- نمو الإيرادات إلى 12.43 مليار درهم، مسجّلةً ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق

- زيادة الربح الإجمالي بنسبة 89% ليصل إلى 5.43 مليار درهم، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 84% لتبلغ 4.40 مليار درهم

- نمو رصيد السيولة النقدية بنسبة 135% ليصل إلى 8.84 مليار درهم

- بيع أكثر من 17,000 وحدة سكنية خلال السنة، لترسّخ "بن غاطي" مكانتها كأكبر مطوّر عقاري للمشاريع على المخطط في دبي من حيث عدد الوحدات المباعة

- ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 24.37 مليار درهم

- تضاعف حقوق الملكية لتبلغ 6.78 مليار درهم، بما يدعم مواصلة تنفيذ خطط التطوير المستقبلية

- وصول القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع المكتملة وقيد التطوير والتخطيط إلى ما يقارب 100 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قياسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في تأكيدٍ على قوة المبيعات، والانضباط في التنفيذ، والتحسن المستمر في متانة الميزانية العمومية للمجموعة.

وارتفع صافي الربح بنسبة 96% على أساس سنوي ليصل إلى 3.58 مليار درهم، مدفوعًا بالرافعة التشغيلية القوية، والكفاءة العالية في التنفيذ، واستمرار الطلب القوي على العقارات في دبي.

كما سجّلت الإيرادات نموًا يقارب الضعف لتبلغ 12.43 مليار درهم، مقارنةً بـ 6.34 مليار درهم في عام 2024، بدعمٍ من زخم المبيعات، وتسارع عمليات التسليم، والنجاح المستمر لمحفظة “بن غاطي” المتنوعة عبر فئات المشاريع المتوسطة، والرئيسية، والفاخرة، وفائقة الفخامة.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، واصلت "بن غاطي" الحفاظ على زخمها القوي، واختتمت العام بسلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس مكانتها الريادية في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، والابتكار، والوصول إلى أسواق رأس المال. فقد كشفت المجموعة عن مشروع مساكن "مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي"، كأول مدينة سكنية في العالم تحمل علامة مرسيدس-بنز، في خطوةٍ تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجتمعات العصرية القائمة على التصميم ونمط الحياة.

كما سجّلت "بن غاطي" رقمًا قياسيًا جديدًا في قطاع الوحدات السكنية فائقة الفخامة، من خلال بيع أغلى بنتهاوس سكني في الشرق الأوسط بقيمة تقارب 150 مليون دولار أمريكي، ما يعكس القوة التسعيرية والجاذبية الدولية المتنامية لمحفظة مشاريعها ذات العلامات التجارية.

وواصلت المجموعة خلال العام تعزيز حضورها في أسواق رأس المال، حيث اختارت مجلة "غلوبال كابيتال" صكوك "بن غاطي" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والمستحقة في أغسطس 2030 كـ "أفضل صفقة مؤسسية للعام" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، في ضوء التغطية التي تجاوزت خمسة أضعاف، وتحسّن التسعير، والمكانة الائتمانية المتنامية للمجموعة. واستقطب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار أمريكي، خُصّص نحو نصفها لمستثمرين من خارج منطقة الخليج، في دلالةٍ على الإقبال الدولي الواسع.

وتأتي إنجازات الربع الأخير استكمالًا للنجاحات التي حققتها "بن غاطي" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي شهدت تسجيل أعلى مستويات التغطية على صكوك القطاع الخاص بنسبة تجاوزت خمسة أضعاف، إلى جانب إطلاق أول صناديق عقارية فردية ومتعددة المشاريع عبر "بن غاطي كابيتال"، ذراع إدارة الاستثمارات التابعة للمجموعة والمسجّلة في مركز دبي المالي العالمي.

إنجازات نوعية في قطاع الفخامة ذات العلامات التجارية

حققت "بن غاطي" صفقة قياسية في قطاع الوحدات فائقة الفخامة، من خلال بيع أغلى بنتهاوس سكني في المنطقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي" في الخليج التجاري. وقد أرست هذه الصفقة مستوىً قياسيًا جديدًا في منطقة الخليج التجاري عند 11,650 درهماً للقدم المربعة، ما يعكس القوة التسعيرية الاستثنائية لمشاريع "بن غاطي" ذات العلامات التجارية، والمكانة المتنامية لدبي بين أسواق العقارات السكنية الفاخرة عالميًا.

كما أعلنت "بن غاطي" بالتعاون مع "مرسيدس بنز" عن خطط تطوير مشروع مساكن "مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي"، كأول مجتمع عمراني متكامل للمجموعة، في امتدادٍ لنجاح استراتيجيتها في المشاريع ذات العلامات التجارية، وبما يتماشى مع إطار الاستدامة الخاص بالمجموعة من خلال تصاميم موفرة للطاقة، وحلول تنقل ذكية، وممارسات بناء خضراء.

نظرة إيجابية للسوق

يواصل السوق العقاري في دبي تفوقه على الأسواق العالمية الأخرى، مدعومًا بالنمو السكاني المستدام، وارتفاع معدلات تملّك المنازل، واستمرار تدفّق رؤوس الأموال الدولية. وتُسهم المبادرات طويلة الأجل، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في تعزيز القاعدة الاقتصادية للإمارة وترسيخ الطلب على الوحدات السكنية.

وفي ظل هذه المعطيات، تضع البنية المؤسسية المتكاملة لـ "بن غاطي"، إلى جانب انضباطها في إدارة المشاريع واستراتيجيتها النوعية في المشاريع ذات العلامات التجارية، المجموعة في موقعٍ قوي يؤهلها لمواصلة مسار نموها المستدام خلال عام 2026 وما بعده.

