· المنح للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية خريجي المدارس الحكومية بمحافظات الصعيد،

القاهرة: تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية خريجي المدارس الحكومية بمحافظات الصعيد، للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل ... التعليم بالعاصمة الإدارية".

واستكمالاً للمبادرة وحرصاً من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إتاحة فرص اضافية للحصول على منح دراسية لأبنائنا الطلبة بالتعاون والتنسيق مع أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تقرر فتح باب القبول مرة أخري بتلك المنح والتي تبدأ من الفصل الدراسي الثاني على ان يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة وتكون تكلفة كل منحة مُناصفة بين الجامعة المشاركة وشركة العاصمة، كما ستقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات علماً بأن اخر موعد للتقدم للحصول على المنح هو 14 يناير 2024.

يشارك في تقديم تلك المنح كل من مؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري - نوفا).

وسيدرس الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، علمًا بأنه لا يجوز للطالب التقديم للحصول على منحة في أكثر من جامعة.

هذا ويمكن للطلبة الراغبين في الحصول على المنح التعليمية الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم من خلال رابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح وبدء الإجراءات اللازمة للقبول أو من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية علي موقع التواصل الاجتماعي facebook علي الرابط التالي: https://www.facebook.com/ACUDEGY?mibextid=LQQJ4d

وتطرح مؤسسة الجامعات الكندية عدد (15) منحة دراسية في عدة برامج متميزة وتشمل (بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات "الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة" بإجمالي عدد (6) منح وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات "علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات" بإجمالي عدد (6) منح، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال) بإجمالي عدد (3) منح.

وتطرح جامعات المعرفة الدولية المُستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية عدد (8) منح في عدة برامج مميزة وتشمل (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية).

وتطرح الجامعات الأوروبية المُستضيفة لفرع جامعة لندن عدد (10) منح في عدة برامج مميزة وتشمل علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من كلية علم النفس جامعة لندن).

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