أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة "فيرتيغلوب" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB)، أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة "أدنوك" و"XRG" الحصرية لإنتاج الأمونيا، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الأخير من عام 2025" و"السنة الملية 2025" على التوالي). وفي الربع الأخير من عام 2025، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن تحقيق إيرادات قوية بلغت 2.96 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 1.09 مليار درهم، وارتفع صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 393 مليون درهم، بزيادة قدرها 154% على أساس سنوي. وخلال عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 10.35 مليار درهم، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 3.74 مليار درهم، وبلغ صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين 1.19 مليار درهم، بزيادة قدرها 87% على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "يسرّنا أن نحقق هذا الأداء التشغيلي والمالي القوي في ختام أول عام كامل لنا في ظل ملكية حصة الأغلبية لـ ’أدنوك‘ عبر شركة ’XRG‘، حيث سجّلنا نمواً في الأرباح المعدَّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي، لتتجاوز 3.74 مليار درهم ما يجسد التنفيذ المنضبط والفعّال لاسـتراتیجیة ’النمو 2030‘، بما في ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية ومستويات الإنتاج القياسية في منشآتنا في الجزائر وفي الشركة المصرية للأسمدة (EFC-2) في مصر ، والخفض الكبير في التكاليف، والتوسيع المركّز لمحفظة المنتجات. وقد حققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أهداف النمو لعام 2030 بما يفوق 40% خلال أقل من عام واحد منذ إعلانها، وهو ما يوضح القيمة الإضافية التي يمكننا توليدها من خلال تحسين أداء الأصول والتوسع المنضبط عالي العائد في أسواق ومنتجات جديدة".

وأضاف: "كما استمرت جهودنا لتعزيز أسسنا الصناعية والمالية بدعم من ’أدنوك‘، حيث حققنا 99% من أهدافنا لخفض التكاليف، مع إحراز تقدم ​​في خطة تحسين التصنيع بنسبة 46% من التحسينات المخططة في حجم الإنتاج وكفاءة الطاقة، إضافة إلى توسيع نطاق أعمالنا عالمياً من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المتميزة، بما في ذلك الاستحواذ على شركة ’وينغفو أستراليا‘. وبالتزامن مع ذلك، يساهم توسيع نطاق إنتاج سائل عادم الديزل ’DEF‘ واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات ’AGU‘ في الإمارات ومصر في بناء مصادر إيرادات أكثر مرونة وذات هوامش ربح أعلى وغير موسمية في الاتحاد الأوروبي والإمارات، على التوالي".

وتابع: "في هذا الإطار، أوصى مجلس إدارة ’فيرتيغلوب‘ بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (6.1 فلس للسهم)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 955 مليون درهم، إلى جانب عمليات إعادة شراء الأسهم التي بلغت قيمتها 272 مليون درهم والتي تم تنفيذها حتى تاريخه. وبلغ إجمالي الأرباح الرأسمالية العائدة للمساهمين 1.23 مليار درهم، بما يتماشى مع سياسة شركة ’فيرتيغلوب‘ المتمثلة في إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة الفائضة إلى المساهمين، وهو ما حقق عائداً إجمالياً تنافسياً للمساهمين بنسبة تصل إلى أكثر من 5%.

وأضاف: "نتميز بالمرونة التجارية في التعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة والقدرة على تحقيق هوامش صافية أكبر ضمن الربع الأعلى لمحفظة المبيعات، وهو ما يؤكد كفاءة وتفاني فرق العمل وتميز قاعدة أصولنا بالمرونة والتنوع الجغرافي. ونهدف للاستمرار في تعزيز محفظة منتجاتنا الاستراتيجية للاستفادة من ظروف السوق المتقلبة للأمونيا واليوريا، بما يدعم مستويات أسعار مرتفعة، حيث يبلغ سعر اليوريا حالياً أكثر من 500 دولار )للطن مع التسليم على ظهر السفينة في مصر(، وأسعار الأمونيا )في شمال غرب أوروبا( 670 دولاراً للطن. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة المصرية للصناعات الأساسية (EBIC) في مصر مؤخراً بتطوير استراتيجية المبيعات لتقليل الاعتماد على الوسطاء، بما يتيح تحقيق هوامش ربح أعلى للأمونيا.

ويساهم تعاوننا مع ’كوفيسترو‘ و’تعزيز‘ في ترسيخ مكانة ’فيرتيغلوب‘ لترسيخ الطلب على المدى البعيد، وتحسين كفاءة البنية التحتية، وتطوير حلول مستدامة في المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، بما يدعم النمو المنضبط والعوائد المستدامة، مع الاستفادة من أوجه التكامل عبرشركة ’XRG‘ لدعم شمول وترابط كافة مجالات ومراحل سلسلة القيمة للأعمال".

وتابع: "يجسّد أداؤنا المتميز في مجال السلامة خلال عام 2025 النقلة النوعية التي نقوم بها عبر مجالَي السلامة المهنية وسلامة العمليات، مع جهودنا الهادفة لتحقيق صفر حوادث وتسريع وتيرة التقدم في هذا المجال على جميع مستويات أعمالنا. ويسرُّني أن أتوجه بالشكر إلى كوادر ’فيرتيغلوب‘ الذين يُعدُّ أداؤهم الاستثنائي والتزامهم الراسخ من الركائز الأساسية للنتائج التي أعلنّا عنها اليوم".

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

أعلن مجلس إدارة شركة "فيرتيغلوب" عن توجيهات مالية بخصوص أرباح النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (6.1 فلس للسهم)، خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم، أو إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين 1.23 مليار درهم (بما في ذلك 272 مليون درهم من إعادة شراء الأسهم حتى تاريخه)، مما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً متميزاً للمساهمين بنسبة تصل إلى أكثر من 5%.

كما دفعت "فيرتيغلوب" أوالتزمت بسداد 10.65 مليار درهم كعوائد رأسمالية للمساهمين منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم بنسبة 2.5%، الذي استهدف الاستفادة من التقييم الجيد للسهم. واعتباراً من 10 فبراير 2026، أعادت "فيرتيغلوب" شراء 111 مليون سهم من أسهمها، وهو ما يمثل 1.34% من إجمالي الأسهم الحالية، مقابل ما يصل إلى 272 مليون درهم.

واعتباراً من 31 ديسمبر 2025، أعلنت الشركة عن صافي دين بقيمة 3,694 مليون درهم، وذلك بانخفاض عن 3,849 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، ما يشير إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.0 ضعف. ويُمكّن هذا المركز المالي القوي الشركة من تحقيق توازن فعال بين استثمارات النمو وتوزيعات الأرباح على المساهمين، مدعوماً بالتدفقات النقدية الحرة الكبيرة والميزانية العمومية القوية.

الاجتماع الهاتفي للمستثمرين والمحللين

تعتزم شركة "فيرتيغلوب" عقد مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحللين بتاريخ 11 فبراير 2026، وتحديداً في تمام الساعة 03:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات (11:00 ظهراً بتوقيت لندن، 06:00 صباحاً بتوقيت نيويورك).

يمكن للمستثمرين المشاركة في الاجتماع وطرح الأسئلة المباشرة عن طريق الاتصال بأحد الأرقام التالية باستخدام الرمز: 769227

