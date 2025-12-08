أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، اعلنت انفستكورب كابيتال بي إل سي (المُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "ICAP")، التي أسّستها مجموعة انفستكورب والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، عن استحواذها على شركة "جارديان فاير سيرفيسز" (Guardian Fire Services)، وهي شركة أمريكية رائدة في تقديم خدمات مكافحة الحرائق والسلامة العامة وتعمل في شمال شرقي وجنوب شرقي وغرب الولايات المتحدة.

وتقدم "جارديان" خدمات شاملة للوقاية من الحرائق وحماية السلامة العامة عبر قطاعات التجارة، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم. وتشمل هذه الخدمات فحص أنظمة مكافحة الحرائق، وأنظمة الإنذار من الحريق، وأنظمة إنارة الطوارئ، واختبارها وتركيبها وصيانتها.

وترفع هذه الصفقة إجمالي قيمة الاستثمارات التي نفذتها انفستكورب كابيتال خلال الأشهر الستة الماضية إلى 1.1 مليار دولار. وبصفتها شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توفر للمستثمرين محفظة عالمية متنوعة من الفرص في الأسواق الخاصة، تواصل الشركة تنفيذ استثمارات استراتيجية عبر خطوط أعمال متعددة تشمل العقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات المؤسسية. كما تنسجم هذه الأنشطة التمويلية مع نموذج عمل الشركة الذي يهدف إلى الاستمرار في توزيع أرباح لا تقل عن 8% على دفعتين نصف سنويتين متساويتين.

تشمل أبرز المستجدات الاستثمارية خلال الأشهر الستة الماضية:

استحوذت انفستكورب كابيتال في ديسمبر 2025 على محفظة متنوّعة من الأصول الصناعية في الولايات المتحدة بقيمة تقارب 400 مليون دولار. وتشمل الصفقة التي تولّت ترتيباتها مجموعة انفستكورب عقارات موزّعة عبر الأسواق الساحلية في شرق الولايات المتحدة وغربها.

استحوذت انفستكورب كابيتال، في نوفمبر 2025، على "كاناوا سكيلز آند سيستمز" ( Kanawha Scales & Systems ) التابعة لشركة "أميركان إكويبمنت هولدينغز" ( American Equipment Holdings )، في صفقة من ترتيب مجموعة انفستكورب. وتتّخذ الشركة من مدينة بوكا في ولاية فيرجينيا الغربية مقرًا لها، وهي من الشركات الأمريكية الرائدة في خدمات المعايرة والصيانة والإصلاح بالغة الأهمية لأنظمة قياس الوزن الصناعية المعقّدة وحلول التحكّم الآلي.

قال محمد العارضي، رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة انفستكورب: "على مدى الأشهر الستة الماضية، أظهرت محفظتنا وأسواقنا الرئيسية زخمًا قويًا. ويعكس توظيف هذا الحجم من رأس المال مرونة منصتنا وجودة الفرص المتاحة في أسواق الاستثمار الخاصة عالميًا. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا، نركز على تحقيق نمو مستدام وتقديم عوائد قوية لمساهمينا، مستفيدين من إدراج انفستكورب كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإتاحة قيمة طويلة الأجل."

وفي هذا السياق، قالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة انفستكورب كابيتال: "واصلنا توظيف رأس المال وتنفيذ عمليات التمويل بزخم قوي، في قطاعات تتمتع بديناميكيات سوقية إيجابية وتوفّر عوائد جذابة ضمن معادلات مخاطر متوازنة. وتؤكد صفقاتنا الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستحواذ على شركتي جارديان فاير سيرفيسز وكاناوا سكيلز آند سيستمز، أهمية السوق الأمريكية في أجندة نموّنا. وتبرهن هذه الاستثمارات على التزامنا بالوصول إلى فرص قوية في الأسواق الخاصة عالميًا بما يخدم مصالح مساهمينا وقاعدة المستثمرين الأوسع، ويعزز تركيزنا على تنمية المنصة وتوفير قيمة مستدامة وطويلة الأجل."

نبذة عن شركة انفستكورب كابيتال:

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في السوق المالي أُسِّست على يد مجموعة انفستكورب، ومتخصصة في الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف انفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة إانفستكورب، المؤسِّسة لانفستكورب كابيتال، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 60 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة، وبحضور عالمي من خلال 14 مكتبًا في ثلاث قارات: أمريكا، وأوروبا، وآسيا.

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز"ICAP" . لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

انفستكورب كابيتال

عنوان البريد الإلكتروني: IR@investcorp-capital.com

شركة ككست سي ان سي

جريجور ريمان / فيكتوريا دوجلاس / كريستفور ديفوس

عنوان البريد الإلكتروني: investcorpcapital@kekstcnc.com

