أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت جامعة أبوظبي تعزيز تميزها الأكاديمي بتقدمها 11 مركزاً في تصنيف مؤسسة "كيو اس" (كواكواريلي سيموندز) للجامعات في الوطن العربي لعام 2025، حيث تبوأت المرتبة الـ 12 من بين 246 مؤسسةً أكاديميةً في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء تقدم جامعة أبوظبي في تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2025 تقديراً للإنجازات المميزة التي حققتها الجامعة في العديد من المعايير، حيث جاءت في المركز السادس في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين والمركز الـ 14 في نسبة الطلاب الدوليين، في مؤشر واضح على التزام جامعة أبوظبي الثابت بتوفير بيئة تعليمية تتسم بالتنوع والشمولية، مما يسهم في إثراء التجربة الأكاديمية للطلاب وتعزيز التفكير العالمي. كما تقدمت جامعة أبوظبي أربعة مراكز في مقياس عدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، وحصلت على المركز الـ 13 في الوطن العربية مع تحسين ترتيبها في سمعة صاحب العمل، بوصولها إلى المرتبة الرابع عشر (متقدمة 4 مراكز)، ما يعكس التقدم المطرد الذي تحققه الجامعة في مجالات التميز الأكاديمي والبحثي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "تواصل جامعة أبوظبي، بدعم وإشراف قيادتنا الرشيدة، التزامها الراسخ بتعزيز المشهد التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج الابتكار والبحث العلمي في مناهجنا الدراسية. ونحن سعداء بدخولنا قائمة أفضل 20 جامعة عربية، وهو إنجازٌ يتوج تفاني أعضاء هيئة التدريس والإداريين وجهودهم في الارتقاء ببرامج جامعة أبوظبي والتجربة التعليمية التي تقدمها، ويجسد حرصنا الدائم على رفد طلبتنا بمرافق حديثة وأدوات مبتكرة، وتمكينهم من تطوير معارفهم وتحقيق التميز والنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية، وهذا يتماشى مع استراتيجية التعليم 2030 لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى إرساء أعلى معايير التعليم العلمي والمهني لخدمة أجيال المستقبل في الدولة."

حصلت كلية إدارة الأعمال في الجامعة مؤخراً على "اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي" (EQUIS)، مما يجسد التزامها المستمر بوضع معايير عالمية للتميز في تعليم إدارة الأعمال، ويؤكد الإعداد الجيد لخريجي جامعة أبوظبي وتمتعهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق النجاح في اقتصاد دائم النمو والتطور محلياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات حول برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

-انتهى-

#بياناتشركات