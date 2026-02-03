​​​​بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 260 ألف متر مربع، ستضم المنصة الجديدة "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا"

ستتولى الدار مهام إدارة المنصة لتحقيق قيمة من خلال توسيع نطاقها، وتعزيز التكامل، والإدارة الفاعلة للأصول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أكملت كلٌ من مجموعة الدار وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثماري السيادي في أبوظبي، شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تأسيس منصة تجزئة عالمية المستوى، تهدف إلى قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تطور قطاع التجزئة في أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة لتجارب التسوق الفاخرة ومفاهيم التجزئة المبتكرة.

ستتولى الدار كافة مهام إدارة وتشغيل المنصة الجديدة، والتي ستعمل على توحيد أبرز وجهات التجزئة والتسوق في أبوظبي تحت مظلة استراتيجية واحدة. وتضم المحفظة الأولية للشراكة أصولاً عقارية نوعية مدرة للدخل، وهي "ياس مول" من جهة الدار و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا" من جهة مبادلة، ما يشكل محفظة استثمارية رائدة في قطاع التجزئة تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها مجتمعة نحو 10 مليار درهم. وتستند المنصة إلى تدفقات نقدية قوية ومستقرة تضمن استدامة دخلها، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99% في "ياس مول" و92% في "المجموعة الفاخرة في الغاليريا"، مما يعكس متانة أداء هذه الأصول.

تُسهم هذه الشراكة البارزة في تعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين مجموعة الدار ومبادلة، كما تتكامل بشكل مباشر مع خطة التوسّع المُعلن عنها مؤخراً لجزيرة المارية بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم، والذي من شأنه ترسيخ مكانة الجزيرة والارتقاء بها كوجهة أبوظبي الرائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لبناء منظومة مستقبلية متكاملة للتجزئة الفاخرة في أبوظبي، ترتكز في جوهرها على تقديم تجارب استثنائية وغير مسبوقة للزوار والمتسوقين. ومن خلال توحيد جهودنا مع مبادلة وربط أبرز وجهات التسوق في الإمارة ضمن منصة واحدة تحت إدارة الدار، فإننا نطلق كياناً رائداً في قطاع التجزئة لن يكتفي بتعزيز الجاذبية العالمية للإمارة فحسب، بل سيرسي معايير جديدة لكيفية تصميم تجارب التسوق الفاخرة وإدارتها وتوسيع نطاقها بأسلوب مبتكر وكفاءة عالية".

ومن جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في قطاع التجزئة محطةً رئيسية في مسار تعاوننا مع مجموعة الدار، كما تجسد التزام مبادلة الراسخ بتطوير وجهات تنافسية متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل. وتعكس هذه الشراكة الدور المحوري الذي تضطلع به مبادلة منذ تأسيسها في بناء وتطوير شركات وطنية رائدة عبر القطاعات الحيوية. وتستند هذه الشراكة إلى مقومات قوية تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة لجزيرة المارية، مدعومةً بسجلها الحافل بالنجاحات، وبالطلب المتزايد من الشركات العالمية والمقيمين على حد سواء للانخراط في وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن خلال هذه الجهود، نواصل تعزيز المكانة العالمية لإمارة أبوظبي كوجهة متميزة لتجارب التجزئة الفاخرة المختارة بعناية، مع إرساء معايير جديدة للتجارب المثرية، ودعم مسارات التنويع الاقتصادي المستدام".

وستحقق المنصة، التي تتولى الدار إدارتها، قيمة كبيرة من خلال الاستفادة من فرص التكامل التشغيلي وتعزيز العوائد. وقد أصبح برنامج الولاء الرقمي "دارنا" التابع لها في كل من "المجموعة الفاخرة في الغاليريا" و"الغاليريا جزيرة الماريه"، مما يسهم في تعزيز تفاعل المتعاملين ومنحهم مكافآت مجزية مقابل إنفاقهم في هذه الوجهات.

ويُعد إتمام صفقة التجزئة هذه محطة مهمة في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الدار ومبادلة، لتتجسد بذلك رؤية هذا التعاون الشامل الذي يغطي مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية.

