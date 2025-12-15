دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "فاريزون الإمارات"، الشركة الرائدة التابعة لـــ جميل للسيارات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "نيو موبيليتي" بهدف دعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة نحو منظومة للنقل التجاري المُستدام. وتُعد هذه الاتفاقية هي الأكبر من نوعها لـشركة "فاريزون الإمارات" حتى الآن، بما يؤكد التزام الجانبين بدعم الأهداف الوطنية للاستدامة وتعزيز خارطة الطريق الخاصة بالمركبات الخضراء في الدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تُورّد "جميل موتورز – فاريزون الإمارات" 100 مركبة كهربائية بالكامل من طراز (Farizon SV Panel Van)، وقد تم بالفعل تسليم وتشغيل الجزء الأكبر من تلك المركبات ضمن خطة تنفيذ مرحلية. وتعمل المركبات الآن بكامل طاقتها ضمن شبكة "نيو موبيليتي" للتوصيل عالي التردد، بما يشمل خدمة نخبة من كبرى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة الرقمية والتوزيع في جميع أنحاء الإمارات.

وتضع مذكرة التفاهم الاستراتيجية الأساس القوي لشراكة شاملة تهدف إلى تسريع اعتماد المركبات الكهربائية التجارية وتعزيز الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. ولا تقتصر الشراكة على توريد المركبات، بل تمتد لتشمل تطوير برامج متكاملة لإدارة الأساطيل وحلول التمويل، وإنشاء البنية التحتية للشحن بالتعاون مع "نيو موبيليتي" كمزوّد مُعتمد من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إلى جانب وضع برامج لإطالة دورة حياة المركبات عبر إعادة تأهيل البطاريات، وإعادة بيع المركبات، وإعادة التدوير.

كما تركز الشراكة على تكامل التقنيات المتقدمة مثل الأنظمة المعلوماتية عن بُعد، وتحسين مسارات التوصيل، والصيانة التنبؤية، وتحليلات البيانات، إضافة إلى تدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في مجالات صيانة المركبات الكهربائية وتشغيل محطات الشحن. كما يتعاون الجانبان في تطوير استراتيجيات التوسع الجغرافي، إلى جانب مبادرات مشتركة لاستقطاب العملاء والحفاظ عليهم، بما يدعم بناء منظومة متكاملة وقوية للمركبات الكهربائية في المنطقة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال أبيشيك شاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيو موبيليتي": إن " هذه الشراكة الاستراتيجية تُقرّبنا من طموحنا في تشغيل واحد من أكثر أساطيل الخدمات اللوجستية تقدماً وصداقة للبيئة في المنطقة. وقد أثبتت مركبة (Farizon SV) بالفعل أداءً استثنائياً في عملياتنا الخاصة بالتوصيل والتجارة الإلكترونية، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع فاريزون الإمارات بينما نواصل تعزيز حلول التنقل المستدام في الدولة."

ويمثل انضمام مركبات (Farizon SV) إلى أسطول "نيو موبيليتي" خطوة محورية في تطوير أنشطة النقل التجاري الكهربائي في المنطقة، حيث تتميز المركبة بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، وانعدام الانبعاثات، والموثوقية التشغيلية المطلوبة في بيئات التوصيل الحديثة.

ومن جانبه، قال إيدي الشعار، المدير العام لشركة "جميل موتورز" (فاريزون الإمارات): "بصفتنا الموزّع الرسمي لمركبات فاريزون في دولة الإمارات، نلتزم بقيادة مسيرة التحول نحو النقل التجاري الكهربائي. وتعكس شراكتنا مع (نيو موبيليتي) رؤيتنا المشتركة لحلول أساطيل أنظف وأكثر ذكاءً. كما يُسهم تشغيل مركبات Farizon SV في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال التنقل المستدام، ووضع معايير جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية."

وقد صُممت مركبات Farizon SV خصيصاً للخدمات اللوجستية داخل المدن والتجارة الإلكترونية، وتتميز بما يلي:

تشغيل كهربائي بالكامل دون انبعاثات.

سعة شحن مُحسّنة لدورات التوصيل ذات الأحجام الكبيرة.

انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية.

تقنيات اتصال وأمان متطورة.

وبناءً على النجاح الذي حققته عملية نشر المركبات الـ 100 الأولى، يعمل الجانبان حالياً على خطط توسع كبيرة خلال عام 2026، تهدف إلى نشر 500 مركبة كهربائية إضافية في السوق الإماراتية، مع إمكانية التوسع إلى المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية النمو الإقليمي لـ "نيو موبيليتي". وتشمل المرحلة المقبلة مجموعة متنوعة من المركبات لتلبية احتياجات القطاعات التجارية المختلفة، من خدمات التوصيل وصولاً إلى النقل بين المدن، بما يعزز موقع الشركتين كقادة في التحول نحو المركبات الكهربائية التجارية في المنطقة.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة والإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: jameelmotors.com / www.farizonauto.ae

