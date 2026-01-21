دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد منطقة دبي الجنوب، واحدة من أكثر الوجهات العقارية الواعدة في دبي، نموًا متسارعًا بفضل التقدم الملحوظ في المشاريع البارزة. من مطار آل مكتوم الدولي إلى توسعة خط مترو دبي الأزرق ضمن مساحة تبلغ 145 كيلومترًا مربعًا، تعمل دبي الجنوب على ترسيخ مكانتها كمركز مستقبلي للقطاعات السكنية والضيافة والتجارية واللوجستية. ومن المتوقع أن تستوعب بحلول عام 2040 نحو مليون ساكن، مما يزيد الطلب على توفير مساكن كافية. وبفضل إمكاناتها الكبيرة للنمو، يقوم المطورون المخضرمون والجدد بتعزيز محافظهم العقارية من خلال الإطلاقات وتوفير وسائل معيشة متنوعة.

تشهد المنطقة بالفعل التأثيرات الأولية لنموها. ففي عام 2025، كانت خامس أفضل المناطق أداءً من حيث حجم المبيعات، مسجلة 10,025 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.3 مليار درهم. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منصة منصة ديناميكية توفر رؤى قائمة على البيانات الحية لسوق العقارات في دبي، وهي منصة ديناميكية توفر رؤى قائمة على البيانات الحية لسوق العقارات في دبي، تتمتع دبي الجنوب بعائد إيجاري بنسبة 8%، وهو من بين الأعلى في دبي، بينما تظل قيمة الأصول في ارتفاع مستمر بنسبة 19%.

في ظل هذا النمو المتسارع للمنطقة، قامت شركة أميرة للتطوير العقاري، وهي مطور صاعد دخل مؤخرًا دبي الجنوب من خلال إطلاق مشروعها الثاني، بمتابعة التحول التدريجي للمنطقة نحو مدينة المستقبل.

وقال محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أميرة للتطوير العقاري: "تجذب الإمكانات الاستثمارية في دبي الجنوب المطورين لترك بصمتهم في المنطقة العقارية الواعدة لعقد المستقبل. وفي السنوات القادمة، سنشهد تقدم المشاريع الكبرى نحو مراحلها النهائية من التطوير. ونتيجة لذلك، سيرتفع عدد السكان مع مزيد من المهنيين والأسر الباحثة عن فرص أفضل. من المتوقع أن يستغل المستثمرون هذه الفرصة لشراء المنازل والحصول على عوائد إيجارية مرتفعة وقيمة رأس مال أعلى. وهذا يخلق وضعية رابحة لجميع الأطراف المعنية: المستثمرين والمشترين والمطورين العقاريين."

بينما يُعرف مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المشروع الأساسي في دبي الجنوب، فإن المباني السكنية تخلق أيضًا مكانتها الخاصة. تتميز المباني في دبي الجنوب بالتصميم المعاصر والخطوط النظيفة والحد الأدنى من التعقيد، مع تحديد مجموعة من المناطق الصديقة للعائلات، ووسائل الترفيه، ومساحات العمل المهنية، وخيارات أسلوب الحياة.

يمثل مشروع أميرة للتطوير العقاري الثاني، كراون بالاس، ابتعادًا عن تصميم المباني التقليدي، ليقدم نفسه كهيكل فريد يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال عمارة أوروبية كلاسيكية. الأقواس الواسعة، والتصاميم المفتوحة، والديكورات الداخلية المبهرة، والشرفات الواسعة، والواجهة المعقدة، تشكل نقاطه البصرية – كل منها إشارة إلى الفن المعماري الأوروبي الملكي. يدمج كراون بالاس بسلاسة بين الوظائف الحديثة والسحر العتيق في فلسفة تصميمه، ليقدم للمقيمين تجربة معيشية استثنائية.

يعتبر كراون بالاس مشروعًا منخفض الارتفاع، بتصميم طابق أرضي + 6 + روف، ويضم 104 وحدات سكنية مصممة حسب الطلب. من الاستوديوهات إلى الشقق ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين، يمكن للمشروع استيعاب الأسر الصغيرة والمتوسطة والمهنيين. كل وحدة سكنية تمثل غوصًا في التراث الأوروبي العريق والحرفية المتقنة، مقدمة منظورًا تصميميًا جديدًا للمقيمين. من المقرر استكمال المشروع في الربع الأول من عام 2028.

