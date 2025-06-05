في إنجاز جديد يعكس ريادة "أدخنة النخلة" في سوق التبغ المحلي والعالمي، حققت العلامة التابعة لشركة "اليابان الدولية للتبغ – JTI" أعلى معدل نمو بين أقوى 10 علامات تجارية في مصر لعام 2025، بحسب تصنيف "براند فاينانس"، حيث ارتفعت قيمة العلامة بنسبة 32% لتصل إلى 418 مليون دولار، لتتبوأ موقعًا مرموقًا إلى جانب علامات كبرى مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB).

ويُنسب هذا النمو الاستثنائي إلى استراتيجية العلامة التي تركز على تنويع المنتجات بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين، إلى جانب الاستفادة من تنامي الطلب العالمي على منتجات المعسل. وتواصل "أدخنة النخلة" تعزيز مكانتها الرائدة في السوق، مستندةً إلى التزامها المستمر بالجودة والابتكار، ما يجعلها مرجعًا أساسيًا في صناعة التبغ في مصر والمنطقة.

وفي هذا الإطار، صرّحت ماريانا صليب، المدير العام لشركة JTI مصر: يُعد تصدُّر أدخنة النخلة لمعدلات النمو وتواجدها ضمن أقوى العلامات التجارية في مصر إنجازاً نفخر به جميعًا في JTI. هذا التقدير يعكس ثقة عملائنا المتنامية، ويجسد التزام فريقنا بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات المستهلكين على المستويين المحلي والدولي.

وأضافت: نضع الابتكار والتطوير المستمر في صميم استراتيجيتنا، وهو ما يدفعنا للاستثمار الدائم في علامتنا ومنتجاتنا، وتوسيع حضورنا في الأسواق، مع التركيز على تقديم تجارب استهلاكية متجددة تعكس رؤيتنا طويلة المدى، وتواكب تطلعات الجيل الجديد.

وبحسب تقرير "براند فاينانس"، جاءت أدخنة النخلة في المركز الثالث ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في مصر، بعد كل من البنك الأهلي المصري وشركة السويدي إليكتريك، مما يؤكد الحضور المتنامي للعلامة على الساحتين المحلية والعالمية، في ظل توجهات السوق نحو منتجات معسّل عالية الجودة تعكس الثقافة والتقاليد المحلية للمستهلكين.

نبذة عن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI)

شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) هي واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني، حيث تبيع منتجاتها في أكثر من 130 دولة. تمتلك الشركة عالميًا علامتي "وينستون" (Winston) التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا بين علامات السجائر، و"كاميل" (Camel) خارج الولايات المتحدة. كما تشمل العلامات التجارية الأخرى العالمية "MEVIUS" و"LD". تُعتبر JTI أيضًا لاعبًا رئيسيًا في سوق التدخين الإلكتروني الدولي من خلال علامتها التجارية للتبغ المُسخن "Ploom" وعلامة السجائر الإلكترونية "Logic". يقع مقر الشركة الرئيسي في جنيف، سويسرا، وتوظف حوالي 46,000 شخص، وقد حصلت على جائزة "أفضل صاحب عمل عالمي" للسنة العاشرة على التوالي في عام 2024. JTI هي عضو في مجموعة شركات JT.

بدأت استثمارات الشركة في السوق المصري في عام 2013، ومن بين أشهر علاماتها التجارية في مصر "وينستون" و"كاميل" و"جولد كوست" و" معسل النخلة ".

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