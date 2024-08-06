عجمان، الإمارات العربية المتحدة- أعلن رويا، أول مصرف محلي إسلامي يعتمد على التجربة الرقمية بشكل كامل في دولة الإمارات، عن شراكة استراتيجية مع شركة لولو للصرافة، إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة يستطيع متعاملي رويا إيداع الأموال النقدية بشكل مباشر وفوري ومجاني في حسابات رويا الخاصة بهم في أي من مراكز لولو للصرافة التي يبلغ عددها 140 مركزًا في جميع أنحاء الدولة.

ويواصل رويا الارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية عبر تقنيات مبتكرة وآمنة وسريعة. كما وتعتبر لولو للصرافة في صدارة الشركات الرائدة التي أحدثت نقلة نوعية في مجال المدفوعات عبر الحدود، من خلال توظيف التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع شبكة خدماتها، ومنح الأولوية للحلول التي تركز على المتعاملين. وبالتالي ستعزّز هذه الشراكة ارتباطات شركة لولو للصرافة مع البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا، مما يسهم في تطوير والارتقاء بجودة منتجات التكنولوجيا المالية للشركة.

وبالإضافة إلى هذه الخدمة الجديدة، يتيح رويا لمتعامليه إمكانية فتح حسابات مصرفية بأقل من خمس دقائق باستخدام الهوية الرقمية، كما ستُمكّنهم هذه الاتفاقية من الإيداع النقدي بمنتهى السهولة من خلال أي فرع من فروع لولو للصرافة في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: "تأتي هذه الشراكة مع لولو للصرافة لتسلّط الضوء على التزامنا بتعزيز تجربة المتعاملين، وسعينا المستمر لتوسيع عروضنا وخدمتنا. ومن خلال تمكين الإيداع النقدي من خلال فروع لولو للصرافة، فإننا نوفر خدمات وحلول مصرفية أكثر سهولة وملاءمة لمتعاملينا".

ومن جهته علّق ثامبي سودارشان، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للصرافة في الإمارات على هذه الشراكة قائلاً "يسعدنا أن نتعاون مع رويا، باعتباره مصرفًا إسلاميًا متطورًا يعتمد على التجربة الرقمية بشكل كامل، ويتميّز برؤيته المستقبلية الطموحة. ولا شك أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع محفظة خدماتنا، كما تؤكد على التزامنا الراسخ بدعم الحلول المالية المبتكرة التي تعود بالنفع على مجتمعنا في دولة الإمارات".

وانطلاقًا من قيم العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، تعطي رويا الأولوية للمشاركة المجتمعية، وتوفير كامل الدعم للعائلات، ورجال الأعمال، والشركات المحلية، ودفع عجلة الاستثمار للأمام في المجتمعات التي تخدمها.

نبذة عن رويا

رويا (مصرف رويا المحلي الاسلامي ذ.م.م)، مقرّه الرئيسي في إمارة عجمان، تمّ ترخيصه من المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة كمصرف متخصّص في عام 2024. يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمبادئ الراسخة للخدمات المصرفية الإسلامية، تمّ تصميمه ليقدم خدماته للأفراد والشركات على حدٍ سواء. كما يقدّم تجربة مصرفية رقمية سلسة، صُممت لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة. ومستلهمًا من قيم العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، والانتماء المجتمعي، يقدم رويا الدعم للعائلات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة، مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز الثقافة المالية والشمول من خلال فروعه التي تعمل كمراكز توفر الخدمات المجتمعية والتعليم والدعم والتدريب.

نبذة عن لولو للصرافة

لولو للصرافة هي شركة خدمات مالية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر نظام مدفوعات سلس عبر الحدود، وخدمات صرف العملات الأجنبية، وحلول متعلقة بنظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات القيمة المضافة. وهي شركة مرخصة من قبل مصرف لإمارات العربية المتحدة المركزي، وتمتلك شبكة قوية تضم أكثر من 135 مركزًا لخدمة المتعاملين. كما يُعتبر تطبيق "لولو موني" المتطوّر حلًا شاملًا لجميع خدمات تحويل الأموال الدولية.

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