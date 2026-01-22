باستثمار قدره 200 مليون درهم، المدرسة تدشّن مبنى المرحلة الثانوية وتكشف مسرح أركاديا أبولو

المسرح المصمم خصيصًا سيدعم الفعاليات الأكاديمية والفنية والمجتمعية، تأكيدًا على التزام المدرسة بالتعليم الشامل والمستقبلي

المتحدث التحفيزي العالمي نيك سانتوناسّو يُلهم الطلبة وأولياء الأمور من خلال جلسة محورية حول المرونة الذهنية والقيادة الشاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مدرسة أركاديا جلوبال، إحدى المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني وتُدار من قبل مجموعة أركاديا للتعليم في دولة الإمارات، عن الافتتاح الرسمي لمبنى المرحلة الثانوية إلى جانب تدشين مسرحها المتطور تحت اسم “مسرح أركاديا أبولو”، وذلك عقب استثمار بلغ 200 مليون درهم إماراتي في مرافق تعليمية مصممة خصيصًا لدعم التعلّم مدى الحياة.

وشهدت الاحتفالات زيارة خاصة للمتحدث التحفيزي العالمي نيك سانتوناسّو، تلاها الافتتاح الرسمي لمبنى المرحلة الثانوية والمسرح الجديد، بحضور نخبة من كبار الشخصيات، من بينهم سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والسيد موهان فالاراني، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة أركاديا للتعليم، والدكتور نافين فالاراني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب أولياء الأمور والطلبة.

وفي هذا السياق، قال أندرو ويلسون، المدير المؤسس لمدرسة أركاديا جلوبال: "يمثّل افتتاح مبنى المرحلة الثانوية ومسرح “أركاديا أبولو” محطة مهمة في مسيرة مدرسة أركاديا جلوبال. فقد صُمّمت هذه المرافق بعناية لتمنح طلبتنا مساحات للتعلّم، والإبداع، والأداء، بما يعكس إيماننا بأن التعليم يجب أن يتجاوز الجانب الأكاديمي ليشمل تنمية المرونة الشخصية، والقيادة، وروح المجتمع."

ومن جانبه، شارك نيك سانتوناسّو، المتحدث التحفيزي العالمي والرياضي والمؤلف، رحلته الشخصية الملهمة مع طلبة الصفوف من الخامس حتى التاسع، إلى جانب المعلمين وأولياء الأمور. وُلد سانتوناسّو مصابًا بمتلازمة "هانهارت"، وتغلّب على تحديات جسدية كبيرة ليصبح أحد أبرز الأصوات العالمية في مجالات المرونة الذهنية، والعزيمة، والقيادة الشاملة. وقد شجّعت جلسته التفاعلية الطلبة على التأمل في قوة العقلية الإيجابية، والدافعية، والشجاعة في مواجهة التحديات.

وتأتي هذه الجلسة ضمن إطار برنامج “بوسانا” للرفاه والصحة النفسية الذي تطبقه مدرسة أركاديا جلوبال، إلى جانب نهج «Maslow Before We Bloom»، الذي يضع الرفاه العاطفي، والغاية، وبناء المرونة في صميم تطوير الطلبة، إلى جانب التفوق الأكاديمي وتنمية الشخصية. وفي هذا الإطار، قالت هولي سيمبسون، نائبة المديرة المؤسسة في المدرسة: "تجسّد قصة نيك قيم العزيمة، والتفاؤل، والتعاطف، وهي قيم نحرص على غرسها في كل طالب في مدرسة أركاديا جلوبال. لقد استمعت إليه لأول مرة خلال قمة Gladiator في دبي، وعندما علمت لاحقًا باستقراره في الدولة، أدركت أهمية استضافته في مدرستنا."

وتضمّن حفل الافتتاح أيضًا أداء النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل كورال الطلبة، أعقبه كلمات ترحيبية ألقاها رئيس المجلس الطلابي ونائبته، قبل أن ينطلق الضيوف في جولة تعريفية داخل مبنى المرحلة الثانوية، اطّلعوا خلالها على مرافق تعليمية متخصصة تشمل قاعة متعددة الأغراض، ومختبرات العلوم، ومختبرات التصميم والتكنولوجيا، والصالة الرياضية، ومختبر تقنيات الطهي.

ويمتد مسرح "أركاديا أبولو" على مساحة تبلغ 50,938 مترًا مربعًا، ويتسع لـ 1200 مقعد، ويضم بهو استقبال فسيح، وشاشة LED ضخمة بقياس 14 × 7 أمتار، وتقنيات عالمية المستوى، وحفرة أوركسترا، ومرافق تدريب بنظام "بلاك بوكس" ويتيح هذا المسرح للمدرسة استضافة مجموعة واسعة من الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، بما في ذلك العروض المسرحية والموسيقية، والمحاضرات، وبث الفعاليات الرياضية المباشرة، والأنشطة المجتمعية. وقد صُمّم ليكون مركزًا محوريًا للإبداع، والتعاون، وتنمية مهارات القيادة لدى الطلبة.

ومن خلال الجمع بين مرافق عالمية المستوى ومبادرات تركز على الرفاه والقيادة، تواصل مدرسة أركاديا جلوبال تمكين طلبتها ليصبحوا قادة واثقين، متعاطفين، وقادرين على إحداث أثر إيجابي في المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول المنهاج المبتكر والمرافق التعليمية في مدرسة أركاديا جلوبال، يُرجى زيارة: https://arcadiaglobal.sch.ae/

حول مدرسة أركاديا جلوبال:

تعد مدرسة أركاديا جلوبال مؤسسة تعليمية بريطانية متميزة تُدار بواسطة أركاديا للتعليم في الإمارات، وتأسست عام 2023 في منطقة الفرجان بدبي. تقدّم المدرسة تعليمًا عالمي المستوى من مرحلة FS1 وحتى الصف السادس، مع بيئة تعليمية شاملة تشجع الطلاب على حب التعلم وتنمية مهاراتهم مدى الحياة.

افتتحت المدرسة أبوابها لأكثر من 900 طالب، مسجلة بذلك أنجح افتتاح مدرسة ابتدائية في تاريخ هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA). ومنذ ذلك الحين، توسّع مجتمع المدرسة ليضم أكثر من 2,200 طالب يمثلون أكثر من 70 جنسية، لتصبح واحدة من أكثر المدارس تنوعًا وازدهارًا في دبي. وقد حصلت المدرسة على تصنيف "جيدة مع ميزات متميزة" في أول تقييم لها من هيئة المدارس البريطانية الدولية (BSO)، واحتلت مرتبة ضمن أفضل 5 مدارس في دبي من حيث رضا أولياء الأمور وفق تقرير Which School Advisor، كما تُصنّف ضمن "المدارس السعيدة" في دبي بحسب موقع SchoolsCompared، مما يعكس تركيزها القوي على رفاهية الطلاب والمجتمع المدرسي

يشمل المنهج التعليمي برامج مبتكرة مثل برنامج Junior MBA، الذي صُمم لتعزيز التفكير الريادي والقيادة وفهم أساسيات الأعمال منذ سن مبكرة.

تضم المدرسة مرافق متكاملة تشمل فصولًا حديثة، مختبرات علوم، مختبرات STREAM والروبوتات، أجنحة لتكنولوجيا المعلومات، مختبر تقنيات الطعام، ورش تصميم، استوديوهات للفنون والرقص، غرف موسيقى، ومكتبة مجهزة بالكامل. كما تتوفر مرافق للصف السادس، صالة رياضية متعددة الاستخدامات مع شبكات كريكت داخلية، وصالة ألعاب رياضية حديثة، إلى جانب مرافق إضافية تدعم الأنشطة الأكاديمية والرياضية والفنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arcadiaglobal.sch.ae

للاستفسارات الإعلامية

يرجى التواصل مع دونا سروة – مسؤولة العلاقات الإعلامية

كيو كوميونيكيشنز

Dona.s@qcomms.ae

