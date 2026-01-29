أعلنت شركة باي ليتر (PayLater)، المنصة القطرية الرائدة والمرخّصة لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا" (BNPL)، عن إغلاق جولة استثمارية من فئة (Seed Round) بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.

وقادت الجولة محفظة اللولو للاستثمارات البديلة، بمشاركة استراتيجية من بنك قطر للتنمية وKBN القابضة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

وتُعد هذه الجولة من بين أكبر جولات التمويل التأسيسي في تاريخ الشركات الناشئة في دولة قطر، ما يعكس الثقة المتنامية في منظومة المدفوعات الرقمية المحلية، ويُرسّخ مكانة الدوحة كمركز صاعد للابتكار المالي، بدعم مباشر من الأطر التنظيمية المتقدمة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي.

وستوظّف باي ليتر هذا التمويل في التوسع القطاعي ليشمل مجالات حيوية مثل السفر والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير المنتج عبر إطلاق ميزات مالية جديدة مدعومة بتقنيات متقدمة لتقييم الجدارة الائتمانية، بما يتيح خدمة شريحة أوسع من المستخدمين. كما ستركّز الشركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال توسيع التكامل مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر الفعلية في الدولة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد العزيز الدليمي، المؤسس المشارك لشركة باي ليتر:

"إن نجاحنا في إغلاق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار في هذه المرحلة يُعد شهادة قوية على الحاجة الفعلية لحلول مالية مرنة ومسؤولة في السوق القطري. نحن لا نقدّم مجرد وسيلة دفع، بل نعمل على بناء بنية تحتية مالية تمكّن المستهلك من إدارة مشترياته بذكاء، وتدعم التجار في تحقيق نمو ملموس في مبيعاتهم. هذا التمويل يمنحنا الزخم اللازم لترسيخ باي ليتر كخيار أول في قطر."

يذكر أن باي ليتر تمكّنت خلال فترة زمنية قصيرة، من تحقيق مبيعات تجاوزت 300 مليون ريال قطري عبر خدمة التقسيط، من خلال قاعدة مستخدمين تجاوزت 80 ألف مستخدم. كما أبرمت الشركة اتفاقية خط تمويل بقيمة 100 مليون ريال قطري مع كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان، دعماً لخططها التوسعية ونمو عملياتها.

عن باي ليتر

تأسست باي ليتر كأول منصة مرخّصة من مصرف قطر المركزي لتقديم خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في دولة قطر. وتعمل الشركة وفق الأطر التنظيمية المالية المحلية لتوفير تجربة تسوق آمنة وشفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للمستخدمين تقسيم مشترياتهم إلى دفعات متساوية دون فوائد أو رسوم خفية، بما يعزّز القوة الشرائية ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع باي ليتر عبر www.paylaterapp.com

-انتهى-

#بياناتشركات