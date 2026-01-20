الهند تُعد اليوم أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الإمارات، ومن المتوقع أن يتم توريد نحو 20% من إنتاج "أدنوك للغاز" من هذا المورد الحيوي إلى السوق الهندية بحلول عام 2029

الاتفاقية تُرسّخ مكانة "أدنوك للغاز" كمُورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال للهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتكاملة لمعالجة وبيع الغاز، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234) اليوم، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها عشر سنوات مع شركة "هندوستان للبترول" الهندية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الهند، والتي التقى خلالها بدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

وخلال الزيارة، قام كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، وفيكاس كوشال، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "هندوستان للبترول المحدودة"، بتبادل العقد الموقّع، مؤكدين عمق العلاقات المتنامية بين "أدنوك" وشركائها وعملائها في الهند.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحويل اتفاقية البنود الرئيسة الموقَّعة سابقاً بين الطرفين، إلى اتفاقية توريد طويلة الأمد، تتراوح قيمتها بين 9.18 و11 مليار درهم (2.5 و3 مليارات دولار) خلال مدة تنفيذها، لتزويد شركة "هندوستان للبترول" بما يصل إلى 0.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، كما يؤكد الدور المحوري لشركة "أدنوك للغاز" كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة ’هندوستان للبترول‘، والتي تؤكد علاقات الشراكة الراسخة والمتنامية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. والتزام ’أدنوك للغاز‘ بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي، ودعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030".

وبهذه الاتفاقية يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها "أدنوك للغاز" إلى 73.45 مليار درهم (‎20‎ مليار دولار). وتُعدّ الهند اليوم أكبر عملاء الشركة، وركيزة أساسية لإستراتيجيتها للغاز الطبيعي المسال، حيث يرتبط نمو أعمال "أدنوك للغاز" بشكل وثيق بمسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها الهند.

ومن المخطط له أن ترتفع السعة الإنتاجية لشركة "أدنوك للغاز" بحلول عام 2029، لتصل إلى 15.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم التعاقد على بيع 3.2 مليون طن سنوياً منها إلى عدد من شركات الطاقة الهندية من بينها شركة "هندوستان للبترول". وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة "داس"، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. يُذكر أن منشأة "داس" التي تُعد واحدة من أقدم منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم، قامت منذ بدء عملياتها الإنتاجية بتصدير أكثر من 3,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أدائها التشغيلي القوي وموثوقيتها طويلة الأمد.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية "أدنوك للغاز" الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في الهند وفي أسواق النمو الرئيسية عبر آسيا. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقّعت الشركة سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد لتوريد كميات سنوية من الغاز الطبيعي تتراوح بين 0.4 و1.2 مليون طن، بموجب عقود تصل فترات سريانها إلى 14 عاماً. وتساهم هذه الاتفاقيات في ترسيخ مكانة "أدنوك للغاز" كموّرد عالمي رائد وموثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات إلى أسواق الطاقة الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً.

نُبذة عن أدنوك للغاز

"أدنوك للغاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: ("AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة ومبيعات الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك" مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة.

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

ريتشارد جريفيث

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

+971(2)6037445

ir@adnocgas.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

كولن جويس

نائب الرئيس، الاتصال المؤسسي

+971(2)6037444

media.adg@adnoc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات