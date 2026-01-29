دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم توصلها إلى اتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2027. ويأتي هذا الإعلان عقب اتفاق سابق لتأجير طائرتين من الطراز ذاته إلى الملكية المغربية، وقد تم تسليمهما في وقت سابق من عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نشكر فريق الخطوط الملكية المغربية على اختيارهم دبي لصناعات الطيران كشريك في مشروع توسعة الأسطول. فالمملكة المغربية تعد مركزاً متنامياً للسياحة والأعمال في إفريقيا، وتشهد نمواً كبيراً في الربط الجوي بقيادة الخطوط الملكية المغربية. ونتطلع إلى مواصلة دعم الملكية المغربية في تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها".

من جانبه، قال عبد الحميد عدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية: "تنسجم هذه الاتفاقية مع التوجه الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية الهادف إلى تعزيز مكانتها كمركز ربط عالمي. وستُسهم طائرات بوينغ 737-8 في دعم تطوير شبكة الوجهات، من خلال إتاحة افتتاح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات بكفاءة تشغيلية أعلى، بما يعزز مرونة الشركة في الاستجابة للطلب المتنامي ويضمن توفير ربط موثوق بين إفريقيا وأوروبا وما بعدها."

وتمتلك وتدير "دبي لصناعات الطيران"، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطولاً يضم نحو 750 طائرة، من بينها 237 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 08 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 23 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

