، و" بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني "، و"تراست بنك"، و"مصرف الإمارات للتنمية".

وقد فازت كل من "مصدر" و"إنجي" بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025. وجرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات"، الشركة الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وستسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون.

وفي هذا الصدد، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعتبر استكمال الإغلاق المالي خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذا المشروع الذي يلعب دوراً محورياً في الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات. إذ يشكل مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية إضافة قيّمة لمحفظة الدولة المتنامية في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن دوره في تعزيز شراكتنا مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"إنجي"، اللتين نتطلع للتعاون معهما والوصول إلى مرحلة التشغيل الكاملة للمشروع وتوفير طاقة موثوقة ونظيفة تدعم التقدم الاجتماعي الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".

من جانبها، قالت كاثرين ماكجريجور، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي": "تواصل "إنجي" الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإنشاء بنية تحتية مستدامة، توفِّر حلول طاقة نظيفة وموثوقة على نطاق واسع. ويُمثّل الإغلاق المالي محطةً أساسية في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يسهم في دعم المساعي الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزِّز شراكتنا مع الجانب الإماراتي التي تمتد لعقود في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة. وبالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر"، ستمثل محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية مشروعاً رائداً يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وإننا نتطلع نحو التشغيل التجاري الكامل خلال السنوات المقبلة".

من جهته، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يُمثِّل الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية محطة رئيسية في مسيرة شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية، والرامية إلى توسعة قدرات الطاقة المتجددة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وإحداث نقلة نوعية في مشهد الطاقة في دولة الإمارات. وبصفته رابع مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالميا على نطاق المرافق، يُعدّ هذا المشروع أحد الأصول الاستراتيجية التي ستقوم بدور رئيسي في تمكيننا من تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035. من خلال ريادتها لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات اتخاذ خطوات عملية لضمان إمدادات طاقة آمنة ومستدامة، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. نتطلع إلى التعاون مع شركتي مصدر وإنجي خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل هذا المشروع، بما يعزز بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الماء والكهرباء في الدولة".

وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من "مصدر" و"إنجي"، بنسبة 60% و40% على الترتيب. ويُسهم المشروع الرائد في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل.

لمحة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتسهم الشركة بدور رائد في الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار وتطوير وتشغيل مشاريع عالمية تقدم عوائد تجارية وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة مناسبة.

لدى "مصدر" خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشاريع متنوعة ومنخفضة المخاطر بقدرة إجمالية تتجاوز 65 جيجاواط، تغطي القارات الست وأسواق الطاقة الأسرع نمواً في العالم.

وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يعزز دورها في تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن شركة "إنجي"

"إنجي" هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات منخفضة الكربون. وتطمح الشركة بشكل دؤوب، من خلال موظفيها وعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة الذين يبلغ عددهم 98 ألف، إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو اقتصاد قائم على خفض انبعاثات الكربون، وذلك عبر الحدّ من استهلاك الطاقة وابتكار الحلول الصديقة للبيئة. وتسعى "إنجي" من خلال رؤيتها ورسالتها إلى إيجاد التوازن الأمثل بين الأداء الاقتصادي القوي والأثر الإيجابي على أفراد المجتمع والبيئة، وفقاً لمجالات عملها الرئيسية (الغاز والطاقة المتجدّدة والخدمات) لتزويد عملائها بحلول تنافسية.

وقد بلغ حجم إيراداتها 82.6 مليار يورو في عام 2023. شركة "إنجي" مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (تحت الرمز ENGIE) وفي المؤشرات المالية الرئيسية (مؤشر "كاك 40"، مؤشر "يورو نكست 100"، مؤشر "إف تي إس إي يورو 100"، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا) والمؤشرات غير المالية (مؤشر "دي جي إس آي وورلد"، مؤشر "يورو نكست فيجيو آيريس – أوروبا 120 / فرنسا 20، مؤشر "إم إس سي آي إي إم يو" المدقّق على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤشر "إم إس سي آي" أوروبا "إي إس جي يونيفيرسال سيليكت"، "ستوكس الأوروبي 600 إي إس جي- إكس").

لمحة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات:

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

