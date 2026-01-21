دبي، الإمارات العربية المتحدة: يُتوقَّع أن تحقق قيمة العقارات المطلة على الواجهة البحرية في دبي ارتفاعًا استثنائيًا خلال السنوات الخمس القادمة، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين %15 و%20، مما يعكس جاذبية هذه السوق المميزة للمستثمرين والسكان على حد سواء. ويقود هذا الزخم مشروع بريز من دانوب، التطوير العقاري الفاخر الذي سيعيد تعريف مدينة دبي الملاحية بموقعه المتميز، حيث يضم أكثر من 40 مرفقاً مستوحى من أسلوب المنتجعات، وشققاً مفروشة بالكامل بتصاميم عصرية، وكل ذلك بأسعار تنافسية تبدأ من 381,000 دولار أمريكي فقط، مع خطة دفع شهرية مرنة بنسبة 1%.

يُقدّم مشروع بريز تجربة سكنية استثنائية بإطلالات بانورامية ساحرة على المحيط، إلى جانب موقعه الاستراتيجي القريب من أبرز وجهات دبي الحيوية، ما يجعله فرصة نادرة للتمليك في واحدة من أرقى المناطق على الواجهة البحرية بالمدينة. ويشكل هذا الاختيار المثالي لكل من أصحاب المنازل، والمستثمرين الطامحين الباحثين عن نمو رأس المال على المدى الطويل وعوائد إيجارية مرتفعة. ومع استمرار الطلب المتزايد على العقارات المطلة على الواجهة البحرية، يتوقع الخبراء أن يسجل مشروع بريز ارتفاعاً في قيمته بنسبة تترواح بين %10 و %15 سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق المرصودة في مشاريع الواجهة البحرية الأخرى في دبي.

تُعد نخلة جميرا (Palm Jumeirah) وجزيرة بلوواترز (Bluewaters Island) من أبرز الوجهات البحرية الأيقونية في دبي، وقد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تحقيق نمو قياسي في أسعار العقارات، ما يجعلها نموذجاً واضحاً لجاذبية الاستثمارات على الواجهة البحرية. فقد سجّلت العقارات في نخلة جميرا ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 677 بالمائة خلال 22 عاماً، حيث تتراوح أسعار الشقق الفاخرة بين 17 و26 مليون درهم للشقق المكونة من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم. وفي الوقت نفسه، شهدت جزيرة بلوواترز زيادة ملحوظة بنسبة 116% خلال السنوات الثماني الماضية، مع أسعار حالية تبدأ من 4.7 مليون درهم، لتصل إلى 20 مليون درهم للوحدات المميزة والمطلوبة بشدة.

هذا ويشهد نمو قيمة العقارات في هذه الوجهات الفاخرة زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بتوليفة من العوامل الاستراتيجية، بما في ذلك محدودية المعروض، والبنية التحتية عالمية المستوى، والطلب المتزايد عالمياً على العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في دبي. ويقدّم مشروع بريز، بفضل موقعه المتميز وإطلالاته الساحرة، مجموعة واسعة من الخيارات السكنية التي تشمل الاستوديوهات، والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، والبنتهاوس الفاخر، ما يجعله فرصة استثمارية واعدة تمزج بين الفخامة، والأداء المضمون، وإمكانات النمو المرتفع لرأس المال على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: "يمثل مشروع بريز من دانول فرصة فريدة للاستثمار وامتلاك وحدة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية بأسعار لا تضاهى. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، ما يتيح التمليك بسهولة من خلال خطتنا المبتكرة للدفع بنسبة 1% شهرياً، دون أي فوائد، مع شقق مفروشة بالكامل بتصاميم عصرية تجمع بين الفخامة والراحة. يمثل بريز أكثر من مجرد منزل؛ إنه فرصة لامتلاك جزء من مستقبل دبي المزدهر، في سوق يشهد إقبالاً مرشَّحاً للتزايد على العقارات الراقية والمطلّة على البحر".

تُعتبر دانوب بروبرتيز ثالث أكبر مطور عقاري خاص في دبي، وهي تتمتع بسمعة مرموقة لتميزها في تقديم نمط حياة فاخر يجمع بين الجودة العالية والأسعار المدروسة. لمزيد من التفاصيل واكتشاف مشاريعنا الفريدة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

