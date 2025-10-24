باريس/الرياض: أعلنت شركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ورابطة محترفي التنس (ATP)، اليوم، عن إطلاق بطولة جديدة ضمن سلسلة بطولات "ماسترز 1000 نقطة" لرابطة محترفي التنس، لاستضافتها في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه الشراكة المرة الأولى التي ستُقام فيها هذه الفئة من البطولات خارج الوجهات التقليدية، حيث ستصبح السعودية الوجهة العاشرة التي تستضيف بطولة "ماسترز 1000 نقطة" لرابطة محترفي التنس، إلى جانب تسع وجهات أخرى تشمل كلاً من إنديان ويلز، وميامي، ومونتي كارلو، ومدريد، وروما، وتورونتو/مونتريال، وسينسيناتي، وشنغهاي، وباريس. ومن المقرر استضافة البطولة في المملكة عام 2028م على أقرب تقدير.

وتشكل هذه الشراكة بداية مرحلة جديدة لرياضة التنس في السعودية والعالم، حيث ستسهم في استقطاب أبرز نجوم اللعبة إلى المملكة وتوفير تجربة غير مسبوقة للمشجعين.

وتعكس استضافة هذه البطولة مدى التزام صندوق الاستثمارات العامة بترسيخ مستقبل رياضة التنس والقطاع الرياضي العالمي، وتعزيز سمعة المملكة كمركز رائد لاحتضان أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصندوق ورابطة محترفي التنس، التي تشمل دور الصندوق كشريك تسمية رسمي لتصنيفات اللاعبين PIF ATP Rankings وتصنيفات رابطة محترفات التنس (WTA)، حيث تتضمن الشراكة التعاون في تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لجولة رابطة محترفي التنس، وإطلاق منصة ATP Tennis IQ التقنية المدعومة من الصندوق. وبموجب الاتفاقية، ستنضم البطولة الجديدة إلى رابطة محترفي التنس وبطولات "ماسترز 1000 نقطة" الحالية كمساهم في ATP Media، الذراع العالمية للبث والإعلام التابعة لرابطة محترفي التنس.

وستسهم البطولة في تسريع نمو وانتشار اللعبة على جميع المستويات، حيث سيساعد برنامج وطني لتوسعة القاعدة الجماهيرية، الذي سيتم تطويره بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، في دعم المواهب والجيل القادم من الرياضيين والأبطال السعوديين وتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة. كما تأتي في إطار مساعي صندوق الاستثمارات العامة لدعم نمو القطاع الرياضي وتطوير رياضة التنس على مستوى الرجال والسيدات.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ بندر بن مقرن، رئيس مجلس إدارة شركة سرج للاستثمار الرياضي: "تمثل استضافة بطولة ماسترز 1000 نقطة في السعودية خطوة مهمة لتطوير رياضة التنس في المنطقة، كما تؤكد الشراكة التزامنا المشترك بالتعاون مع رابطة محترفي التنس لتنمية وتعزيز اللعبة على الصعيد الدولي. يجسّد هذا الإعلان الدور المتنامي للمملكة كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، كما يسهم في تعزيز طموحاتنا لدعم الرياضيين وتوفير تجربة متميزة للمشجعين والمهتمين بهذه الرياضة خلال السنوات القادمة. نعتز بقيادة هذه الجهود والتعاون مع شركائنا، ونتطلع لتنظيم بطولة سيكون لها أثر إيجابي مستدام على رياضة التنس."

وقال أندريا غاودنزي، رئيس مجلس إدارة رابطة محترفي التنس: "تمثل هذه الخطوة ثمرة جهود مستمرة طوال الأعوام الماضية. وقد أظهرت السعودية التزاماً حقيقياً بتطوير رياضة التنس على المستوى الاحترافي وتوسيع انتشار اللعبة بشكل عام. ونحن واثقون بأن المملكة ستقدم تجربة متميزة تحقق تطلعات الجماهير واللاعبين على حد سواء. يسهم دعم الفئة الأعلى ضمن سلسلة بطولاتنا في تعزيز نمو وانتشار هذه البطولة، ونشكر صندوق الاستثمارات العامة وشركة سرج على هذا الدعم ورؤيتهم الطموحة لتطوير الرياضة".

بدوره، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: "تعد استضافة السعودية لإحدى بطولات ماسترز 1000 نقطة لرابطة محترفي التنس تطوراً لافتاً ضمن مسيرتنا المستمرة لتعزيز المشهد الرياضي. هذه البطولة ليست حدثاً رياضياً عادياً، حيث تعكس طموحات المملكة ودورها المتنامي في القطاع الرياضي العالمي. ونحن ملتزمون، بالتعاون مع رابطة محترفي التنس، بتوفير تجربة استثنائية ومتميزة للاعبين والمشجعين على حد سواء، وتعزيز جهودنا لتطوير الرياضة على جميع المستويات".

ويعد القطاع الرياضي من القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يتيح آفاقاً وفرصاً جديدة، ويثري حياة الأفراد، ويعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة عالمياً للفعاليات والأحداث الرياضية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويدعم الصندوق مجموعة من الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، والتنس، والجولف، وسباقات السيارات الكهربائية، والرياضات القتالية، والرياضات الإلكترونية بهدف تنمية القطاع الرياضي العالمي وزيادة مستوى المشاركة داخل المملكة.

يُشار إلى أن الرياض تستضيف نهائيات رابطة محترفات التنس (WTA) منذ عام 2024م، كما تستضيف جدّة بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس منذ عام 2023م. وسيسهم هذا الإعلان في تعزيز رياضة التنس وتطويرها في المملكة وزيادة القاعدة الجماهيرية من خلال إتاحة الفرصة لمحبي اللعبة لمتابعة أفضل لاعبي العالم.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول موقع وموعد إقامة البطولة في الوقت المناسب.

