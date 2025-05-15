تراجع صافي الدخل في الربع الأول بنسبة 1.5% على أساس سنوي نتيجة لتقلب أسعار السلع وانخفاض إنتاج المجموعة من النفط والغاز

مجلس إدارة الشركة يوافق على توزيع أرباح مرحلية للربع الأول بواقع 0.75 فلس للسهم

المجموعة تسرّع نموّ محفظتها الدولية من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال "مصدر" وتستعد لتوفير الطاقة اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المُدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

وسجّلت "طاقة" نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم إماراتي، ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وبينما حققت الشركة نموّاً في الإيرادات، تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7% لتبلغ 5.3 مليار درهم إماراتي، كما انخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي. ويعود هذا التراجع لعدد من العوامل، تشمل التقلب المتواصل في أسواق السلع، وانخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز. وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت أعمال المرافق، التي تعد قطاع الأعمال الرئيسي في "طاقة"، أداءها المستقرّ، مما يدعم النتائج الإجمالية للمجموعة.

ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حققت "طاقة" خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة "سايتا ييلد" التابعة لـ "مصدر" على مشروع "فالي سولار" للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت "مصدر" في إسبانيا أيضًا إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة "إنديسا إس إيه" بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وهذا الاتفاق هو الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "مصدر" على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.

وبعد إنقضاء الربع الأول من العام، واصلت "طاقة" وتيرة التقدم بإنجاز عددٍ من التطورات البارزة في إطار جهود أوسع لبناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً وتكاملاً. ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت "طاقة" إلى جانب شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة "الظفرة" الحرارية ، التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة. ويجري تطوير هذه المشاريع بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "مصدر" - "على مدار الساعة"، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع مجتمعة دوراً أساسياً في توفير الطاقة اللازمة لتعزيز "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"

وستتيح محطة "الظفرة" الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك "طاقة" هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.

وبدورها، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة"، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة ضمن شبكة النقل بواسطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية. وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم إماراتي تقريباً خلال السنوات المقبلة.

كما اتخذت "طاقة لشبكات النقل" خطوةً هامةً أخرى لتوسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على شركة "ترانسميشن إنفستمنت"، وهي منصة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة والمرافق مقرها المملكة المتحدة، وتُعدّ من أكبر الشركات البريطانية المشغلة لأصول نقل الطاقة الكهربائية البحرية، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من الرياح البحرية بالشبكة، وهي لاعب رئيسي في تطوير وبناء وتشغيل وصلات الربط الكهربائية البحرية. ويُعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لمجموعة "طاقة"، ويؤكد التزامها بتمكين التحوّل في مجال الطاقة من خلال توفير بنية تحتية حيوية تدعم النمو المستدام.

وفي هذا السياق، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "يُبرِز أداؤنا في الربع الأول مرونة قطاع أعمال المرافق الرئيسي لدينا، ويُظهر أننا نواصل التقدم في التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا للنمو، حيث سجلت "طاقة" نمواً قوياً في الإيرادات، ووضعت أسساً متينة للفترة المتبقية من العام."

وأضاف: "إن الدور الريادي الذي تؤديه "طاقة" في التحوّل العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، يترسخ بتوسّعنا المتواصل في مجال الطاقة المتجدّدة من خلال "مصدر" وصفقات الاستحواذ الدولية. وبفضل هيكل رأس المال القوي، والتدفقات النقدية القوية، وخارطة طريق واضحة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للطاقة، نحظى بموقع متميز يُمكِّننا من دفع النموّ المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا."

أداء قطاعات الأعمال في الربع الأول من عام 2025

سجّل قطاع أعمال النقل والتوزيع إيرادات مجمعة بلغت 9.1 مليار درهم إماراتي، وكانت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.4 مليار درهم إماراتي، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار درهم إماراتي.

وفي قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، بلغت الإيرادات 2.9 مليار درهم إماراتي، وكانت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.7 مليار درهم إماراتي، وبلغ صافي الربح 238 مليون درهم إماراتي.

وشهدت شركة "طاقة لحلول المياه" تحقيق إيرادات بلغت 636 مليون درهم إماراتي، وكانت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 397 مليون درهم إماراتي، وبلغ صافي الربح 167 مليون درهم إماراتي.

أما قطاع أعمال النفط والغاز، فقد سجل إيرادات بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي، واستقرت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 546 مليون درهم إماراتي، فيما بلغ صافي الربح 347 مليون درهم إماراتي.

نبذة عن "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:TAQA) ). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك "طاقة" أو تدير أصولًا في 25 دولة.

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