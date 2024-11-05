محفظة الشركة يقودها عقار CBB-120 لعلاج مجموعة من الأورام الصلبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، وهي ذراع رأس المال الاستثماري في شركة «الهلال للمشاريع»، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في جولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار لصالح "كروس بريدج بيو" CrossBridge Bio، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها هيوستن، تقود الابتكار في مجال أدوية الارتباط المضاد للأجسام ذات الحمولة المزدوجة (ADCs) لعلاجات السرطان المُوجَّهة. وشارك في قيادة هذه الجولة صندوق تي إم سي فينتشر، وستصب حصيلتها في دعم تطوير كروس بريدج بيو لعقارها الرائد CBB-120 كعلاج محتمل للأورام الصلبة، وتعزيز خط إنتاج أدوية الحمولة المزدوجة. كما سيسهم التمويل في تطوير تقنية الربط الخاصة بالشركة، وهي مكون أساسي لتحسين سلامة منصتها العلاجية وفعاليتها.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمارات في الهلال للمشاريع: "تُعد كروس بريدج بيو مثالاً للابتكار في تطوير الأدوية العلاجية، وهو المجال الذي نلتزم بدعمه بشكل أكبر في المستقبل."

وأضاف الدكتور دامير إليتش، مدير علوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة وعضو مجلس إدارة كروس بريدج بيو: "أمّنت كروس بريدج بيو لاسمها في الآونة الأخيرة مكاناً في الصدارة مع اكتشافها وتطويرها لأدوية الحمولة المزدوجة ADCs. ونحن فخورون بدعم جهودهم لتطوير عقار CBB-120 الرائد من خلال الدراسات ما قبل السريرية وتوسيع خط إنتاج برامج الحمولة المزدوجة".

وقال في هذا الصدد الدكتور مايكل توريس، الرئيس التنفيذي لشركة كروس بريدج بيو: "نحن فخورون بالحصول على دعم مستثمرين ذوي خبرة يشاركوننا رؤيتنا في تحويل علاجات السرطان. تهدف تقنية الحمولة المزدوجة ADC لدينا إلى تحقيق أقصى مستويات الفعالية في العلاج بإيصال العلاجات الموجّهة مباشرة إلى الخلايا السرطانية، مما يقلل من الآثار الجانبية غير المرغوبة. وبفضل هذا الدعم، نخطط لطرح CBB-120 لدراسات السمّيّة ما قبل السريرية غير المعتمدة من GLP لتأهيله للتطوير السريري مستقبلاً".

ويُذكر أن الهلال للمشاريع الناشئة ضخّت ما يزيد على 500 مليون دولار عالمياً في أكثر من 50 استثماراً، وهي تركز على الشركات سريعة النمو في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة، وبالتحديد على العلاجات الجديدة والقائمة على الميكروبيوم. وشارك في جولة تمويل كروس بريدج بيو صندوق تي إم سي فينتشر، وبورتال إنوفيشنز، وألكسندريا فينتشرز، وعدد من المستثمرين في المراحل الأولية.

عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.

الهلال للمشاريع الاستثمارية، وهي منصة الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات وصناديق الأسهم الخاصة في مراحلها المتقدمة.

الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي المخصص للشركات وصناديق رأس المال الاستثماري العالمية سريعة النمو في مراحلها الأولى، والتي تعتمد في تشغيل عملها على التكنولوجيا.

الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال الناشئة الخاصة بالهلال للمشاريع التي تتولى تأسيس أعمال تتسم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة

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