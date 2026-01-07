هانغتشو، الصين: أعلنت "علي بابا كلاود"، الشركة المتخصصة في الذكاء والتكنولوجيا الرقمية ضمن مجموعة علي بابا، اليوم عن تصنيفها كشركة رائدة في تقرير "™Forrester Wave: حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الربع الرابع لعام 2025"، في خطوة جديدة تؤكد ريادتها المستمرة في مجال البنية التحتية السحابية وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وتعدّ علي بابا كلاود واحدة من الشركات الخمس الرائدة من بين 13 شركة مورّدة في تقرير فورستر، الذي يقيّم الشركات بناءً على عروضها واستراتيجياتها الحالية. وقد حصلت علي بابا كلاود على أعلى درجة ممكنة (5.00) في سبعة من أصل 13 معيارًا ضمن فئة العروض الحالية، بما في ذلك التكوين، وإدارة البيانات، والإدارة والعمليات، وتحمّل الأعطال، والكفاءة، وموقع النشر. كما حازت على أعلى الدرجات الممكنة في معايير خارطة الطريق ومرونة وشفافية التسعير ضمن فئة الاستراتيجية.

وبحسب التقرير، تنسق خريطة طريق علي بابا كلاود الطموحة بين التصميم، وتحسينات البنية التحتية، والحوكمة، لاستباق المتطلبات المستقبلية وتلبيتها، وليس فقط الاحتياجات الحالية. كما أن تسعيرها البسيط والشفاف أقل تعقيدًا من تسعير منافسيها، مما يسهّل على العملاء تخطيط الخدمات واستخدامها. ويشير التقرير أيضًا إلى أن العملاء يشيدون غالبًا بأداء علي بابا كلاود، وقابليتها للتوسع، وسرعة ابتكارها في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، وخدمة العملاء المتميزة.

وقال جيانغوي جيانغ، كبير الباحثين والمدير العام لمنتجات البنية التحتية في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يؤكد هذا التقدير من فورستر التزامنا الراسخ بريادة البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساس الاقتصاد الرقمي المستقبلي. إذ نعمل على بناء الأساس الضروري الذي تحتاجه المؤسسات للاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم حلول عالية الأداء وقابلة للتوسع، وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات المحلية. وإذ نفخر بهذا التقدير كشركة رائدة في هذا المجال، سنبقى ملتزمين بمساعدة عملائنا على تسريع تحولهم الرقمي واكتشاف فرص نمو جديدة".

وفي هذا التقييم، ركّزت فورستر بشكل أساسي على بنية الذكاء الاصطناعي نفسها - الحوسبة والشبكة والتخزين - وكيفية تمكينها للذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز على القدرات الموجودة في الطبقات العليا. وهي تشجع الشركات على اتخاذ قرارات شراء سليمة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية من خلال مراعاة بنية النظام لتلبية متطلبات أحمال العمل المحددة، وكفاءة الهندسة في الحوسبة والشبكة والتخزين والتنسيق، بالإضافة إلى الاستدامة وسهولة التشغيل والمرونة على المدى الطويل.

وتحظى "علي بابا كلاود" بمكانة رائدة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل التزامها الراسخ بالابتكار التكنولوجي طويل الأمد، وذلك من خلال استراتيجيتها "الذكاء الاصطناعي + الحوسبة السحابية"، التي تدمج أحدث تقنيات الحوسبة السحابية مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يذكر أنه في فبراير عام 2025، أعلنت مجموعة علي بابا عن خطط لاستثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات لتطوير بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وبهذا الاستثمار، تعمل علي بابا كلاود على توسيع نطاق قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبنيتها التحتية السحابية لدعم الموجة القادمة من التطورات التكنولوجية، مما يضمن حصول الشركات والمطورين على الأدوات اللازمة للابتكار والنمو.

نبذة عن علي بابا كلاود

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen (معروفة باللغة الصينية باسم: Tongyi Qianwen) فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ فيس" HuggingFace و"موديل سكوب" ModelScope.

-انتهى-

#بياناتشركات