المملكة العربية السعودية: تشارك شركة هايد بارك العقارية للتطوير، المطور العقاري الرائد بمصر، في النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي 2024، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري. تأتي هذه المشاركة تعزيزاً لإستراتيجية هايد بارك الهادفة إلى تقوية العلاقات العقارية بين مصر والمملكة، وتقديم أحدث مشاريعها العقارية الفاخرة.

تشارك هايد بارك في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض لإستعراض خبراتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 17 عاماً بإجمالي استثمارات 237 مليار جنيه، في تطوير مشاريع متكاملة ومتنوعة وتواكب إحتياجات العملاء، وخلال المعرض، تقدم الشركة أبرز خدماتها التسويقية والإستشارية في مجال العقارات، بالإضافة الى إستعراض أحدث مشروعاتها السكنية والتجارية والترفيهية في الساحل الشمالي، وشرق وغرب القاهرة، والتي تتميز بتصميماتها العصرية وخدماتها المتكاملة، فضلاً عن خبراتها الممتدة في إدارة المرافق والعقارات.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس/ أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك، أن مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض تمثل نقطة تحول إستراتيجية في مسيرتها نحو تعزيز حضورها الإقليمي، وتحديداً في السوق السعودي الواعد. وقال: "تهدف هايد بارك من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، وجذب شريحة واسعة من المستثمرين، وتقديم خدماتنا وإستشاراتنا التسويقية لتلبية تطلعات العملاء المعاصرين."

وقد قامت هايد بارك في 2020 بتأسيس شركة فاوندرز، المتخصصة في مجال الإستشارات العقارية، برأس مال حوالي 500 مليون جنيه مصري، بهدف تقديم خدمات تسويقية وبيعية في السوق العقاري وإستشارات في أعمال التنمية والتطوير للعديد من الكيانات الإستثمارية، وقد تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة لمشروعين إستثنائيين هما مدينة "وصال" و "جاردينيا سيتي"، حيث تتميز مدينة وصال بأنها مدينة متكاملة تقع مباشرة على طريق السويس في قلب شرق القاهرة على مساحة أكثر من 800 فدان، بلغ عدد الوحدات المباعة 7079 وحدة بإجمالي مبيعات اكثر من 35,5 مليار جنيه مصري خلال عامين. بينما يتميز مشروع جاردينيا سيتي بمساحة واسعة تبلغ 513 فداناً، 26,5% منها مخصصة للمساحات الخضراء والحدائق تم بيع وتسليم 19,000 وحدة. وفي 2023، كانت شركة فاوندرز من ضمن الشركات التي حققت أفضل مبيعات، بإجمالي 28,6 مليار جنيه مصري.

أطلقت هايد بارك على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة رأس الحكمة مشروع SeaShore والذي يقع على بعد 50 دقيقة من مطار العلمين الدولي. يمتد مشروع SeaShore على مساحة 240 فدان ويطل على واحة خضراء من أشجار النخيل المدمجة مع المياه الفروزية للبحر المتوسط. يقدم المشروع تجربة فريدة من خلال ما يقرب 4000 وحدة متنوعة بين توين هاوس وفيلات ووحدات وكبائن بإطلالة خلابة على ساحل البحر الأبيض لتتناسب مع مختلف الأذواق مع الإهتمام بالمناطق الخدمية والترفيهية التي تضمن تجربة صيفية رائعة.

وفي شرق القاهرة، عرضت الشركة مشروع «هايد بارك» الرائد بالقاهرة الجديدة، وهو أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالي 20 ألف وحدة، وبحجم إستثمارات ضخم يتخطى 100 مليار جنيه. ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 متراً مربعاً إلى 687 متراً، لتلبية الأذواق والإحتياجات المتنوعة للعملاء، أكثر من 5000 وحدة تم تسليمها حتى الآن، ويمتاز المشروع بكل الخدمات والمرافق المتطورة منها كلوب هاوس على مساحة 10.000 متر مربع، والحديقة الرئيسية (Park) بمساحة 600 ألف متر مربع. كما يحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District، على مساحة 60.000 متر مربع وتضم وحدات إدارية تراوح مساحتها بين 50 متراً وتصل إلى مبانٍ إدارية كاملة، كما يحتوي على منطقة ترفيهية HydeOut هايد أوت، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة 42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الإستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة وذلك بالنادي الرياضي الذي يقع على مساحة 35 فدان.

وفي غرب القاهرة تقدم الشركة مشاريع Tawny وGarden Lakes، والتي تضم خدمات ترفيهية من كلوب هاوس وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحات للأنشطة الاجتماعية، ومسار للدراجات وللركض، ومناطق للأنشطة الخارجية، ومنطقة القراءة ومساحات العمل المشترك، وحدائق على مساحات كبيرة ذات مناظر طبيعية بهندسة معمارية، ومنطقة خدمات. كما يتميز المشروع بوجود موقف للسيارات تحت الأرض للحفاظ على أمن السير، مع الإعتناء الشديد بالمساحات الخاصة بالطبيعة، وذلك لتحقيق معادلة مهمة وكبيرة في كافة مشاريع الشركة وهي الاعتناء الحقيقي بالمساحات التجارية والترفيهية في كل ركن. وسوف تقوم الشركة بتسليم مشروع Tawnyفي عام 2025، بإجمالي 256 فيلا.

يُشار إلى أن شركة هايد بارك العقارية للتطوير تأسست عام 2007 تحت إسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفي عام 2009 إستحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصري العربي" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفي مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجي، كما استحوذ البنك الأهلي المصري على 24% من أسهم الشركة.

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