اختيار موقع مميز للوجهة الترفيهية في ينبع والذي يقع في جزيرة النورس على الواجهة البحرية

الوجهة الترفيهية ستقام على مساحة أرض تتجاوز 36 ألف متر مربع وبمساحة بناء تبلغ أكثر من 62 ألف متر مربع

"سڤن" تعاقدت مع تحالف شركتي البواني المحدوة و أورباكون السعودية لبناء وجهتها الترفيهية في ينبع.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انطلاق أعمال البناء في وجهتها الترفيهية الجديدة في ينبع، بعد أن فاز فيها تحالف شركتي البواني المحدوة و أورباكون السعودية شركة البواني بعقد إنشاء المشروع.

تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة للوجهة الجديدة في ينبع 1.1 مليار ريال، وتبنى على امتداد كورنيش جزيرة النورس في الواجهة البحرية، وستلعب الوجهة بتصميمها البارع دوراً حيوياً في تحفيز قطاع الترفيه لمدينة ينبع، وستمنح الضيوف باقة متنوعة من التجارب الممتعة المصممة لتناسب جميع الفئات العمرية من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها.

تم تصميم وجهة "سڤن" الترفيهية في ينبع بالتعاون مع "جنسلر" Gensler))، وهي شركة التصميم و الهندسة المعمارية والتخطيط العالمية. استلهم التصميم من تراث المدينة وعراقتها بصفتها ميناء تاريخي يقع على ساحل المملكة الغربي على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه يعكس محيطها الغني بجمال المشهد البحري والحوار الأبدي بين الأمواج والشاطئ.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن": "من دواعي سرورنا الإعلان عن بدء أعمال التشييد في وجهتنا الترفيهية في ينبع، والتي لا شك ستسهم في إثراء القطاع الترفيهي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المدينة وفي سائر أنحاء المملكة. بالتعاون مع شركائنا حرصنا على أن يعكس تصميم الوجهة المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة ينبع وأن تجسّد تاريخها الغني وميناءها العريق الذي يُعدّ أحد أقدم موانئ المملكة. وعملنا على أن تحتضن الوجهة مجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية الممتعة لتثري حياة المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء".

وقال المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني القابضة: "من دواعي سرورنا أن نتشارك مع شركة سڤن للعمل على هذا المشروع الذي يراعي الموقع الاستراتيجي لمدينة ينبع على الساحل وتاريخها العريق بصفتها أحد أقدم موانئ المملكة. ولا شك أن استثمار سڤن في تشييد الوجهة الجديدة في المدينة سيسهم في تلبية الاحتياجات الترفيهية لسكانها. ونحن في مجموعة البواني القابضة فخورون بمكانتنا الريادية التي تؤهلنا لتطوير هذه الوجهة الفريدة بما يثري حياة سكان المدينة ويتخطى توقعاتهم".

وقد أضاف السيد رامز الخياط رئيس شركة اورباكون القابضة: " يسعدنا أن نعمل مع شركة "سڤن" على مشروع يهدف لنشر البهجة في ينبع، كما سنسخر خبراتنا الطويلة في إنشاء الوجهات الترفيهية في سبيل تسليم المشروع في الوقت المحدد وبأعلى المعايير العالمية "

ستمتد الوجهة الترفيه الجديدة في ينبع على طول كورنيش الواجهة البحرية لجزيرة النورس على رقعة أرض تتجاوز مساحتها 36 ألف متر مربع، وستبلغ مساحة بنائها 62 ألف متر مربع. وستحتضن مجموعة "سڤن" المحلية المميزة من المناطق الترفيهية، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي طوّرتها الشركة بالتعاون مع باقة من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

ستتضمن الوجهة منطقة ترفيه عائلية تمتاز بأجواء كرنفالية وتحتضن ألعاب ركوب عالمية المستوى، بالإضافة إلى منطقة "Clip 'n Climb " التي تقدّم 30 تحدياً للتسلق للبالغين والأطفال على حدٍ سواء، والمنطقة الترفيهية للأطفال، وصالة سينما حديثة مزودة بعشر شاشات، وصالة بولينج مؤلفة من عشرة مسارات مضاءة بالنيون، ومنطقة جولف داخلية، وباقة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم المحلية والعالمية.

وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وأعلنت مؤخراً عن بدء أعمال بناء وجهاتها الترفيهية في حي الحمراء في الرياض وتبوك. وستقام مشاريعها المقبلة في 14 مدينة في المملكة وهي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للإسهام في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية، وخلق بيئة ترفيهية تناسب احتياجات شرائح المجتمع السعودي كافة وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.

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نبذة عن شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تأسست شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتصبح ذراع الاستثمار والتطوير المتخصص بقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية. ويشكل قطاع الترفيه ركيزة أساسية للخطط الاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي يجري تنفيذها في المملكة.

وتسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" إلى إثراء جودة وأسلوب حياة الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال تنويع الخيارات والأنشطة الترفيهية، وتطوير المواهب وبناء الكفاءات المحلية المتخصصة في قطاع الترفيه. كما تعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" على بناء شراكات راسخة مع مجموعة من أهم الأسماء العالمية وأشهر العلامات التجارية. وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية قوية لقطاع ترفيهي عالمي المستوى في المملكة.

وتتضمن أهداف شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" العمل على تطوير21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة حول المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية لتطوير القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الترفيه والسياحة.

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