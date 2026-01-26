القاهرة – في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للتحول الرقمي في مصر، أعلنت ڤودافون بيزنس عن دخولها تجربة جديدة لتطوير الممارسات الزراعية، عبر إطلاق منظومة متكاملة لإنترنت الأشياء في مجال الزراعة الذكية بالتعاون مع «رخاء»، الشركة المصرية السعودية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي. تستهدف هذه الخطوة تحويل العمليات التشغيلية للزراعة التقليدية لعمليات زراعية متصلة وذكية قائمة على البيانات. وتؤكد هذه المنظومة توجه ڤودافون بيزنس لتقديم حلول شاملة تعتمد على إنترنت الأشياء، بما يتيح تطبيق ممارسات زراعية أكثر ذكاءً واستدامة على مستوى الجمهورية.​

تعتمد المنظومة على حساسات إنترنت الأشياء المتقدمة، وأنظمة الري الدقيق، والتحليلات الفورية للبيانات، إلى جانب منصات رقمية سهلة الاستخدام، بما يتيح للمزارعين ترشيد استهلاك الموارد، وخاصة مياه الري والأسمدة والطاقة، وزيادة الإنتاجية، ودعم أولويات الاستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي على المستوى الوطني. كما تشمل الحلول استخدام وحدات تحكم ذكية ومستشعرات للتربة تتيح المراقبة اللحظية وتسجيل البيانات وتنفيذ العمليات الزراعية تلقائيًا بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.​

وبمناسبة هذا التعاون، قال محمود الخطيب، نائب رئيس ڤودافون مصر لقطاع الأعمال: “تمثل الشراكة مع رخاء خطوة استراتيجية ونقلة نوعية لتوسيع دور ڤودافون بيزنس كشريك للتحول الرقمي في واحد من أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد والمجتمع، عبر قيامنا بتوفير منظومة ذكية ومتكاملة للزراعة تجمع بين التحكم، والاتصال، والتحليلات، والدعم المستمر في حل واحد قابل للتوسع.” وأضاف: “نهدف في ڤودافون بيزنس لتحويل الزراعة لعمليات أكثر ذكاءً واتصالًا واعتمادًا على البيانات، بما يحسن كفاءة الإنتاج ويقلل هدر المياه والطاقة والأسمدة، ويساهم في تحقيق أولويات مصر في مجالات الاستدامة والأمن الغذائي والشمول الرقمي للمناطق الزراعية، مع التزامنا الواضح بزيادة تغطية الشبكة في تلك المناطق لضمان استمرارية اتصال إنترنت الأشياء وخدمات الإنترنت للمجتمعات المحيطة.”​

وأكد د. سالم الشاوي، رئيس مجلس إدارة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية على أهمية التعاون بقوله: “تعد الشراكة مع ڤودافون بيزنس فرصة حقيقية للشركات الزراعية والمزارعين المصريين والمستثمرين للاستفادة من أحدث تقنيات الزراعة الذكية، حيث توفر منظومات انترنت الأشياء أدوات دقيقة لمراقبة التربة والري والمحاصيل وإدارة الموارد بكفاءة، كما تعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة بالبيانات في المزارع."

كما أضاف: "نتطلع لتوسيع نطاق هذه التجربة لتشمل المزيد من الأراضي والمزارعين، بما يساهم في تطوير القطاع الزراعي، ودعم الابتكار، وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي على المستوى الوطني.”

تهدف المنظومة لرفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء والوقود، وتقليل الهدر في الأسمدة عبر تطبيقات الري الدقيق وأنظمة التحكم الآلي، لتعظيم إنتاجية الأراضي وزيادة العائد وكمية المحاصيل. وتوفر المنظومة لوحة تحكم مركزية عبر الويب وتطبيقات للهاتف المحمول تتيح إدارة موحّدة عن بُعد لأجهزة الري المحوري، مع تقارير دورية ومؤشرات أداء وتحليلات تشغيلية وإمكانية التحكم والمتابعة، دون الحاجة للتواجد في الموقع.​

وترتكز المنظومة كذلك على نظام موحّد لإدارة البيانات يقوم بتجميع بيانات الحقول وتحليلها لحظيًا، بما يدعم مفهوم الري التنبؤي ويرفع جودة القرارات التشغيلية ويحسن الكفاءة العامة لإدارة المزرعة. وتمتد العمليات الآلية لتشمل مراحل متعددة من دورة العمل الزراعي مثل الري وقياسات حيوية للتربة والتحكم في الري المحوري وإطلاق التنبيهات والإشعارات عند الحاجة، بما يقلل التدخل اليدوي ويخفض التكاليف التشغيلية.​

وبالتوازي مع قدرات الزراعة الذكية، ستقوم ڤودافون بيزنس بنشر وتعزيز تغطية الشبكة داخل المناطق الزراعية المستهدفة لتأمين خدمات اتصال يعتمد عليها لأجهزة إنترنت الأشياء، مع توصيل الإنترنت فائق السرعة بشكل موثوق للمجتمعات الزراعية المحيطة. وتُنفَّذ المنظومة على مرحلتين؛ حيث تركز المرحلة الأولى على المراقبة المعتمدة على إنترنت الأشياء، والري الدقيق، والتنبيهات الفورية، وسجل البيانات التاريخي، والتحكم عن بُعد في الري المحوري، بينما تتضمن المرحلة الثانية إضافة قدرات أكثر تقدمًا تشمل دمج محطات الطقس، وبيانات المناخ اللحظية، والري التنبؤي، وجداول التسميد الآلي، بما يعزز العمليات الذكية والتلقائية والاستدامة في العمليات الزراعية.​

وأكدت ڤودافون بيزنس أن بناء القدرات يمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة، إذ تتضمن برامج تدريب تستهدف المزارعين وفرق التشغيل والصيانة لتمكينهم من تشغيل أنظمة الري الذكي وصيانتها واستكشاف الأعطال وإصلاحها، بما يضمن استدامة التشغيل على المدى الطويل والاعتماد الذاتي داخل المواقع الزراعية. كما أوضحت الشركة أن الحل صُمم ليلائم احتياجات كافة الأطراف العاملة في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي والمزارع والتطوير العقاري، ويشمل ذلك المهندسين الزراعيين ومديري المزارع وخبراء الزراعة.

ومن خلال تقديم منظومة متكاملة قابلة للتوسع تضم الأجهزة والاتصال والتحليلات والمنصات الرقمية وخدمات الدعم المستمرة، تؤكد ڤودافون بيزنس أن المبادرة تمنح ميزة تنافسية واضحة للعملاء عبر دمج كل عناصر الزراعة الذكية في تجربة تشغيل موحّدة، وتقديم أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس لقطاع الزراعة في مصر.​

