البحر الأحمر، السعودية: أعلن مطار "البحر الأحمر الدولي"، الذي تُشغّله شركة "دي إيه إيه العالمية"، عن تعزيز جدوله التشغيلي لفترة عيد الأضحى المبارك (من 21 وحتى 31 مايو 2026)، ليصل إلى 80 رحلة (قادمة ومغادرة)، موفراً بذلك أكثر من 15,000 مقعد عبر الرحلات المحلية والدولية.

ويتضمن هذا التوسع تشغيل 64 رحلة محلية في الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 32 رحلة إضافية عن الجدول المعتاد. وستوفر هذه الرحلات ما يتجاوز 10,000 مقعد (ذهاباً وإياباً)، لربط الوجهة بكلٍّ من الرياض وجدة. وعلى الصعيد الدولي، ستوفر الرحلات القادمة من دبي والدوحة ما يقارب 5,000 مقعد عبر 16 رحلة تشغيلية.

تفاصيل الرحلات خلال فترة العيد:

الخطوط السعودية: 46 رحلة بين الرياض (مطار الملك خالد الدولي) ومطار "البحر الأحمر الدولي"، و18 رحلة بين جدة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي) ومطار "البحر الأحمر الدولي".

فلاي دبي: 8 رحلات بين دبي (مطار دبي الدولي) ومطار "البحر الأحمر الدولي".

الخطوط الجوية القطرية: 8 رحلات بين الدوحة (مطار حمد الدولي) ومطار "البحر الأحمر الدولي".

ويرسخ مطار "البحر الأحمر الدولي" التزامه بالترحيب بالزوار من كافة أنحاء العالم بسلاسة تامة، حيث يسعى لتقديم تجربة وصول استثنائية ترتقي بمعايير الضيافة العالمية. وتأتي هذه الزيادة في عدد الرحلات لتعزيز سهولة الوصول إلى وجهة "البحر الأحمر" الفريدة، ودعم انسيابية تنقّل الضيوف طوال موسم العيد، متيحاً لهم الاستمتاع بجمال طبيعتها البكر، وتنوع بيئتها الخلابة، ومياهها الفيروزية الساحرة؛ حيث تشرع الوجهة أبوابها لاستقبال زوارها في 9 منتجعات فاخرة تعمل حالياً، لتقدم لهم تجربة سياحية وضيافة استثنائية لا تُنسى.

لمحة عن "مطار البحر الأحمر الدولي" (RSI)

يُعد "مطار البحر الأحمر الدولي" (RSI) البوابة الجوية الرئيسية لوجهة "البحر الأحمر"؛ وجهة السياحة المتجددة الطموحة التي تطورها "البحر الأحمر الدولية". صُمم المطار لتقديم تجربة سفر سلسة وفاخرة، تعكس حفاوة الضيافة السعودية الأصيلة والجمال الطبيعي للمنطقة.

استوحت شركة التصميم العالمية "فوستر وشركاه" تصميم مبنى المطار من المناظر الطبيعية المحيطة، ليحاكي بأجوائه الصحراء والمساحات الخضراء والبحر، بينما تولّت شركة "جاكوبس" مهام تصميم المخطط العام للمطار.

ويهدف "مطار البحر الأحمر الدولي" إلى خدمة مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يضعه على بُعد 8 ساعات طيران من 85% من سكان العالم. وتتولى "دي إيه إيه العالمية"، الشركة الرائدة في قطاع تشغيل وإدارة المطارات عالمياً، مهام تشغيل المطار لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتقديم خدمات عالمية المستوى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rsiairport.sa

عن "دي إيه إيه العالمية":

دي إيه إيه العالمية هي شركة رائدة عالمياً في إدارة المطارات وتقديم الاستشارات والاستثمار فيها ومقرها في دبلن، وتشكل جزءاً من مجموعة دي إيه إيه الأشمل. ومع حضورها في أكثر من 30 موقعاً ضمن 15 دولة، تمتد شبكة دي إيه إيه العالمية من أستراليا إلى أمريكا الشمالية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تتولى إدارة العمليات في مطار البحر الأحمر الدولي وتتمتع بحضور بارز في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض. وبالاستفادة من خبرة مجموعة دي إيه إيه الممتدة لأكثر من 85 عاماً والحائزة على جوائز في مجال تشغيل المطارات، تقدّم دي إيه إيه العالمية قيمة مضافة لعملائها من خلال نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب توفير تجربة مطارات عالمية المستوى للمسافرين والضيوف في مختلف المطارات ضمن محفظتها.

