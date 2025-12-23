رأس الخيمة: أعلنت "سيجال"، الشركة الرائدة في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمُنطلقة من دولة الإمارات، عن توسعة حضورها الصناعي بتدشين منشأة تصنيع متطورة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

وقد أنشأت "سيجال" وحدتها التصنيعية في منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز باستثمار إجمالي بلغ 15 مليون درهم. وتمتد المنشأة على مساحة 17,045 متر مربع، وتضم مصنعاً متكامل التجهيز صُمم بعناية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ورفاه الموظفين. وتعمل المنشأة حالياً بكامل طاقتها التشغيلية، مع تنفيذ تحسينات مستمرة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كنموذج لمرافق التصنيع عالمية المستوى.

بقدرة إنتاجية شهرية تبلغ 50,000 متر مربع من صفائح الحديد المجلفن، ستخدم المنشأة الأسواق الإقليمية الرئيسية في كلٍ من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وقطر. يعمل في المصنع حالياً 180 موظفاً، على أن يرتفع العدد إلى 300 موظف بحلول منتصف عام 2026 تماشياً مع توسّع الإنتاج وإطلاق خطوط منتجات جديدة.

ويُعد هذا الإنجاز مرحلة جديدة في استراتيجية نمو "سيجال" في رأس الخيمة، حيث تخطط الشركة لمضاعفة مساحة المصنع وتوسعة مرافق سكن الموظفين بحلول عام 2026 لتلبية الطلب المتزايد.

من جانبه صرّح تيمور خان، المدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة "سيجال": "مثّلت إمارة رأس الخيمة قاعدة مثالية لنمو أعمالنا وتوسّعنا الصناعي، لما تتميز به من بيئة أعمال تنافسية تعزز فرص النمو والتوسع. وكان لفريق راكز دور محوري في دعم توسعنا من خلال الاحترافية والتوجيه الواضح وتوفير البنية التحتية المناسبة. فقد كان لدعمهم المستمر في جميع المراحل، من التخطيط إلى الإطلاق الفعلي للعمليات، إسهام فاعل في تحقيق تشغيل ناجح وسلس لمنشأتنا في الإمارة."

فيما قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسعدنا أن نرى "سيجال" تعزّز حضورها في إمارة رأس الخيمة من خلال منشأتها الجديدة، إذ يجسّد هذا التوسّع الثقة المتزايدة التي يوليها روّاد الصناعة للمنظومة الصناعية المتكاملة والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة. ونحن في راكز نؤكد التزامنا بدعم مثل هذه الطموحات عبر توفير بنية تحتية متطورة، وإجراءات ميسّرة، وشراكات استراتيجية طويلة الأمد تمكّن الشركات من التطور والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية."

ومن خلال هذا التوسّع، تساهم "سيجال" في تعزيز قطاع تصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في دولة الإمارات، كما تسهم في دعم النمو المتسارع للمنظومة الصناعية المتكاملة في إمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتشركات