اعتماد محفظة "سالك" الإلكترونية كمزوّد الدفع السلس في مواقف المركبات المدفوعة في مطار دبي الدولي، بما يشمل مباني المسافرين 1 و2 و3 ومبنى الشحن

الشراكة تدعم رؤية مطارات دبي الهادفة إلى تحقيق انسيابية الدخول والخروج من المواقف وتحسين تدفّق الحركة المرورية والارتقاء بتجربة المسافرين

تُشكّل الاتفاقية توسّعاً في منظومة "سالك" للتنقّل الذكي يُسهم في تسريع نمو إيراداتها المساندة خارج نطاق التعرفة المرورية

حلول محفظة "سالك" الإلكترونية تخدم نحو 7,400 موقفاً للمركبات في مطار دبي الدولي، والتي سيتم تطبيقها ابتداء من تاريخ 22 يناير 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مطارات دبي، ومعالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة سالك، توقيع اتفاقية لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات بين شركة "سالك"، المُشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و"مطارات دبي"، المشغّلة للمطار الدولي الذي يشهد أعلى حركة مرور على مستوى العالم، لاعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة "سالك" الإلكترونية لسداد رسوم مواقف المركبات المدفوعة ضمن مطار دبي الدولي، التي تضم 7,400 موقفاً، موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن، والتي سيتم تطبيقها ابتداء من تاريخ 22 يناير 2026.

وقع الاتفاقية كلٌّ من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "سالك" دمج نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها مع نظام إدارة مواقف المركبات المعتمد لدى الشركة المُشغّلة لمواقف مطارات دبي، بما يُتيح لمرتادي هذه المواقف سداد الرسوم مباشرةً عبر حساباتهم في محفظة "سالك" الإلكترونية، والاستفادة من تجربة مواقف سلسة ومتكاملة، تُسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

وبهذا الصدد، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يُعدّ مطار دبي الدولي إحدى أبرز بوابات العبور في العالم، حيث يُواصل ترسيخ معايير جديدة من خلال دور قطاع الطيران في دفع عجلة السياحة والتجارة والاستثمار. ونحن نفخر بدعم مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة لتطوير بُنية تحتيّة ذكية ومستدامة. ومن خلال دمج محفظة "سالك" الإلكترونية مع أنظمة مواقف مطار دبي الدولي، حيث نُقدّم تجربة سلسة وفعّالة لمستخدمي الطرق، ونُسهم في تطوير حلول تنقّل متقدّمة على مستوى الإمارة".

وأضاف الحداد: "تنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع دور "سالك" في منظومة التنقّل الذكي والمُستدام، وتسريع وتيرة نمو أعمالنا خارج نطاق التعرفة المرورية. كما تُشكّل امتداداً للزخم الذي حقّقناه على صعيد حلول المواقف السلسة عبر تواجدنا في الوجهات الرئيسية في الإمارات، وتُعزّز مكانتنا بوصفنا شريكاً موثوقاً في حلول المدفوعات الرقمية للوجهات الرائدة ومشغّلي البُنية التحتيّة في دولة الإمارات".

وتهدف الشراكة إلى دعم طموحات "مطارات دبي" في تطبيق نظام دخول وخروج سلس في مواقف المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات، وتحسين الانسيابية المرورية في محيط مباني المسافرين، إلى جانب تقديم تجربة مواقف أكثر راحة ورقمية بالكامل.

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تلتزم مطارات دبي بتقديم تجربة استثنائية لضيوفها مع ضمان أداء تشغيلي رفيع المستوى، من خلال نهج ضيافة يتمحور حول تجربة الأفراد، بما يضمن أن تعكس كل رحلة طموحات دبي وروحها الاستشرافية. وتُعد مواقف المركبات في كثير من الأحيان نقطة الاتصال الأولى والأخيرة لضيوفنا، وتؤدّي دوراً محورياً في تشكيل التجربة الشاملة في المطار".

وأضاف غريفيث: "يُقدّم تعاوننا مع "سالك" خيار دفع رقمي سريع وموثوق وواسع الانتشار، يُسهم في تبسيط تجربة المواقف، والحد من الازدحام عند المخارج، ويدعم رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق وصول سلس لجميع مواقف المركبات. ومع ارتباط أكثر من 4.7 ملايين مركبة في دولة الإمارات بحسابات "سالك"، توفّر هذه الشراكة حلاً مألوفاً ومريحاً لشريحة كبيرة من متعاملينا، إلى جانب إسهامها في دعم طموحات دبي الأوسع كمدينة ذكية. كما تُكمّل هذه الخطوة التزام مطارات دبي بالعمليات الذكية والمُستدامة وتجارب السفر السلسة، استناداً إلى أحدث الابتكارات في حلول الدفع الرقمية، والإنجازات البارزة في مجال الاستدامة التي حقّقناها مؤخراً".

وبموجب بنود الاتفاقية، تتولى "سالك" مسؤولية دمج وتشغيل وصيانة نظام المحفظة الإلكترونية الخاص بها، فيما تضمن "مطارات دبي" استمرار إتاحة قنوات دفع متعددة، على أن يتم اعتماد محفظة "سالك" الإلكترونية بوصفها حلاً للدفع السلس والمريح، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغّلة لمواقف المركبات التابعة لمطارات دبي، لاستكمال عمليات التكامل التقني والترويج لحل الدفع الجديد داخل مرافق المطار.

وتشمل حلول محفظة "سالك" الإلكترونية خدمات دفع رسوم جميع المواقف للمركبات خاصة بمباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن.

ومن خلال هذه الشراكة مع "مطارات دبي"، توسّع "سالك" نطاق توفير نموذج عملها لتشمل أحد أهم أصول الطيران في المنطقة، إذ سجّل "مطار دبي الدولي" أعلى حركة مرور ربع سنوية في تاريخه الممتد على مدار 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، مستقبلاً 24.2 مليون مسافر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بنمو بلغت نسبته 1.9% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 70.1 مليون مسافر.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً جميع بوابات التعرفة المرورية والتي تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي 29 سبتمبر 2022، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

فريق العلاقات العامة لدى مطارات دبي

pr@dubaiairports.ae

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي، وحماية المرونة التشغيلية مع ضمان تعاون مزوّدي الخدمات لتوفير بيئة سفر آمنة وخدمات موثوقة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين والحفاظ على استدامة الأعمال.

في عام 2024 ، استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، وهي أعلى حركة سنوية للمسافرين في تاريخه.

، استقبل مطار دبي الدولي مليون مسافر، وهي أعلى حركة سنوية للمسافرين في تاريخه. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.

يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أميركي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة.

للحصول على صور عالية الدقة لمطار دبي الدولي، يرجى زيارة مكتبة الصور

للتعرف على أحدث التطورات والأخبار، تفضلوا بمتابعة حساباتنا الرسمية على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، انستغرام، لينكدان، تويتر، أو من خلال الهاشتاج #مطارات_دبي، #مطار_دبي_الدولي #مطار_دبي_ورلد_سنترال.

-انتهى-

#بياناتشركات