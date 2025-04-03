صفقات الأراضي تتصدر السوق، وجميع القطاعات تشهد نمواً ملحوظاً على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أبريل 2025: واصل سوق العقارات في دبي ازدهاره حتى في عام 2025، مسجلاً إجمالي مبيعات بقيمة 142,7 مليار درهم إماراتي في الربع الأول، وهو ثاني أعلى رقم ربع سنوي مسجل حتى الآن.

ويمثل هذا الرقم قفزة في القيمة بنسبة 30,3% على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي معاملات البيع 45,485 معاملة، بزيادة قدرها 22,8% على أساس سنوي.

وكشف تحديثٌ للسوق أصدرته شركة " fäm العقارية" اليوم أن نتائج الربع الأول لم تشهد سوى انخفاض طفيف عن الرقم القياسي للمبيعات الفصلية على الإطلاق، والذي بلغ 147,2 مليار درهم إماراتي من 50,218 صفقة في الربع الرابع من عام 2024.

وشهد الربع الأول من عام 2025 زيادات سنوية ملحوظة في جميع قطاعات العقارات، يتصدرها ارتفاعٍ بنسبة 193,8% في مبيعات الأراضي بقيمة 35,5 مليار درهم إماراتي، وذلك من 2,926 صفقة.

واظهرت بيانات DXBinteract ارتفعاع مبيعات الفلل بنسبة 43,1% على أساسٍ سنويٍ لتصل إلى 41,3 مليار درهم إماراتي، وذلك من 8,369 صفقة، بينما ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 12,6% لتصل إلى 62,3 مليار درهم إماراتي، وذلك من 32,884 صفقة, كما ارتفعت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 25,2% لتصل إلى 3,6 مليار درهم إماراتي، وذلك من 1,212 صفقة.

وجاء ارتفاع قيم العقارات في السنوات الأخيرة من خلال متوسط ​​سعر القدم المربع في الربع الأول من عام 2025 الذي بلغ 1,563 درهماً إماراتياً، مقارنةً بمعدلات الربع الأول في عام 2021 البالغة 889 درهماً إماراتياً ، و1,124 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1,283 درهماً إماراتياً في عام 2023، و1,497 درهماً إماراتياً في العام الماضي.

وفي هذا السياق، صرح فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fäm العقارية" قائلاً: "مرة أخرى، نشهد أرقاماً تؤكد بقوة على المرونة والقوة الملحوظة لسوق العقارات في دبي، مع استمرار النمو المطرد في السنوات الأخيرة".

"ويُعزز هذا التوجه التصاعدي المستمر مكانة دبي كمركز رئيسي للاستثمار العقاري، ويجذب اهتماماً متزايداً من المستثمرين العالميين، إلى جانب الطلب القوي من المشترين المحليين والإقليميين".

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الأول على مدار السنوات الخمس الماضية إلى مستواها الحالي من 21 مليار درهم إماراتي (9,800 صفقة) في عام 2020 إلى 24,6 مليار درهم إماراتي (11,600 صفقة) في عام 2021، و54,6 مليار درهم إماراتي (20,200 صفقة) في عام 2022، و89 مليار درهم إماراتي (31,100 صفقة) في عام 2023، و109,5 مليار درهم إماراتي (37,000 صفقة) في العام الماضي.

وكانت المناطق الخمس الأكثر أداءً في دبي من حيث حجم المعاملات خلال الربع الأول:

قرية جميرا الدائرية: 3,605 معاملة بقيمة 4,559 مليار درهم إماراتي

وادي الصفا: 3,596 معاملة بقيمة 7,642 مليار درهم إماراتي

الخليج التجاري: 2,782 معاملة بقيمة 7,265 مليار درهم إماراتي

دبي الجنوب: 2,676 معاملة بقيمة 8,745 مليار درهم إماراتي

مرسى دبي: 2,583 معاملة بقيمة 9,284 مليار درهم إماراتي

وكان أغلى عقار فردي بيع في الربع الأول فيلا فاخرة في دبي هيلز استيت، حيث بيعت بسعر 140 مليون درهم إماراتي. أما أغلى شقة بيعت خلال الربع الاول، فقد بيعت بسعر 116 مليون درهم إماراتي في ذا رينجز 1 في جميرا الثانية.

واستحوذت العقارات التي تراوحت قيمتها بين مليون ومليوني درهم إماراتي على 31% من المبيعات بواقع (14,242 معاملة)، واستحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم إماراتي على نسبة 26% من المبيعات بواقع (11,899 معاملة)، واستحوذت العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليونين وثلاثة ملايين درهم إماراتي على نسبة 19% من المبيعات بواقع (8,567 معاملة)، واستحوذت العقارات التي تتراوح قيمتها بين 3 - 5 ملايين درهم إماراتي على نسبة 15% من المبيعات بواقع (6,837 معاملة)،واستحوذت العقارات التي تزيد عن 5 ملايين درهم إماراتي على نسبة 9% من المبيعات بواقع (3,939 معاملة).

واجمالاً، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين على عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية بنسبة 65% مقابل 35% من حيث الحجم، و61% مقابل 39% من حيث القيمة.

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