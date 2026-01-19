أبوظبي: شهدت قاعة الاتحاد أرينا في أبوظبي لحظة استثنائية على مستوى دولة الإمارات، حيث تحوّل الاجتماع العام لشركة برجيل القابضة والذي حضره أكثر من 8500 موظف من خطاب قيادي إلى مشهد مؤثر وغير مسبوق احتفاءً بآلاف العاملين في القطاع الصحي، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، عن إطلاق مبادرة تقديرية جديدة بعنوان "فخر برجيل" بقيمة 15 مليون درهم إماراتي لدعم العاملين في الخطوط الأمامية، وذلك تأكيدًا على التزام المجموعة بتقدير جهود كوادرها وتعزيز ثقافة الاعتراف بما يقدمونه يوميًا من عطاء مهني وإنساني على أرض الواقع.

ويُعد هذا التجمع واحدًا من أكبر الاجتماعات المؤسسية التي تُعقد في الدولة، حيث جمع تحت سقف واحد الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين وفرق الدعم والعمليات والرعاية، في مشهد يعكس الدور المحوري للخطوط الأمامية في مسيرة برجيل وتوجهاتها المستقبلية.

لحظة مفاجئة تلامس القلوب

في منتصف الخطاب، تبدّل المشهد داخل القاعة بشكل مفاجئ مع تتابع رنين هواتف الموظفين بعد وصول رسائل نصية تؤكد انضمامهم رسميًا إلى مبادرة "فخر برجيل"، وقد قوبلت هذه اللحظة بتصفيقٍ حار ووقوفٍ جماعي من الحضور، وسط مشاعر تأثر واضحة لدى العاملين في الخطوط الأمامية الذين كانوا محور هذه المفاجأة.

وخاطب الدكتور شمشير فاياليل الموظفين قائلاً: "هذه ليست مكافأة لقسمٍ ما، وليست مشروطة بأي شروط، وليست لأنكم طلبتم ذلك، بل لأنكم أنتم من يقفون في الميدان."

نحو 10,000 موظف يستفيدون من المرحلة الأولى

ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 10,000 موظف من العاملين في الخطوط الأمامية من المرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل نحو 85% من كوادر التمريض والمهن الصحية المساندة، ورعاية المرضى، والعمليات والدعم. ويُرجّح أن يعادل هذا التقدير المالي ما بين نصف شهر إلى شهر من الراتب الأساسي، وفقًا للفئة الوظيفية.

وأضاف الدكتور شمشير، "لقد منحنا هذا البلد فرصة النمو، وعندما يمنحك بلدٌ هذه الفرصة، تقع على عاتقك مسؤولية رد الجميل بالعمل، كما أشاد بالشجاعة والالتزام اللذين أظهرتهما فرق الخطوط الأمامية خلال الجائحة، مؤكدًا أنهم يشكّلون ركيزة أساسية لهوية برجيل وتوجهها المستقبلي، وقال: "لن أستطيع الوقوف هنا إن لم تكونوا حاضرين على أرض الواقع."

برجيل 2.0: مرحلة جديدة تتمحور حول الإنسان

وتأتي مبادرة "فخر برجيل" ضمن انتقال برجيل القابضة إلى مرحلتها التالية "برجيل 2.0"، والتي تركز على الانضباط في التنفيذ، والمساءلة، والنمو القائم على العنصر البشري، بما يعزز من مكانة المجموعة كجهة رائدة تُقدّر كوادرها وتؤمن بأن جودة الرعاية الصحية تبدأ من تمكين مقدّميها.

رؤية 2030: مدينة برجيل الطبية نحو منظومة طبية متكاملة من الجيل الجديد

كما كشف الدكتور شمشير خلال الخطاب عن رؤية برجيل لعام 2030 لمدينة برجيل الطبية، مؤكدًا أنها ستتطور لتصبح منظومة طبية متكاملة من الجيل الجديد في مدينة محمد بن زايد، بما يُعيد تعريف مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي.

وتهدف خطة التوسع إلى تجاوز نموذج المستشفى التقليدي، من خلال دمج الرعاية السريرية المتقدمة مع البحث العلمي والتعليم الطبي والتأهيل، إلى جانب بيئات معيشية تتمحور حول المريض.

وقال الدكتور شمشير:"ما زلت أتذكر وقوفي أمام نموذج مصغر لمدينة برجيل الطبية ومشاركة تلك الرؤية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته قبل سنوات، لقد كان مجرد حلم آنذاك. أما اليوم، فهي تُعدّ من أهم المؤسسات الصحية في المنطقة، والفصل القادم هو بناء مستقبل هذا الوطن."

وتماشيًا مع استراتيجية أبوظبي طويلة الأجل للرعاية الصحية، تتضمن الرؤية تطوير نموذج طبي أكاديمي متطور يجمع بين رعاية المرضى والتعليم والبحث، إلى جانب معاهد متخصصة مثل الطب الرياضي وخدمات إعادة التأهيل المتقدمة.

