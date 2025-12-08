نجحت شركة "بايت كابيتال" (Byit Capital)، منصة التكنولوجيا العقارية (PropTech) عالية النمو ومقرها الرئيسي الإمارات، في جمع استثمار استراتيجي بقيمة 1.1 مليون دولار من صندوق A15 وبلتون القابضة، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين الملائكيين، في خطوة تُعد محطة مفصلية ضمن مساعيها لتوحيد وتوسيع نشاط الوساطة العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد أن بدأت "بايت" رحلتها في مصر قبل التوسع إلى الإمارات، تستعد حالياً لمرحلة جديدة تشمل دخول السوق السعودية والتوسع في أسواق الخليج. ويعكس هذا الدعم من اثنين من أبرز المؤسسات الاستثمارية في المنطقة قناعة راسخة بنموذج "بايت" القائم على أولوية الوكلاء ويتميز بالشفافية، والمصمم لتغيير سوق مجزأ يعاني من نظام العمولات التقليدي.

عبر شبكتها التي تضم أكثر من 40 ألف وسيط عقاري مستقل، برزت منصة "بايت" سريعاً كواحدة من أكثر منصات التكنولوجيا العقارية قيادة للتحول والتغيير في المنطقة. ويقوم نموذج "بايت" على منح الوكلاء ما يصل إلى 90% من عمولات المطورين، ويوفر لهم إمكانية الوصول إلى قوائم مطورين موثّقة، وشبكة تضم أكثر من 450 شريكاً، إضافة إلى أكثر من 1000 مشروع مُدرج ومُخطط له، ما أوجد بديلاً قابلاً للتوسع يعتمد على البيانات لهياكل الوساطة العقارية التقليدية.

سيُسهم التمويل الجديد في تسريع خطة التوسع الإقليمي للشركة، بما يشمل تعزيز عملياتها في دولة الإمارات، وتسريع دخولها إلى السوق السعودية، فضلاً عن توسيع منظومة شركائها من المطورين العقاريين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وبالنظر إلى الزخم القوي والنموذج المُجرب والدعم المؤسسي المتزايد، فإن "بايت" في موقع يمكّنها من إعادة صياغة كيفية استقطاب وإدارة وإتمام الصفقات العقارية في المنطقة.

في هذا السياق، صرّح أنطوان عازر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بايت كابيتال" (Byit Capital)، قائلاً: "كان هدفنا دوماً أكبر من مجرد بناء منصة، فهو يتعلق بوضع معيار جديد لكيفية عمل هذا القطاع. يؤكد هذا الاستثمار أن السوق باتت جاهزة لنموذج وساطة مختلف جذرياً، يُعطي الأولوية للشفافية والمساءلة ويركز على القيمة الحقيقية لكل من الوكلاء والمطورين".