وأضاف السيد جفراني: "استنادًا إلى رؤية أميرة الأساسية لبناء منازل تعزز أسلوب الحياة، يعد كراون بالاس المشترين بتجربة معيشية فريدة. يبحث السكان الآن عن أكثر من مجرد منازل؛ فهم يطلبون منازل تعكس أذواقهم الشخصية. يلبي كراون بالاس بشكل خاص أولئك الذين يقدرون الإتقان المعماري المدمج في مساحات معيشية حديثة وعملية."

تقع دبي الجنوب في مركز الموجة الاقتصادية القادمة لدبي، مما سيعزز ترتيب الإمارة بين القوى العالمية في القطاع العقاري. يجري تطويرها كمدينة متكاملة، مكتملة بالمدارس والمستشفيات ووسائل الترفيه والمساحات الخضراء والحدائق ومسارات الدراجات. يسعى المهنيون العاملون في قطاع الطيران واللوجستيات والتكنولوجيا والخدمات إلى السكن بالقرب من أماكن عملهم. من المتوقع أن يدفع التحول الديمغرافي الطلب على المساكن عالية الجودة في المنطقة. وتوفر القرب من المطار وخط المترو المستقبلي في كراون بالاس خيارًا مثاليًا للمقيمين والمستثمرين.

لمزيد من المعلومات عن كراون بالاس وشركة أميرة للتطوير العقاري، يرجى زيارة: www.amirah.ae

ملاحظات المحرر

عن شركة أميرة للتطوير العقاري

شركة أميرة للتطوير العقاري هي شركة مقرها دبي ملتزمة بإعادة تعريف الحياة الحضرية من خلال العمارة الراقية والاستدامة والتصميم المدروس. تأسست الشركة على يد السيد محمد يوسف جفراني، رائد أعمال عقاري متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في دولة الإمارات، وهي مؤسسة قائمة على رؤية إنشاء مجتمعات تلهم وتستمر.

مدفوعة بالابتكار والتميز في التصميم، تبني شركة أميرة للتطوير العقاري أكثر من مجرد مساكن؛ فهي تصنع أعمالًا فنية قابلة للمعيشة. يمثل كل مشروع انعكاسًا للفخامة الراقية والمسؤولية البيئية والقيمة طويلة الأجل. وبفضل فريق يضم أفضل المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تكييف أفضل الممارسات العالمية مع السياق المحلي.

تعتبر الاستدامة جزءًا مركزيًا من فلسفة أميرة، حيث تؤكد المشاريع على كفاءة الطاقة وقابلية المشي ورفاهية السكان. من خلال التركيز على الأناقة والوظائف وتكامل المجتمع، تشكل الشركة الفصل التالي في تطور القطاع العقاري في دبي.

مع إطلاق مشروعها الأول، بوندز أفينيو في جزر دبي، تقدم أميرة معيارًا جديدًا للعيش على الواجهة المائية، جامعًا بين الابتكار في أسلوب الحياة والرؤية المعمارية المميزة، مما يمثل بداية رحلة أميرة لتصبح قوة دائمة في قطاع العقارات الفاخرة بالإمارات.

عن كراون بالاس

يعد كراون بالاس من شركة أميرة للتطوير العقاري تحفة من الأناقة المصممة يدويًا تقع في دبي الجنوب، أكثر المجتمعات المخطط لها وعدًا في المدينة. مستوحى من الفن الأوروبي الخالد، يمزج كراون بالاس بين العمارة الكلاسيكية والرقي الحديث، مقدمًا تجربة معيشية هادئة حيث يلتقي السلام بالعظمة.

يضم المشروع استوديوهات وشققًا ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين، مصممة لتجسيد الانسجام والراحة والفخامة الراقية، ليصبح رمزًا للعيش الملكي المعاد تعريفه لدبي المعاصرة. يرتفع المشروع وسط مناظر طبيعية خضراء، محتفيًا بالتوازن بين التقليد والابتكار، والهدوء والربط، والجمال والوظائف، ليخلق إرثًا للمعيشة الخالدة للأجيال القادمة.

