مدينة الكويت - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم أن المجموعة حققت أرباحاً صافيةً بقيمة 13 مليون دينار كويتي (42 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل ربحية 42.99 فلساً (0.139 دولار أمريكي) للسهم الواحد عن الربع الأول لعام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 97.6% أو ما يعادل 6.4 مليون دينار كويتي (20.7 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بالمقارنة مع أرباحاً صافية بقيمة 6.6 مليون دينار كويتي (21.3 مليون دولار أمريكي) بربحية 20.42 فلس (0.066 دولار أمريكي) للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام السابق.

هذا وقد بلغت إيرادات التأمين مبلغ 192.5 مليون دينار كويتي (621.6 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول لعام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 8.2% أو ما يعادل 14.7 مليون دينار كويتي (47.2 مليون دولار أمريكي) مقارنةً مع 177.8 مليون دينار كويتي (574.4 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار مبلغ 18.2 مليون دينار كويتي (58.6 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول لعام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 49.6% أو ما يعادل 6 مليون دينار كويتي (19.4 مليون دولار أمريكي) مقارنةً مع 12.1 مليون دينار كويتي (39.2 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 948 فلساً كما في 31 مارس 2026 بالمقارنة مع 929 فلساً في 31 ديسمبر 2025 بارتفاع نسبته 2.1%.

كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 269.8 مليون دينار كويتي (871.5 مليون دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026 بارتفاع قدره 2.1% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2025 والتي بلغت 264.2 مليون دينار كويتي (853.5 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الأصول 1.34 مليار دينار كويتي (4.34 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026 بالمقارنة مع 1.33 مليار دينار كويتي (4.29 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 16.9 مليون دينار كويتي (54.6 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 1.3%.

فيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّماً.

وتقدّمت المجموعة بالشكر إلى عملائها والمساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لاستراتيجية المجموعة، فيما توجهت بالتقدير إلى موظفيها على جهودهم القيمة، والشكر موصول لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي.

