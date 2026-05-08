(ضاحية السيف، مملكة البحرين): أعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) إحدى أبرز شركات التطوير العقاري وإدارة الأصول المتكاملة في مملكة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

وقد سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائدين على مساهمي الشركة الأم بقيمة 0.97 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 1.22 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 20.98%. ويُعزى هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى تداعيات التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية والتي أثّرت على أداء قطاعي الترفيه والضيافة، إلى جانب التراجع النسبي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي . ورغم ذلك، واصلت الشركة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وخططها التشغيلية وفق نهجٍ يركّز على تعزيز الكفاءة وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة النمو خلال الفترات المقبلة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال الربع الأول من عام 2026 مبلغًا وقدره 2.14 فلسًا بحرينيًا، مقارنةً مع 2.69 فلسًا بحرينيًا للفترة نفسها من العام 2025. كما سجّلت الشركة أرباحًا تشغيلية قدرها2.13 مليون دينار بحريني خلال الفترة، مقارنةً مع 2.37 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاضٍ بلغت نسبته 10.13%، ما يعكس استقرار الأداء التشغيلي واستمرار تحسن كفاءة إدارة الأصول.

وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) انخفاضًا بنسبة 2.18% ليصل إلى 159.92 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنة مع 163.48 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، في حين ارتفع إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2026 بنسبة0.45% ليبلغ 178.58 مليون دينار بحريني، مقارنةً مع 177.78 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد عيسى محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف، بالقول: "في ظل الظروف الإقليمية والتطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست على وتيرة عدد من القطاعات، ولا سيما قطاعي الترفيه والضيافة، جاءت نتائج الربع الأول من عام 2026 لتعكس قدرة الشركة على الحفاظ على أداء مالي وتشغيلي متوازن، إستناداً إلى استراتيجيتها القائمة على تعزيز جودة الأصول وتعظيم العوائد، مع المحافظة على كفاءة إدارة التكاليف، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل."

وتابع بالقول: "لقد تعاملت الشركة مع هذه المرحلة وفق نهجٍ يراعي متطلبات السوق ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة الأداء واستمرارية تنفيذ الخطط المعتمدة. كما واصلنا التركيز على ضبط المصروفات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزوار في وجهاتنا المختلفة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة على مواجهة المتغيرات والمحافظة على أسس نموها خلال المرحلة المقبلة."

وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعمهما المتواصل لمسيرة التنمية الاقتصادية. كما نثمّن جهود الحكومة الموقرة وتوجيهاتها السديدة، لا سيما المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال، والتي أسهمت في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو، بما يدعم استدامة أداء الشركات الوطنية."

من جانبه، قال السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 تأثر الأداء المالي خلال الفترة بالتطورات الإقليمية، والتي انعكست بشكل رئيسي على قطاعي الترفيه والضيافة، إلى جانب تراجع نسبي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض في صافي الربح مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي."

وأوضح بالقول: "وعلى الرغم من هذه المتغيرات، واصلت الشركة تنفيذ خططها التشغيلية والتطويرية وفق المسار المعتمد، حيث سجلت أرباحًا تشغيلية بلغت 2.13 مليون دينار بحريني، ما يعكس استقرار الأداء التشغيلي واستمرار كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب قدرتنا على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على استمرارية الأعمال عبر مختلف قطاعاتنا."

وأضاف: "كما شهد الربع الأول من العام الجاري استمرار التقدم في تنفيذ مشاريعنا التطويرية، وفي مقدمتها مشروع تطوير مجمع السيف – ضاحية السيف، إلى جانب مواصلة جهودنا في تعزيز تجربة الزوار ورفع جاذبية وجهاتنا. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، نواصل المضي قدمًا من خلال مشروعنا متعدد الاستخدامات في مدينة الدمام بالشراكة مع شركة مجد للاستثمار حيث يشهد المشروع تقدماً ملموساً بدخوله مرحلة التصميم وتعيين مستشارين محليين وعالميين، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء خلال الربع الأخير من عام 2026. وننظر إلى المرحلة المقبلة بثقة، في ظل الدعم الحكومي والأسس التشغيلية التي نرتكز عليها، وخططنا المستمرة لتعزيز الأداء واستعادة الزخم خلال الفترات القادمة."

وتواصل شركة عقارات السيف، باعتبارها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري وإدارة الأصول المتكاملة في مملكة البحرين، تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز كفاءة أصولها وتطوير وجهاتها التجارية والترفيهية والضيافية، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ مكانتها كمساهم رئيسي في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المملكة.

تنويه: تتوافر البيانات الماليّة الكاملة والخبر الصحافي على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين: . www.bahrainbourse.com.

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين منذ 2007 وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجاريّة متميّزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقاريّة رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميّز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

