أعلنت "أرويا كروز"، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، والتابعة لشركة "كروز السعودية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أن شهر فبراير 2026 سيشهد انطلاق موسم رحلاتها الأول المنتظر في الخليج العربي. يقدم الموسم للضيوف فرصة استكشاف أبرز الوجهات في المنطقة على متن سفينة أرويا كروز، من خلال مجموعة متنوعة من الرحلات، تتراوح ما بين ليلتين إلى ثلاث وأربع ليال، وصولًا إلى رحلات تمتد من خمس إلى ست وسبع ليال.

توفّر "أرويا كروز" لضيوفها تجاربَ فريدة تتميز بهوية "أرويا" المتجسدة في مفهوم " رحلات كروز استثنائية ذات ملامح عربية"حيث تمزج بين أصالة الثقافة السعودية ومعايير الرحلات البحرية السياحية العالمية، لاستكشاف الخليج العربي بأسلوب نابض وحيوي، من خلال تجارب طعام متنوعة، وعروض ترفيهية مستوحاة من الثقافة العربية، إلى جانب عروض عالمية. وسترسو "أرويا" في وجهات أيقونية تشمل دبي، والدمام، والدوحة، وأبوظبي، إلى جانب مدينة مسقط التاريخية، والطبيعة الخلابة في خصب وجزيرة صير بني ياس. تم تصميم هذه المسارات بعناية لتقدم للضيوف تجربة متكاملة تجمع بين المدن النابضة بالحياة، والمعالم الثقافية، والوجهات الساحلية الهادئة.

صُمّمت رحلات أرويا وتجاربها لتلبي احتياجات ضيوف المنطقة، ولإضافة المرونة والسهولة لتجربة الإبحار. تنطلق الرحلات من أربع موانئ في الخليج العربي، مما يمنح لهم فرصة بدء رحلتهم من وجهة أقرب إليهم، سواء باختيار عطلة قصيرة لمدة ليلتين أو رحلة أطول تمتد حتى سبع ليالٍ.

يقدّم هذا الموسم أسلوبًا جديدًا لقضاء العطلات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتمكن المسافرون من استكشاف وجهات مألوفة من منظور جديد عبر البحر، مع الاستمتاع بالراحة والدفء وحفاوة الضيافة السعودية— مقدّمة وفق المعايير العالمية الرفيعة التي تتميّز بها أرويا كروز.

وفي هذا الصدد، صرّح لارس كلاسن، الرئيس التنفيذي لـ"كروز السعودية" والرئيس المكلف لـ"أرويا كروز"، قائلًا: "يُمثّل إطلاق موسم رحلات الخليج العربي مرحلة محورية تؤكد التزامنا بتطوير منظومة متكاملة للرحلات البحرية السياحية في المنطقة، ويعزز الدور المحوري لأرويا كروز كركيزة أساسية في السياحة الإقليمية، من خلال تجارب استثنائية تجسّد الهوية العربية الأصيلة. إنها طريقة جديدة ومبتكرة لقضاء العطلات، تتيح للمسافرين من مواطني السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي استكشاف ثراء المنطقة عبر البحر، مع التمتع بالراحة والضيافة العربية ، وفقًا لأعلى المعايير العالمية التي تقدمها أرويا كروز".

ستبدأ "أرويا" الإبحار في الخليج العربي يوم 21 فبراير 2026، برحلة تمتد لسبع ليالٍ تنطلق من دبي، تشمل زيارة خصب ومسقط وأبوظبي والدوحة، قبل أن تختتم الرحلة في جزيرة صير بني ياس.

على متن سفينتها الرئيسية، ستمنح "أرويا كروز" الضيوف تجربة الضيافة السعودية الأصيلة "الحفاوة"، التي تتبنى فلسفةً فريدة في الكرم والرعاية التي تركز على الاهتمام الاستباقي، لتخلق أجواءً من الراحة والانتماء. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب طهي عالمية متنوعة، من بينها مطعم «إرث»، أول مطعم سعودي في عرض البحر، إلى جانب عروض ترفيهية من مختلف أنحاء العالم.

وللباحثين عن تجربة أكثر تميزًا، تقدم منطقة كبار الشخصيات "خزامى" مجموعة من الأجنحة والفلل الفاخرة، وخيارات طعام خاصة، وخدمة كبير الخدم الشخصية، لتجربة إبحار استثنائية بكل المقاييس.

سيبدأ موسم رحلات الخليج العربي لـ "أرويا" في 21 فبراير 2026 ويستمر حتى 8 مايو 2026. للمزيد من المعلومات والحجز في إحدى رحلات موسم الخليج العربي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aroya.com/ar/destinations/arabian-gulf

نبذة حول أرويا كروز

أُطلقت "أرويا كروز" في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة "كروز السعودية"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعد "أرويا كروز" أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز)، حيث تقدّم تجارب متكاملة تجسّد الضيافة العربية الأصيلة وفق أعلى المعايير العالمية في القطاع.

تضم سفينة "أرويا"، الأولى ضمن أسطول الشركة عدد، 1,678 كابينة، إلى جانب 12 مطعمًا تشمل خيارات مجانية ومتخصصة، و17 صالة ومقهى، و20 مرفقًا ترفيهيًا. كما تشمل السفينة منتجع "أرويا بلوسم" الصحي، وأحد أكبر المناطق المخصصة للأطفال في المجال، بما يضمن تجربة شاملة ومتكاملة للضيوف من مختلف الفئات.

وتقدّم تجربة "خزامى" لضيوفها الباحثين عن مستويات استثنائية من الخصوصية والخدمات المصمّمة بعناية، من خلال أجنحة فاخرة وخدمات شخصية متكاملة. تقدّم "أرويا كروز" برنامجًا موسميًا يشمل ثلاث مناطق بحرية رئيسة: البحر الأحمر، والخليج العربي، والبحر الأبيض المتوسط.

للمزيد من المعلومات ومعرفة آخر الأخبار حول "أرويا كروز"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aroya.com/ar أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: aroyapress@bursonglobal.com

