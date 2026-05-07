دبي: أعلنت اليوم "أبيس بارتنرز جروب" (المملكة المتحدة) المحدودة ("أبيس")، وهي شركة أسهم خاصة تستثمر في الشركات المعتمدة على التكنولوجيا في مجال البنية التحتية والخدمات المالية، عن الإغلاق النهائي لصندوق أبيس العالمي الثالث للنمو وصندوق أبيس الثالث لأسواق النمو ("الصندوقين" أو "الصندوق الثالث")، بالتزامات مجمعة قدرها 1.23 مليار دولار، باستثناء الاستثمارات المشتركة، أي أكثر من ضعف قيمة سابقه، صندوق أبيس للنمو الثاني، الذي بلغ 563 مليون دولار.

حقق الصندوقان إغلاقًا برأس مال يزيد بنسبة 23% عن الهدف المحدد. وانعكاسًا للأداء القوي للصناديق السابقة، التي حققت حتى الآن عوائد تجاوزت مليار دولار، قام أكثر من 70% من الشركاء الحاليين بزيادة استثماراتهم عن الصناديق السابقة، ما يمثل حوالي 50% من إجمالي رأس المال المجمّع في الصندوق الثالث. وقد أتاحت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصندوق لشركة "أبيس" استقطاب عدد من المستثمرين الجدد إلى قاعدة مستثمريها المؤسسيين العالمية، بما في ذلك مستثمرون سياديون وعالميون، إلى جانب البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الصناديق والمؤسسات.

وسيعتمد الصندوق الثالث على نجاح الصندوق الثاني للاستثمار في حصص أقلية مؤثرة في شركات البنية التحتية والخدمات المالية ذات الربح والنمو المرتفع في أوروبا وأسواق النمو المختارة عالميًا. وبصفتها شركة نشطة في توظيف رأس المال في هذا القطاع، وضعت "أبيس" ما يقارب 320 مليون دولار من الصندوق الثالث في سبعة استثمارات حتى الآن. وهذه تشمل MoneyBox، الرائدة في مجال إدارة الثروات الرقمية في المملكة المتحدة، وCoda Recharge، المنصة الأوروبية والآسيوية الرائدة للسلع الرقمية مسبقة الدفع، وThunes، المزود العالمي للبنية التحتية المتطورة للمدفوعات الرقمية، والتي تتيح تحويل الأموال الفوري عبر الحدود، وقبول المدفوعات، وخدمات الاستحواذ، ومقرها الرئيسي في سنغافورة.

وقال ماتيو ستيفانيل، الشريك المؤسس والمدير الإداري في "أبيس": "يسعدنا الترحيب بهذا العدد الكبير من المستثمرين الجدد والعائدين في الصندوق الثالث. وما زلنا نرى فرصًا واعدة في قطاعنا المستهدف من شركات البنية التحتية والخدمات المالية ذات الربح والنمو المرتفع والمعتمدة على التكنولوجيا. ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تكرار نجاح الصناديق السابقة، من خلال الاستفادة من خبرتنا في هذا القطاع، وتوفير رأس المال والربط لشركات محفظتنا، حيث نستثمر في قنوات النشاط الاقتصادي العالمي وصناعة التمويل."

وأضاف أودايان غويال، الشريك المؤسس والمدير الإداري في "أبيس": "نحن ممتنون للغاية لمستثمرينا لدعمهم القوي لاستراتيجيتنا القطاعية، مما يؤكد إيماننا بأن الصناديق المتخصصة تتفوق على الصناديق العامة. ونتطلع إلى مواصلة الاستثمار في محاورنا الرئيسية المتمثلة في التمويل المدمج، وإتاحة التمويل للجميع، وتعميق الاقتصاد الرقمي من خلال نماذج أعمال مبتكرة ذات نمو سريع ورأس مال منخفض حول العالم، مع تطبيق منهجيتنا الخاصة بالأثر."

ويمثل إغلاق الصندوق الثالث عامًا حافلًا بالنشاط، تضمن ثلاث استثمارات وعمليات بيع، شملت التخارج من "آيكوكا" و"باوباب" لصالح "نيدبانك" و"بيلتون كابيتال" على التوالي. واحتلت "أبيس" المرتبة الأولى بين شركات الأسهم الخاصة الأوروبية في تصنيف أداء الأسهم الخاصة لرأس مال النمو الصادر عن HEC Dow-Jones، والمرتبة الثانية عالميًا، مما يؤكد تفوقها المستمر في تحقيق عوائد قوية للمستثمرين، وذلك في مايو 2025.

