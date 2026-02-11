نمو قوي في صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23 % على أساس سنوي، لتصل إلى 262 مليار درهم إماراتي، بارتفاع استثمارات الصكوك إلى 91 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي

الإمارات العربية المتحدة، دبي – أعلن دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد واصل البنك تحقيق أداء قوي خلال العام، مسجلًا نموًا قويًا في الإيرادات لتصل إلى 13.3 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش. وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك إلى جانب التحسن القوي في تكلفة المخاطر. كما حققت الموجودات الإجمالية نموًا كبيرًا بنسبة 21%، لتصل إلى 416 مليار درهم إماراتي.

أبرز نتائج الأداء للسنة المالية 2025:

بيان الدخل

بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلةً نموًا في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي.

تراجعت خسائر انخفاض القيمة إلى 485 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير للغاية في تكلفة المخاطر عند 14 نقطة أساس، ما يعكس الانضباط في سياسات الاكتتاب الائتماني والاستمرار في الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية.

واصل البنك تركيزه القوي على الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.4 %، ما يعكس استمرار تحسن مكاسب الإنتاجية.

%، ما يعكس استمرار تحسن مكاسب الإنتاجية. ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 9.0 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بمرونة الدخل الممول، والنمو القوي في الدخل غير الممول، والإدارة المحكمة للمصروفات، والانخفاض الاستثنائي في تكلفة المخاطر.

الميزانية العمومية:

حققت الميزانية العمومية لدبي الإسلامي أداءً مميزًا للعام، حيث سجلت نموًا بنسبة 21 % على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بنمو متسارع وشامل عبر مختلف أنشطة الأعمال الأساسية للبنك.

شهد العام زخمًا قويًا، مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية بلغت 80 % على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 262 مليار درهم إماراتي، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 23 % على أساس سنوي، بدعم من استمرار الزخم الإيجابي في محافظ الأفراد والشركات.

تصاعد إجمالي أنشطة التمويلات الجديدة ليصل إلى 104 مليار درهم إماراتي، محققةً نموًا بنسبة 98 % على أساس سنوي عبر أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات داخل دولة الإمارات، والشركات العابرة للحدود.

واصلت محفظة الصكوك نموها المستقر لتصل إلى 91 مليار درهم إماراتي، مسجلةً نموًا بنسبة 10 % على أساس سنوي، مع الحفاظ على مستوى عالي من الدقة في تحديد المواقع السيادية والمؤسسات المالية، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي خلال العام.

مليار درهم إماراتي، مسجلةً نموًا بنسبة % على أساس سنوي، مع الحفاظ على مستوى عالي من الدقة في تحديد المواقع السيادية والمؤسسات المالية، بدعم من استثمارات جديدة بقيمة مليار درهم إماراتي خلال العام. سجلت ودائع المتعاملين زخمًا استثنائيًا، حيث ارتفعت بنسبة 29 % على أساس سنوي لتصل إلى 320 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 17 % على أساس سنوي، لتبلغ 110 مليار درهم إماراتي، ما يعزز قاعدة التمويل القوية للبنك.

جودة الموجودات:

سجلت نسبة التمويلات غير العاملة تحسنًا ملحوظًا لتتراجع إلى 2.65 % (بانخفاض قدره 135 نقطة أساس على أساس سنوي)، ما يضع دبي الإسلامي ضمن أفضل البنوك أداءً من حيث جودة الموجودات في دولة الإمارات.

ارتفع معدل التغطية الإجمالية إلى 160 %، في حين تحسن معدل التغطية النقدية ليصل إلى 120 %، ما يعكس جودة الضمانات ومتانة المحفظة التمويلية.

رأس المال والسيولة:

حافظ البنك على مستويات رسملة قوية، حيث بلغ معدل الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) 12.3 %، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier 1 ) 14.8 %، فيما وصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 15.5 %، ما يعزز متانة الميزانية العمومية.

) %، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( ) %، فيما وصل معدل كفاية رأس المال ( ) إلى %، ما يعزز متانة الميزانية العمومية. واصلت السيولة إظهار قوتها، بدعم من نسبة تغطية السيولة ( LCR ) البالغة 157 %، ونسبة صافي التمويل المستقر ( NSFR ) البالغة 109 %، متجاوزةً المتطلبات التنظيمية بهامش مريح.

أبرز مؤشرات أداء الأعمال للسنة المالية 2025:

الخدمات المصرفية للأفراد:

نمو قوي: سجلت موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نموًا بنسبة 22 % على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بتحقيق مستوى قياسي من التمويلات الجديدة للأفراد بقيمة 37 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 90 % على أساس سنوي. وقد واصلت جميع منتجات التمويل الرئيسية تسجيل زخم قوي، بدعم جيد من النمو المتسارع في أعمال البطاقات، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصدار والإنفاق.

زخم إيجابي في الإيرادات: ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.9 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، بما في ذلك ارتفاع رسوم المنتجات وزيادة إيرادات الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ريادة مستمرة في التمويل السكني : واصلت محفظة التمويل السكني في البنك تحقيق نمو قوي، مع الحفاظ على تنوع جغرافي واسع عبر مختلف إمارات الدولة. كما تم تعزيز جودة المحفظة ونطاقها من خلال شراكات استراتيجية، من بينها التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

واصلت محفظة التمويل السكني في البنك تحقيق نمو قوي، مع الحفاظ على تنوع جغرافي واسع عبر مختلف إمارات الدولة. كما تم تعزيز جودة المحفظة ونطاقها من خلال شراكات استراتيجية، من بينها التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. توسّع قاعدة المتعاملين: رحّب البنك بانضمام نحو 90 ألف متعامل جديد خلال العام، ما يعكس قوة قدراته في استقطاب متعاملين جدد، ليتجاوز إجمالي قاعدة المتعاملين في دولة الإمارات حاجز 1.6 مليون متعامل.

الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود:

توسع قوي في المحفظة: سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والمؤسسات العابرة للحدود نموًا قويًا بنسبة 24 % على أساس سنوي، لتصل إلى 185 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بتمويلات إجمالية جديدة للشركات بقيمة 67 مليار درهم إماراتي خلال العام، مع نمو واضح في قطاعات رئيسية مثل المرافق، والنفط والغاز، وقطاع السيارات، وغيرها.

نمو مستقر في الإيرادات: ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل، إلى 3.3 مليار درهم إماراتي، بدعم من النمو القوي في الدخل غير الممول مدفوعًا بارتفاع الرسوم والعمولات المرتبطة بالتجارة.

توسّع ملحوظ في الأعمال العابرة للحدود: تضاعفت تقريبًا معاملات التمويل العابرة للحدود في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار البنك في توجيه التمويلات إلى الشركات الكبرى في المنطقة، لا سيما في قطاعات المرافق والطيران. ونتيجة لذلك، سجلت الموجودات العابرة للحدود نموًا قويًا تجاوز 83 % على أساس سنوي.

تضاعفت تقريبًا معاملات التمويل العابرة للحدود في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار البنك في توجيه التمويلات إلى الشركات الكبرى في المنطقة، لا سيما في قطاعات المرافق والطيران. ونتيجة لذلك، سجلت الموجودات العابرة للحدود نموًا قويًا تجاوز % على أساس سنوي. تسارع أعمال أسواق رأس المال الدائن بهوامش أعلى وتدفق في الصفقات: حافظت أعمال أسواق رأس المال الدائن على زخمها القوي، حيث ارتفعت أحجامها بأكثر من 50 % على أساس سنوي لتصل إلى 57 مليار دولار أمريكي .

الاستدامة:

توسع ملحوظ في محفظة التمويل المستدام: أحرز البنك تقدمًا قويًا في تنفيذ أجندة الاستدامة خلال العام، محققًا تحسينات بارزة في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع نمو قيمة موجوداته المستدامة بأكثر من الضعف، من 9.5 مليار درهم إماراتي إلى 19.5 مليار درهم إماراتي. وبنهاية العام، شكّل التمويل المستدام نسبة 7.3 % من محفظة التمويلات الإجمالية للبنك، ما يُبقي دبي الإسلامي على المسار الصحيح لتحقيق هدفه لعام 2030 البالغ 15 %.

إصدار ناجح لأول صكوك مرتبطة بالاستدامة: نجح البنك في إصدار أول صكوك مرتبطة بالاستدامة، والتي شهدت طلبًا قويًا وتغطية تجاوزت المعروض بشكل كبير.

نجح البنك في إصدار أول صكوك مرتبطة بالاستدامة، والتي شهدت طلبًا قويًا وتغطية تجاوزت المعروض بشكل كبير. تعزيز كفاءة الطاقة التشغيلية: عزّز دبي الإسلامي جهوده في مجال كفاءة الطاقة من خلال إطلاق عمليات تدقيق في مكاتبه الرئيسية، وحقق تحسنًا تجاوز 10% في كفاءة استهلاك الطاقة لكل موظف.

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بانضباط مؤسسي

عمل دبي الإسلامي في عام 2025 على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والانتقال به من مبادرات تطبيق محدودة إلى اعتماد مؤسسي شامل، من خلال دمجه في مجالات محورية تشمل الارتقاء بتجارب المتعاملين، ودعم نمو الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تستند الاستراتيجية التي يتبناها البنك إلى نهج منضبط يرتكز على الحوكمة، مما يضمن توافق اعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب المؤسسة مع مبادئ المساءلة والموثوقية، وبما ينسجم مع الأسس التي تقوم عليها الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويسهم هذا النهج في مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، ودعم الاستقرار المؤسسي، وتعزيز الثقة.

ولتحقيق ذلك، جرى اعتماد خارطة طريق موحدة للذكاء الاصطناعي تحكم دورة العمل الكاملة، بدءًا من استيعاب المتطلبات، والتمكين، وتخطيط الإمكانات، وتحديد الأولويات، ووصولًا إلى الحوكمة والتنفيذ التشغيلي، ويوفر هذا الإطار مسارًا منظمًا من الفكرة إلى التطبيق. يتيح هذا الإطار التوسع مع الانضباط بما يضمن تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي بشكل متسق، وتسليمها وفق معايير واضحة، ونشرها بشكل مسؤول في جميع أنحاء المؤسسة.

وقد نتج عن تنفيذ هذا النهج نتائج قياسية ومتميزة في مجالات تقديم الخدمات، وتوسيع محفظة منتجات البنك فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية محققًا ما يلي:

خفض الوقت المستغرق في تنفيذ المهام الروتينية المعتادة بنسبة 90% كتقييم المؤشرات وتصنيف البيانات غير المنظمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

رفع مستويات الكفاءة بنسبة 70% عبر تطبيق العروض الآنية والاستهداف الشخصي لفئات محددة.

تحسين كفاءة التنفيذ بنسبة 90% من خلال إطار عمل منظم لتحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع عملية تطوير نماذج الاستخدام وتعزيز القدرة على التنبؤ.

دعم 36% من عمليات استقطاب متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد عبر تقنيات الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عبر تقنيات الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. رفع مستوى الأتمتة في عمليات المكاتب المساندة بنسبة 15%، ما انعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز ودقة العمليات.

تسريع وتيرة الإشراف عبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 82% ، ما عزز الاستجابة الفورية ورقابة السمعة المؤسسية.

الوصول إلى أكثر من مليون متعامل عبر الحملات المعززة بالذكاء الاصطناعي، محققًا نسبة ملحوظة في متوسط معدل التحويل بلغت 11%.

ينصب تركيز دبي الإسلامي اليوم على توسيع نطاق هذه النتائج وتطبيقها على تجارب أولوية وفي جوانب العمليات الرئيسية للبنك، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات مصرفية أكثر سرعة واتساقًا، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على بيانات دقيقة، وتحقيق مرونة تشغيلية أقوى. ويجسّد هذا التوجه اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي، بانضباط راسخ، بما يترجم الابتكار التقني إلى قيمة مستدامة للمتعاملين، وأصحاب المصلحة، والاقتصاد الأوسع.

التحول الرقمي:

تطبيق alt يواصل تعزيز التفاعل الرقمي: واصل تطبيق alt أداءه كمنصة رقمية رئيسية تقدم أكثر من 135 خدمة مصرفية، ومعالجة 51% من إجمالي معاملات المتعاملين، مع تجاوز عدد مستخدميه المسجلين 1.1 مليون مستخدم.

تطبيق alt يواصل تعزيز التفاعل الرقمي: واصل تطبيق alt أداءه كمنصة رقمية رئيسية تقدم أكثر من 135 خدمة مصرفية، ومعالجة 51% من إجمالي معاملات المتعاملين، مع تجاوز عدد مستخدميه المسجلين 1.1 مليون مستخدم.

تسارع وتيرة التبني الرقمي: أجرى 97 % من المتعاملين معاملاتهم عبر القنوات الرقمية للبنك، في حين تم استقطاب وتسجيل 80 % من المتعاملين الجدد رقميًا. كما سجلت المدفوعات الرقمية نموًا ملحوظًا، مدعومة بانضمام أكثر من 2,000 تاجر عبر بوابة CyberSource ، ومعالجة 3.1 مليون معاملة دفع رقمية خلال العام.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 106 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

للمعلومات الصحفية، يرجى الاتصال بـ: