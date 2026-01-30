

حقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 11.445 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، و 3.342 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام .2025

أعلن بنك أبوظبي الًتجاري ش.م.ع. الًيوم عن نتائجه الًمالية للسنة الًمنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً نمواًً قوياً وأرباحاً قياسية.

التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.63 درهم للسهم الواحد عن عام 2025، بإجمالي توزيعات يبلغ 4.985 مليار درهم، بما يعادل %44 من صافي الأرباح.

المؤشرات المالية الرئيسية

أرباح قياسية: بلغت الأرباح قبل الضريبة 12.843 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %21 على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك نمواً في الأرباح للربع الثامن عشر على التوالي. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 11.445 مليار درهم، بارتفاع نسبته %22 على أساس سنوي.

أداء قوي في الربع الرابع: بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.736 مليار درهم )بزيادة %30 على أساس سنوي( خلال الربع الرابع من عام .2025 كما بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة خلال الربع الرابع 3.342 مليار درهم، مواصلًا مسار النمو حتى نهاية العام.

ارتفاع العوائد: سجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين %15.3 خلال السنة المالية 2025، ما يعكس زيادة الأرباح وكفاءة استخدام رأس المال. وبلغت الربحية الأساسية للسهم 1.45 درهم خلال العام.

نمو الدخل وتحسّن الكفاءة التشغيلية: ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة %14 خلال عام 2025، مدفوعاً بمعدل نمو استثنائي في كل من صافي دخل الفوائد والدخل من الرسوم. كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى %28.2 )مقابل %31.0 في عام (2024، محققة معياراً جديداً للكفاءة التشغيلية للبنك.

تسارع نمو القروض والودائع: بلغ إجمالي الأصول 774 مليار درهم )بزيادة %19 مقارنة بعام .(2024 كما ارتفع صافي القروض بنسبة %16 على أساس سنوي ليصل إلى 406 مليار درهم، ما يعكس الطلب الائتماني القوي عبر محافظ الأفراد والشركات. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة %19 على أساس سنوي لتصل إلى 500 مليار درهم. وشكّلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير %46 من إجمالي الودائع، بما يعزز استقرار قاعدة التمويل.

قوة رأس المال والسيولة: تعزّزت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) لتصل إلى %13.79 مع نهاية ديسمبر 2025 )مقارنة بنسبة %12.56 في عام (2024، مدعومة بالأرباح المحتجزة ونجاح عملية زيادة رأس المال بحقوق أولوية التي اكتملت خلال الربع الرابع. كما حافظ البنك على مستويات السيولة المرتفعة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة %131.3، ونسبة القروض إلى الودائع %81.2، ما يعكس النهج المنضبط في إدارة التمويل.

تحسّن جودة الأصول: حافظ البنك على مؤشرات مرتفعة لجودة الأصول، حيث تحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى %1.83 )مقارنة بنسبة %3.04 في عام (2024، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى %146.4، ما يؤكّد النهج المتحفظ في إدارة المخاطر وكفاءة جهود التحصيل.

تصريح معالي خلدون خليفة المبارك | رئيس مجلس الًإدارًة

تعكس نتائج بنك أبوظبي التجاري لعام 2025 الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتزامه بنهج توسّع منضبط ومستدام. وبمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس البنك، يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع الرؤية الوطنية للدولة، من خلال تمويل القطاعات الحيوية، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الازدهار الشامل. ويستند هذا التوجه إلى تركيز واضح على استحداث قيمة طويلة الأمد، مدعوماً باستثمارات نوعية في المجالات التي تعزز المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية.

تواصل دولة الإمارات ريادتها في تنفيذ رؤية طموحة للذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً للإنتاجية والكفاءة والتنافسية. وترتكز هذه الرؤية على التطبيق العملي واسع النطاق، حيث يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار اليومية، ضمن منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية، ومعايير الحوكمة، والضوابط. وفي ظل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يعمل بنك أبوظبي التجاري على اعتماد وتضمين الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته، بما يعزز جودة القرار، ويُسهم في إدارة التحديات، وتعزيز القدرة على التكيف ضمن اقتصاد يتسم بتسارع وتيرة التغيير.

وجاء التقدير الدولي عبر رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” في عام 2025 ليؤكد كفاءة إطار الحوكمة الذي يعتمده البنك ونهجه الراسخ في إدارة المخاطر. ومع تجاوز القيمة السوقية للبنك حاجز 100 مليار درهم، وتحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة %46 خلال الاثني عشر شهراً الماضية، يواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق قيمة نوعية لمساهميه. ونلتزم بمواصلة تقديم الدعم لعملائنا وتعزيز إسهامنا في دعم الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع، مسترشدين بقيم النزاهة والطموح، وأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن خالص الشكر والتقدير لمساهمينا وعملائنا، على ثقتهم المتواصلة ودعمهم المستمر، كما أتوجّه بجزيل الشكر إلى موظفي بنك أبوظبي التجاري، تقديراً لتفانيهم والتزامهم بخدمة مجتمعهم.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يشرّفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي ”حفظه الله“؛ وصاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك تقديراً لتوجيهاتهم الرشيدة ودعمهم المتواصل، الذي يشكّل مصدر إلهام راسخ لمسيرة البنك ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

علاء عريقات | الًرئيس الًتنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الًتجاري

يسرني أن أُعلن عن تحقيق بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2025 نتائج قياسية انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للبنك والالتزام الدقيق بتنفيذ استراتيجيتنا الخمسية، حيث واصل البنك تحقيق نمو في الأرباح لأربع سنوات ونصف 18) ربعاً(، لتصل إلى 12.843 مليار درهم، بزيادة قدرها %21 مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بالنمو المطرد في مصادر الدخل. كما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند %28.2، وذلك في ضوء استدامة الكفاءة التشغيلية الناتجة عن جهود التحول الرقمي وتبني الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وخلال العام 2025، واصل البنك توسيع نطاق أعماله من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء من الأفراد والشركات، حيث شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة %16، وارتفعت الودائع بنسبة %19، كما شهدت حسابات التوفير والحسابات الجارية زيادة قدرها 46 مليار درهم، ما يعكس ثقة العملاء بالعلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الحصول على الخدمات ومستويات الابتكار الاستثنائية في جميع قطاعات الأعمال.

كما أطلق البنك برنامجاً متكاملًا للذكاء الاصطناعي يهدف إلى دمج هذه التقنيات في جميع قطاعات الأعمال، بما أسهم في تحقيق قيمة ملموسة تسهم في دعم المرحلة المقبلة من النمو. وواصلت أعمالنا تحقيق نمو متسارع، حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد توسعاً في قاعدة العملاء ونمواً في الدخل من الرسوم، فيما نفّّذت الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات صفقات محورية وأسهمت في تحقيق نمو قوي في التسهيلات الائتمانية، كما شهدت إدارة الثروات زيادة في تعاملات العملاء من أصحاب الثروات ومستويات الطلب على الخدمات الاستثمارية.

كما واصلت الميزانية العمومية لبنك أبوظبي التجاري أدائها القوى مع بداية العام 2026، مدعومة بإجمالي أصول تجاوز 770 مليار درهم، ونسب كفاية رأسمال تفوق المتطلبات التنظيمية. وبفضل نموذج الأعمال المعتمد على التكنولوجيا وخارطة الطريق الواضحة للسنوات الخمس المقبلة، يحظى البنك بمكانة راسخة تتيح له مواصلة تحقيق النمو المستدام وأعلى العوائد لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يخدمها.

أبرز المستجدات الرئيسية

أكمل بنك أبوظبي التجاري بنجاح عملية تاريخية لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة 6.1 مليارات درهم، وذلك عقب إغلاق فترة الاكتتاب في 4 ديسمبر .2025 وقد شهد الإصدار إقبالًا قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت الالتزامات الممولة 12 مليار درهم، بما في ذلك الاكتتاب الكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار بحصتها المستحقة، ما وفر دعماً أساسياً للعملية. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب على الاسهم المتبقية عدد الأسهم المعروضة بأكثر من ثلاث مرات، في مؤشر على الثقة العالية باستراتيجية بنك أبوظبي التجاري وآفاق نموه. وتمثل هذه العملية أكبر إصدار من نوعه لشركة مدرجة إدراجاً أساسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستُستخدم العوائد الصافية في دعم النمو المتسارع وتعزيز قاعدة رأس مال البنك.

في عام 2025، أطلق بنك أبوظبي التجاري برنامج تحول استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي في صميم أعماله، باعتباره محركاً رئيسياً للاستراتيجية متوسطة الأجل التي أُعلن عنها في يناير .2025 وقد وضع البنك خارطة طريق متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أكثر من 150 نموذج للعمليات التشغيلية، مدعوماً باستثمارات في البيانات والبنية التحتية السحابية وقدرات التحليلات المتقدمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين تجربة العملاء من خلال تفاعلات أسرع تنسجم مع مختلف متطلبات العملاء، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والمرونة وتحقيق قيمة نوعية. كما جرى تعزيز مستويات الحوكمة والقدرات التشغيلية عبر استقطاب كفاءات من ذوي التخصص لقيادة جهود الذكاء الاصطناعي وتشكيل فرق عمل متخصصة فضلًا عن عقد شراكات مع الجهات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، مما نتج عنه إطلاق العديد من منصات الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة.

أبرز مستجدات الأعمال والشركات التابعة



حققت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات أداءً قوياً آخر في 2025، مدعوماً بالنمو المنضبط في الميزانية العمومية والحفاظ على الريادة في المنتجات المصرفية الرئيسية. وعززت المجموعة علاقاتها مع الجهات المرتبطة بالحكومة وكبرى الشركات، ما أسهم في تحقيق نمو متوازن في الائتمان وزيادة قوية في الودائع من خلال منصة إدارة النقد الرائدة في السوق. كما عزز البنك حضوره في الأسواق الإقليمية وحافظ على مكانته القيادية في أسواق رأس المال، منفذاً عدداً من صفقات الدين وحقوق الملكية البارزة خلال العام. وبفضل الدخل القوي من الرسوم وتعزيز الحضور في الأسواق الإقليمية، تواصل المجموعة دورها الحيوي في تمويل القطاعات الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والمنطقة.

سجلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أداءً استثنائياً في عام 2025، بفضل زيادة وتيرة استقطاب العملاء والتوسع الملحوظ في اعتماد القنوات الرقمية مع استمرار جهود تطوير منتجات الثروات والودائع. كما شهدت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير مستويات نمو عالية بفضل الحملات المخصصة لتلبية مختلف متطلباتهم وتوسيع مجموعة المنتجات، فيما استمر الارتفاع في الطلب على خدمات إدارة الثروات في مجالي الاستثمارات والتأمين. كما مضت المجموعة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية، حيث أصبحت غالبية المعاملات ذاتية الخدمة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في الإقراض الرقمي المتكامل وإطلاق قدرات جديدة للاستثمار الرقمي.

أحرزت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مدعوماً باستمرار استقطاب العملاء والإقبال الكبير على الخدمات الاستثمارية والاستشارية. ورحبت المجموعة بانضمام 277 عميلًا جديداً خلال الربع الأخير من العام،

ما يعكس الطلب المستدام على حلولها المتطورة في إدارة الثروات. وارتفعت الأصول المدارة ضمن حلول الاستثمار والاستشارات بنسبة %50 على أساس سنوي، ما يعكس مستوى تفاعل العملاء ونجاح إطلاق المنتجات المحدثة. كما ركزت المجموعة على تعزيز العلاقات وتقديم الحلول المصممة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في قطاع إدارة الثروات سريع النمو في المنطقة، ما أدى إلى ترسيخ مكانة المجموعة ودعم التطلعات المالية طويلة الأجل للعملاء وتعزيز ريادة بنك أبوظبي التجاري في الخدمات المصرفية الخاصة.

واصلت مجموعة الخزينة والاستثمار تعزيز مصادر التمويل المؤسسية للبنك وتأكيد مكانته في الأسواق العالمية الرئيسية. وخلال العام، أصدر بنك أبوظبي التجاري بنجاح إصدارين مرجعيين من سندات فورموزا، شمل الأول إصداراً مزدوج الإدراج بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في فبراير، تبعه إصدار ثانٍ بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات في يونيو، حيث استقطب الإصداران طلبات كبيرة مع حضور بارز لمستثمرين من آسيا. وأسهم الإقبال القوي على هذه الإصدارات في تمكين البنك من التسعير بشروط أكثر تنافسية.

حقق بنك أبوظبي التجاري - مصر عاماً آخر من الأداء القوي، مستنداً إلى متانة الأسس التشغيلية واستمرار التوسع في الميزانية العمومية. وارتفع صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %118 على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري، محققاً عائداً على حقوق المساهمين بنسبة %32، فيما ارتفع صافي الأرباح السنوي بنسبة %46 ليصل إلى 5.25 مليار جنيه مصري، بعائد على حقوق المساهمين بلغ .%35 وواصلت عمليات البنك تعزيز مكانتها في السوق، مدعومة بنمو منضبط في الإقراض، حيث ارتفع صافي القروض بنسبة %29 على أساس سنوي ليصل إلى 67 مليار جنيه مصري، كما نمت الودائع الإجمالية بنسبة %29 لتصل إلى 150 مليار جنيه مصري بنهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي التجاري – مصر تركيزه على النمو وترسيخ علاقاته مع العملاء ودعم النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية، ما يعزز دوره كمساهم رئيسي في الأداء الإقليمي للمجموعة.

واصل مصرف الهلال المضي قدماً في مسيرة التحول إلى مصرف إسلامي رقمي بالكامل، محققاً تقدماً ملحوظاً في استقطاب العملاء عبر القنوات الرقمية خلال عام .2025 كما استمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة من خلال إطلاق أكثر من 30 ميزة جديدة على تطبيقه للهاتف المتحرك خلال العام، وأثمر ذلك عن ارتفاع مستويات تفاعل العملاء عبر القنوات الرقمية، حيث بلغت نسبة العملاء الذين يتعاملون عبر هذه القنوات أكثر من %95 من إجمالي عملاء المصرف، ما أسهم في تحسين الكفاءة بشكل ملموس وتعزيز جودة الخدمة وتجربة العملاء. يواصل مصرف الهلال تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه وتعزيز ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية الرقمية.

تابعت شركة ميداف تعزيز مسارها المتسارع خلال عامها الأول، مع ترسيخ دورها في إرساء معايير جديدة وتقديم حلول مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية وغير المالية في أنحاء المنطقة. وعززت الشركة منظومتها من خلال شراكة استراتيجية مع شركة ”برينكس“ لتعزيز خدمات إدارة النقد، والاستثمار في ”إنديتد“ بهدف توسيع وتعزيز حلول إدارة الديون في دولة الإمارات

بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وخلال العام، تم نقل برنامج ”تاش بوينتس“، برنامج الولاء الرائد لبنك أبوظبي التجاري، إلى محفظة ميداف، ما أسهم في توسيع نطاقه من خلال شراكة جديدة مع مطار زايد الدولي وشبكة متنامية تضم أكثر من 8,600 شريك تجاري. وتوفر ميداف حلولًا رقمية متقدمة تتمحور حول العميل، تسهم في دعم مسار تنويع أعمال بنك أبوظبي التجاري وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد للابتكار المالي.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

حافظ بنك أبوظبي التجاري على الوتيرة المتسارعة للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي خلال الربع الرابع من عام 2025، عبر إطلاق نماذج جديدة للعمليات التشغيلية أسهمت فعلياً في تحسين الإنتاجية عبر مختلف قطاعات الأعمال في البنك. وأثمرت جهود فرق العمل المعنية بتطوير تطبيقات الهواتف الذكية عن تحسن بنسبة تقارب %30 في كفاءة البرمجة بفضل الهندسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أطلق البنك أداة Knowledge” “Enterprise المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي توفر للموظفين وصولًا فورياً ومفعلًا بالصوت إلى مجموعة من المستندات التنظيمية، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بطريقة أسرع . وبالتزامن مع ذلك، جرى نشر منصة Observer” “Board لتزويد الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بمعلومات وتحليلات استراتيجية موثوقة بشكل فوري. كما وسّع البنك استخدام أداة Companion” “Credit، وهي أداة ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل مستندات ائتمانية معقدة، ما يتيح تنفيذ عمليات أسرع ومعتمدة على البيانات.

عزّز بنك أبوظبي التجاري جهوده في تطوير قدراته التقنية والرقمية خلال عام 2025، عبر مجموعة من التحسينات التي رفعت مستويات الأمان والموثوقية وتحسين تجربة العملاء. وأطلق البنك ميزة التحقق باستخدام البيانات البيومترية داخل التطبيق لمعاملات البطاقات، ما أسهم في الحد من مخاطر الاحتيال وتسريع الموافقات. ولعملاء الشركات، أسهمت الحلول الرقمية الجديدة، بما في ذلك المعالجة الآلية للفواتير، وسداد الفواتير الفوري، وأتمتة مستحقات نهاية الخدمة، في تعزيز الكفاءة ودعم تحسين إدارة رأس المال العامل. كما قام البنك بتحديث بنيته التحتية الأساسية من خلال عمليات تحديث واسعة لمراكز البيانات وتوسيع نطاق الاعتماد على الحوسبة السحابية. وتؤكد هذه المبادرات مجتمعة التزام البنك بالابتكار الآمن والقابل للتوسع والذي يتمحور حول احتياجات العملاء..

التوطين

واصل بنك أبوظبي التجاري تعزيز ريادته في تنمية الكفاءات الوطنية طوال عام 2025، محافظاً على نسبة توطين بلغت %100 في جميع الوظائف المصرفية ضمن عملياته في مدينة العين،

ما أرسى معياراً جديداً في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب استقطاب 238 كفاءة وطنية جديدة للمجموعة خلال العام، ليرتفع إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين إلى 2,054 موظفاً، ما يمثل نحو %40 من إجمالي القوى العاملة للبنك. وتمثّل القيادات الإماراتية في لجنة الإدارة التنفيذية للمجموعة نسبة %40 من مجموع أعضاء اللجنة، وتشغل %41 من الكفاءات الوطنية وظائف حيوية ذات أهمية استراتيجية، ما يعكس دورهم المحوري ومساهمتهم الفاعلة في صنع القرار وتوجيه مسار البنك الاستراتيجي. وتوجت جهود البنك بفوزه بجائزة “الجهود الاستثنائية في مجال التوطين - الفئة الماسية” من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ”نافس“، تقديراً لأثره الملموس في تطوير مسارات التوظيف وتبنّي مبادرات نوعية تعيد تعريف آليات تمكين المواهب الوطنية.

الاستدامة

في عام 2025، واصل بنك أبوظبي التجاري تعزيز مكانته الريادية في مجال الاستدامة من خلال سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، محققاً تقديراً بارزاً لأدائه القوي عبر المؤشرات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتقدّم البنك إلى المركز الرابع عالمياً ضمن تصنيف بلومبرغ لأداء البنوك التجارية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما شهد تصنيف البنك تحسناً في العديد من المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك رفع تصنيفه ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من فوتسي راسل إلى 4.0، وتحقيق زيادة ملحوظة في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من ستاندرد اندر بورز غلوبال. كما حصل بنك أبوظبي التجاري على وسام الأثر المجتمعي – الفئة الذهبية خلال قمة الأثر المجتمعي 2025 من مجرى، تقديراً لالتزامه بالمسؤولية المجتمعية. وخلال العام، أطلق البنك عدداً من السياسات الرئيسية، شملت بيان البيئة، وبيان حقوق الإنسان، وبيان التسويق المسؤول، إضافة إلى تطوير إطار جديد للمنتجات المستدامة يتماشى مع المعايير الدولية. وتسهم هذه المبادرات في ترسيخ التزام البنك طويل الأجل بالنمو المسؤول وتعزيز دوره في دعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات