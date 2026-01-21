إجمالي الأصول يرتفع إلى 181.3 مليار ريال قطري بزيادة 5.9% عن العام الماضي

موجودات التمويل تنمو بنسبة 7.4% لتصل إلى 118.2 مليار ريال قطري

استثمارات الأوراق المالية ترتفع بنسبة 4.9% لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري

ودائع العملاء ترتفع بنسبة 3.3% لتصل إلى 111.1 مليار ريال قطري

بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 29.26%

ظلّ معدل كفاية رأس المال قويًا عند 25.5%

أعلن بنك الريان ش.م.ع.ق اليوم، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,530 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: "حققت المجموعة عامًا آخر من الأداء القوي، مدعومًا بالمرونة عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية. ولا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع نمو صحي في الأصول، ويسرني أن أُبرز أن البنك حقق أعلى قاعدة إجمالية للأصول، حيث بلغت 181 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بالعام الماضي. وخلال عام 2025، نمت الموجودات التمويلية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار تركيزنا على الأصول المُولّدة للقيمة. يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالإدارة المالية الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية البنك.

خلال هذا العام، حصل بنك الريان على اعتراف خارجي مهم بقوة مركزه المالي، حيث منحت وكالة فيتش بنك الريان تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى منح تصنيف القدرة المالية “bbb". ويؤكد هذا التصنيف الثقة في الجدارة الائتمانية للبنك وجودة أصوله واستقراره على المدى الطويل. ونحن ماضون بثبات في رسالتنا لتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تركّز على العملاء، وتدعم التنمية الاقتصادية في قطر، وتعزز مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة."

من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"حققت المجموعة أداء راسخاً خلال العام 2025 حيث بلغ صافي الربح 1.530 مليار ريال مدعوماً بميزانية عمومية متينة ناتجة عن نمو في الأنشطة التمويلية والأوراق المالية الاستثمارية وودائع العملاء، وذلك على الرغم من تقلبات بيئة معدلات الربح. ويُعد هذا الأداء القوي دليلًا على متانة الأسس التي يقوم عليها البنك والتزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام. وتعكس نسبة الكفاءة التشغيلية البالغة 29.26% تركيز البنك المستمر على الإدارة المنضبطة للتكاليف إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي في التحول الرقمي. وكان من أبرز إنجازات العام الإطلاق الناجح لقناة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، وهي إضافة رئيسية إلى المنظومة الرقمية للبنك. حيث توفر هذه المنصة قدرات شاملة للمدفوعات والسيولة والمعاملات لعملائنا من الشركات، وتمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وتركيزاً على العملاء.

"ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل تعزيز موقعنا في السوق، والارتقاء بتجربة العملاء، ودفع الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

توزيعات الأرباح النقدية

بعد مراجعة البيانات المالية المدققة اليوم، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2025، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.11 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة علاقات المستثمرين على موقعنا https://www.alrayan.com أو التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني IR@alrayan.com

-انتهى-

#بياناتشركات