دبي : سجّلت شركة "بي 1 بروبرتيز" إنجازاً نوعياً في قطاع العقارات الفاخرة بدبي، وذلك بتوسّطها بيع قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة 13,579 قدم مربع في نخلة جميرا بقيمة 88 مليون درهم، لتحقّق الصفقة أعلى سعر للمتر المربع على مستوى الجزيرة خلال العام الجاري 2025. تولّت الشركة، التي واصلت ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة، مهمة التمثيل الكامل لكل من طرفي الصفقة، البائع والمشتري، ما يعزز ثقة السوق بها كشريك استراتيجي موثوق في أرقى الوجهات السكنية العالمية.

تميّزت الصفقة بسرعة إنجاز قياسية، حيث اكتملت جميع مراحلها بين التفاوض والتسجيل النهائي في أسبوع واحد فقط، وهو ما يبرز الكفاءة التشغيلية العالية للشركة وقدرتها على إتمام أعقد الصفقات في سوق بالغ الديناميكية والتنافس.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة في خضمّ طلب استثنائي تشهده سوق قطع الأراضي السكنية في نخلة جميرا، يقوده مستثمرون ومالكون من ذوي الذوق الرفيع، الباحثين عن فرص نادرة لتحقيق رؤيتهم الخاصة في بناء مساكن فاخرة تتوافق مع أنماط حياتهم المتميزة.

وحول الزخم الذي يشهده السوق، قال باباك جعفري، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "بي 1 بروبرتيز": "لا يزال الطلب على قطع الأراضي الممتازة في نخلة جميرا يفوق حجم المعروض. ولا شك أن المبادرين الذين يحصلون على هذه الفرص النادرة يؤسّسون لاستثمار طويل الأمد، يجمع بين الخصوصية التامة وتوقعات نمو قويّة في القيمة الرأسمالية."

وتُجسّد هذه الصفقة الاستثنائية حجم الثقة التي يمنحها المستثمرون العالميون لـ "بي 1 بروبرتيز"، التي تتبنى نموذج عمل قائم على معرفة عميقة بتحركات سوق نخلة جميرا وأدق تفاصيله. ويُلاحظ أن عدداً من عملاء الشركة بدأوا فعلياً في أعمال التطوير والبناء على قطع الأرض التي حصلوا عليها مؤخراً، مما يؤكد الطابع الاستباقي والاستراتيجي الذي يتحكّم بقرارات الاستثمار في هذه الوجهة الفريدة.

وبهذا الإنجاز، تختتم "بي 1 بروبرتيز" عام 2025 بحدث بارز يضاف إلى سجلّها الحافل، لتواصل بذلك إرساء معايير جديدة في أسواق العقارات الفاخرة الأكثر طلباً في دبي. وأضاف جعفري: "تبدأ الرحلة باختيار قطعة الأرض الأنسب، ولكنها لا تكتمل إلا باقتران هذا الاختيار بمشورة الخبراء وامتياز الموقع، ليكون اللبنة الأساسية لاستثمار يعبّر عن نمط حياة متفرد."

وتواصل "بي 1 بروبرتيز" دورها كمستشار موثوق للمستثمرين وطالبي السكن الراغبين في دخول سوق نخلة جميرا التنافسي، من خلال تقديم الرؤى الاستثمارية والخبرة العملية اللازمة لاتخاذ قرارات واثقة في ذروة قطاع العقارات الفاخرة.

-انتهى-

#بياناتشركات