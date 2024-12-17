"سڤن" تعاقدت مع الفنار للمشاريع

الرياض- أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أحدث وجهاتها الترفيهية في منطقة جازان بقيمة استثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال سعودي. وتعاقدت الشركة مع الفنار للمشاريع لتنفيذ المشروع، مما يعزز مهمة "سڤن" في تقديم تجارب ترفيهية استثنائية في جميع أنحاء المملكة.

وتقع الوجهة الترفيهية بجانب منتزه الكورنيش الشمالي على الواجهة البحرية، بالقرب من وسط مدينة جازان مما يتيح سهولة الوصول إليها من المدن المجاورة. كما تمتد الوجهة على مساحة أرض تتجاوز ٦٠ ألف متر مربع بمساحة بناء تتجاوز ٧٣ ألف متر مربع لتوفر العديد من التجارب الترفيهية المتنوعة لسكان مدينة جازان والمناطق المجاورة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ عبد الله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن": "يسرنا الكشف عن تفاصيل وجهتنا الترفيهية الجديدة التي تشكّل جزءاً من رؤيتنا لدعم قطاع الترفيه في المملكة. وتحتفي هذه الوجهة بالتنوع الطبيعي والإرث الغني لمنطقة جازان، وستوفر مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية لسكان المنطقة والزوار. وأشير بهذه المناسبة إلى أننا نحقق تقدماً في كافة مشاريعنا، ونسعى من خلال وجهاتنا الترفيهية إلى إثراء حياة السكان في المملكة وإنشاء مساحات حيوية."

استلهمت شركة الهندسة المعمارية العالمية "جنسلر"، تصميم الوجهة من سحر الطبيعة المتنوعة في المنطقة بدءاً من قمم الجبال الصخرية وساحل البحر الأحمر إلى أزهار الياسمين العطرة.

من جهته، قال المهندس عامر العجمي، النائب التنفيذي للفنار للمشاريع: 'يشرفنا التعاون مع شركة "سڤن" لتطوير هذه الوجهة الترفيهية البارزة في جازان. إن التزامنا المشترك بالتميز والابتكار سيضمن أن يلبي المشروع أعلى معايير الجودة ويُساهم بشكل ملموس في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة. يمثل هذا المشروع فرصة مميزة لشركة الفنار للعب دور رئيسي في تقديم تجارب عالمية المستوى لمجتمع جازان وما حوله'.

ويمكن لزوار وجهة "سڤن" الجديدة في جازان الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية، بدءاً من التجارب المحلية إلى التجارب التي سيتم تطويرها بالشراكة مع أبرز علامات الترفيه العالمية. وستحتضن الوجهة الترفيهية تجارب متنوعة من ضمنها الجولف الداخلي، مناسب للمبتدئين ومحبي الجولف ومنطقة الترفيه العائلية والتي تضم خيارات متعددة من الألعاب المشوقة.

وستضم السينما العديد من صالات العرض، لتوفير تجربة مشاهدة أفلام فاخرة للجمهور. كما يمكن لعشاق التحدي اختبار مهاراتهم على مسار الكارتينج الكهربائي المستوحى من ألعاب "هوت ويلز"، مما يجلب تجربة سباق مليئة بالأدرينالين إلى الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف الوجهة مركز للمغامرات الداخلية من "ديسكفري أدفنتشرز"، يشجع على الإبداع والتعلم من خلال أنشطة تفاعلية. وبالتكامل مع العروض الترفيهية، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام المحلية والعالمية، مع مقاهي ومطاعم ومتاجر مختارة بعناية لتوفير تجربة استثنائية للزوار.

وتستثمر مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر تجارب عالمية المستوى مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.

لمحة حول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تتولى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مهمة الاستثمار في الوجهات الترفيهية وتطويرها وتشغيلها بهدف خلق منظومة ترفيهية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية تلبي مختلف التطلعات في المملكة العربية السعودية. وتستثمر الشركة ما يزيد عن 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية من شأنها توفير تجارب ترفيهية عالمية المستوى مبتكرة فريدة من نوعها، وعقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه. وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها في 14 مدينة بالمملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجازان وبريدة وتبوك.

لمحة حول الفنار للمشاريع:

هي شركة رائدة في قطاع الإنشاءات الهندسية ،وتسعى للريادة في تطوير البنية التحتية والمشاريع الصناعية في المملكة بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتركّز الشركة على دعم نمو القطاعات الحيوية كالطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، وتطوير البنية التحتية داخل المملكة وخارجها. من خلال التزامها بالتوطين والابتكار والجودة، تواصل الفنار للمشاريع تقديم حلول عالمية المستوى تُسهم في تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي الطموح للمملكة، معززةً مكانتها في تحقيق التنمية المستدامة.

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