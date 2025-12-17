مع تجاوز نشاط الاندماج والاستحواذ في الخليج حاجز 115 مليار دولار في عام 2025، تلامس شهية المستثمرين للصفقات الاستراتيجية في الإمارات والسعودية أعلى مستويات لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة منتبلاي كابيتال (Mintiply Capital)، المتخصصة في إدارة وهيكلة الصفقات الاستثمارية، لقيادة فرصة استثمارية بقيمة 1.2 مليار درهم لصالح واحدة من أسرع مجموعات الأغذية والمشروبات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقوم الشركة حالياً بتقديم الاستشارات بشأن عملية التخارج الاستراتيجي لهذه المجموعة المتنوعة في قطاع الأغذية والمشروبات، موفرةً الإرشاد عبر كامل دورة الصفقة، بدءاً من تقييم الصفقة وهيكلتها، وصولاً إلى استقطاب المستثمرين والتنسيق التنظيمي. وتعمل شركة منتبلاي كابيتال على تهيئة الأصول للاستحواذ عبر عرض الفرصة على مستثمرين مؤهلين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يضمن انتقالاً سلساً للملكية ورفع القيمة بما يناسب الأطراف المعنية كافةً.

وتشمل الفرصة منظومة متكاملة من الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية، تضم قطاعات عدة، تشمل السوبرماركت والمقاهي والمخابز والتموين وتوصيل الطعام الرقمي. وخلال أكثر من 10 سنوات، توسّعت المجموعة سريعاً، وانتقلت من مفهوم تجزئة متخصص إلى شبكة متعددة العلامات التجارية تشمل متاجر ومقاهي عديدة ومتنوعة ومنصة توصيل إلكترونية متكاملة.

وقال نويل حاتم، المدير التنفيذي للعمليات في شركة منتبلاي كابيتال:"تمثل هذه المبادرة فرصة استثمارية بارزة للمستثمرين للمشاركة في منظومة متكاملة فعلياً من الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف حاتم: "إلى جانب العوائد المالية القوية، تمنح هذه الصفقة المستثمرين الإقليميين فرصة الوصول إلى نشاط تجاري عالي النمو، ومتنوع، وقابل للتوسع، يعتمد نموذجاً تشغيلياً قوياً، مع إمكانات حقيقية لإعادة تشكيل مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية في المنطقة".

وتابع حاتم: "تتغير السوق بسرعة، ونحن نقدم فرصة استثمارية ذات هيكل واضح وإمكانات نمو عالية، تجمع بين الأساسيات القوية وإمكانية التوسع في المنطقة".

اعتمدت المجموعة نموذجاً يجمع بين الجودة العالية والتسعير التنافسي، ما أتاح لها التمركز بين تجار التجزئة الفاخرين والسوبرماركت التي تمنح القيمة المضافة أولوية، لجذب شريحة واسعة من المستهلكين. وقد تمكنت من مضاعفة قوتها السوقية خلال عامين فقط، كما وسعت محفظتها بطرح منتجات بعلامات تجارية خاصة ومملوكة.

وتضم المنظومة أيضاً منصة تجارة إلكترونية سريعة النمو أصبحت ركيزة في استراتيجية تفاعلها مع العملاء، ما أتاح للمجموعة تحقيق نمو مستمر عبر القنوات الرقمية والتقليدية معاً.

وفي إطار هذه الصفقة، تقدم شركة منتبلاي كابيتال الاستشارات بشأن عملية هيكلة إطار الاستحواذ للمستثمرين الجدد، موفرة الارشاد حول تصميم الوسيلة الاستثمارية المثلى، وضمان الامتثال التنظيمي عبر مختلف الولايات القضائية، وإجراء الفحص النافي للجهالة التشغيلي والمالي والتجاري. كما تقدم الشركة الاستشارات بشأن تطوير هيكل صفقة شامل يمكن المستثمرين الجدد من الاستحواذ بسهولة على المنظومة الكاملة للمجموعة.

ومع توقعات بأن يتجاوز نشاط الاندماج والاستحواذ في الخليج 115 مليار دولار في عام 2025، لم يكن الطلب على الاستحواذات الاستراتيجية في الإمارات والسعودية في أي مرحلة سبقت أقوى مما هو عليه اليوم. ووفقاً لتقرير إرنست ويونغ حول رؤى الاستحواذات والاندماجات لـ9 أشهر لعام 2025، ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 23% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلاً 649 صفقة. وكان اهتمام المستثمرين القوي والبيئة الاقتصادية المتنامية المحركين الأساسيين للنمو، وقد دفعت المعاملات عبر الحدود إلى نسبة 54% من حجم الصفقات و76% من قيمة الصفقات، وهي أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

ومن خلال صياغة هذه الفرصة، تؤكد شركة منتبلاي كابيتال التزامها بربط رؤوس الأموال العالمية بقصص النجاح الإقليمية، عبر تحديد الشركات عالية الأداء الجاهزة لعمليات انتقال ملكية استراتيجية وتحقيق تسارع في النمو طويل الأمد.

نبذة عن شركة منتبلاي كابيتال ( Mintiply Capital )

شركة منتبلاي كابيتال (Mintiply Capital) هي شركة استشارات مصرفية استثمارية متخصصة في تقديم المشورة والإرشاد بشأن الصفقات الاستثمارية المعقدة عبر الأسهم الخاصة، والتمويل المؤسسي، ورأس المال المخاطر. تكمن قوة الشركة في قدرتها على مرافقة الشركات في جميع مراحل النمو، بدءاً من الاستحواذ وتأسيس الصناديق وصولاً إلى التخارج الناجح. وبفضل خبرتها العميقة في التراخيص التنظيمية والهيكلة المالية، تقدم شركة منتبلاي كابيتال الدعم الاستشاري لعملائها في الاستحواذ على الشركات، والحصول على التراخيص المالية المنظمة، وتأسيس وسائل الاستثمار أو الصناديق الاستثمارية عبر أهم الولايات القضائية.

وبعد إتمام الصفقات، تركز الشركة على بناء قيمة طويلة المدى عبر تقديم استشارات عملية، وإجراء الفحص النافي للجهالة، والتحسين الاستراتيجي، بما يضمن تنفيذ كل صفقة بدقة وفعالية. ومن خلال الجمع بين الخبرة التنظيمية والابتكار المالي، تربط شركة منتبلاي كابيتال المستثمرين المؤسسيين بفرص نمو عالية في الخليج والولايات المتحدة والأسواق العالمية.

