القاهرة، أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «ڤولتة»، أحدث علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالسوق المصري. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ڤاليو» بتقديم حلول مالية مرنة ومبتكرة لتمويل شراء السيارات الكهربائية الخضراء والمصنعة محليًا، لتسهيل التنقل داخل المجمعات السكنية.

وتقدم «ڤولتة» فئة جديدة من وسائل النقل صديقة البيئة، المصنعة بفخر في مصر، والمصممة خصيصًا لسد الفجوة بين سيارات الجولف والسيارات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، السيارة مخصصة للتنقل داخل المدن والمجمعات السكنية، حيث تم تصميمها هندسيًا لتلائم الطرق الممهدة وفق معايير أمان فائقة. وبخلاف سيارات الجولف، تجمع الفئة الجديدة بين عناصر السلامة والاتزان والتكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الجوانب العملية اللازمة للاستخدام اليومي. وتتميز مقصورة السيارة بأنها أوسع بنسبة 25% مقارنة بالسيارات الجولف التقليدية، كما تضم حقيبة خلفية سعة 82 لترًا قابلة للقفل، ونظام توجيه كهربائي، وفرامل هيدروليكية، وجنوط قياس 15 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة تدعم نظام "Apple CarPlay".

وفي هذا السياق، صرح محمد منير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» أن الشركة تلتزم بدعم الابتكار المحلي وتمكين المصنعين المصريين، مع الحرص على تزويد العملاء بحلول مستدامة تتماشى مع نمط حياتهم العصرية، وتتميز بأعلى مستويات الجودة. وأضاف منير أن الشراكة مع «ڤولتة» تتيح لڤاليو تقديم حلول تمويلية مرنة تُسهل اقتناء السيارات الكهربائية الفاخرة والمُصنعة محليًا، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو النقل المستدام وتعزيز التصنيع المحلي للتكنولوجيا المتطورة في مصر.

ومن جانبه، أضاف محمد فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤولتة»، أن هذه السيارات صُممت لتعيد صياغة مفهوم التنقل داخل المجمعات السكنية، مشيدًا بتصميمها الهندسي المبتكر الذي يجمع بين أعلى معايير الأمان والاتزان والفعالية. كما أكد فهمي أن الشراكة مع «ڤاليو» لتوفير حلول تمويلية ميسرة تضمن إتاحة السيارات الكهربائية العصرية إلى قاعدة جماهيرية أوسع، بما يدعم حلول التنقل الحديثة والمستدامة في مختلف أنحاء مصر.

جدير بالذكر أنه تم تحديد سعر إطلاق سيارة «ڤولتة» بقيمة 550,000 جنيه، مما يمنحها ميزة تنافسية ضمن فئتها السعرية في السوق المصري، متفوقةً بما تقدمه من مواصفات قياسية ومعايير جودة عالية. ومن المقرر فتح باب الحجز الرسمي في 6 فبراير 2026، على أن يتم التسليم خلال فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع. وبفضل حلول التمويل الحصرية المقدمة من «ڤاليو»، والتي تشمل خطط سداد لمدة 12 شهرًا بدون فوائد، أو فترات سداد تصل إلى 60 شهرًا، تصبح «ڤولتة» حلاً عمليًا ومستدامًا للنقل عالي الجودة داخل المجمعات العمرانية الحديثة.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، وShop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News_release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «ڤاليو» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «ڤاليو» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

-انتهى-

#بياناتشركات

.