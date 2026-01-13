جدة، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة يونيليفر اليوم عن توسعة عملياتها التصنيعية لمنتجات العناية المنزلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر إطلاق خط إنتاج سائل أومو في مصنع بن زقر يونيليفر بجدة، في تأكيد على التزام الشركة بالاستثمار طويل الأمد في التصنيع المتقدم والمستدام داخل المملكة.

وجرى حفل التدشين بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ودوره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة.

وقال سعادة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتطوير القطاعي المهندس سعد بن ناصر الشريف، "شكّل القطاع الصناعي على مدى عقود أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومع تسارع رحلة التحول الصناعي خلال السنوات الأخيرة، تركز المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة تصنيع متقدمة عالية القيمة قادرة على المنافسة عالمياً، ويجسد هذا الاستثمار من يونيليفر نموذجاً عملياً لدمج التقنية والتوطين والقدرات التصديرية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مرنة، ويعزز مكانة المملكة ضمن سلاسل الإمداد العالمية".

ويعتمد خط إنتاج سائل أومو الجديد في المملكة على أنظمة رقمية متقدمة، ويؤدي دوراً محورياً كمركز إقليمي للتصنيع، حيث تم تخصيص أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، فيما يخصّص حجم الإنتاج المتبقي لتلبية الطلب المحلي، ويعزز هذا التوجه موقع المملكة كقاعدة لصناعة وتصدير منتجات العناية المنزلية عالية الجودة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة.

بدوره، قال علي فؤاد أورهان أوغلو، المدير العام لقطاع العناية المنزلية في يونيليفر في باكستان وتركيا ودول الخليج وبنغلاديش: "يعكس إطلاق إنتاج سائل أومو في المملكة نهجنا المستقبلي لمنظومة التصنيع، من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة وسلاسل الإمداد المحلية المستدامة، دعماً لمستهدفات النمو الصناعي في إطار رؤية السعودية 2030. كما نعمل على بناء منظومة تصنيع قادرة على خدمة أسواق المنطقة انطلاقاً من مركزنا في السعودية، ما يعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي لتصنيع منتجات العناية المنزلية عالية الجودة والمستدامة".

وقد جرى تطوير تركيبة سائل أومو بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي، بما في ذلك الكفاءة في تنظيف أقمشة العباءات وملاءمته لظروف المياه في المنطقة، مع الاستفادة من أفضل التقنيات العالمية، ويتم تصنيع المنتج باستخدام عبوات من البولي إيثيلين القابل لإعادة التدوير ومكونات قابلة للتحلل الحيوي، انسجاماً مع التزامات يونيليفر العالمية في مجال الاستدامة وطموحها لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات عبر سلسلة القيمة بحلول العام 2039.

ويسهم توطين الإنتاج وتوفير مدخلات رئيسية مثل المواد البترولية ومواد التغليف من السوق المحلية في تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وخلق فرص اقتصادية محلية، والحد من الاعتماد على الواردات. كما يجسد هذا المشروع عمق حضور يونيليفر في المملكة، والذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتطوّر لاحقاً إلى تصنيع محلي من خلال الشراكة بين بن زقر ويونيليفر منذ العام 1978. ويخدم مصنع جدة اليوم أكثر من 26 دولة عبر خمس قارات، ويُعد أحد أهم مراكز التصنيع الإقليمية للشركة.

ويأتي إطلاق سائل أومو امتداداً لمسيرة الشركة الصناعية في المملكة، عقب توسعات حديثة شملت إنتاج بخاخات جف وخط تصنيع مزيلات العرق الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، في تأكيدٍ على عمق الشراكة المستمرة بين الطرفين، والتي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ودعم مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني.

لمحة حول يونيليفر

يونيليفر هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير منتجات الجمال والعافية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية والأغذية ومنتجات الآيس كريم لـ 3.4 مليار مستهلك يومياً في أكثر من 190 دولة. وحققت الشركة، التي يعمل لديها 128 ألف موظف، مبيعات بلغت 60.8 مليار يورو في عام 2024.

لمزيد من المعلومات حول يونيليفر وعلاماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.unilever.com :

موقع يونيليفر في الخليج العربي: www.unilever-arabia.com

لمحة حول مصنع بن زقر يونيليفر المحدودة

يُعد مصنع بن زقر يونيليفر أحد أعرق الشراكات الصناعية بين شركة يونيليفر ومجموعة بن زقر، ويشكّل ركناً أساسياً في منظومة التصنيع المتقدم في المملكة العربية السعودية. ويضم المصنع منشأة حديثة في مدينة جدة بطاقة إنتاجية مركبة تصل إلى 175 ألف طن، تخدم السوق السعودية إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق التصدير في مناطق متعددة.

ويمتلك المصنع سجلاً حافلاً في إنتاج محفظة متنوعة من منتجات العناية المنزلية والعناية الشخصية، إلى جانب التزام راسخ بمعايير الاستدامة والكفاءة التشغيلية. وقد حافظ مصنع بن زقر يونيليفر على سياسة «صفر نفايات إلى المكبات» منذ عام 2015، كما طبّق مبادرات متقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة عبر مختلف عملياته التشغيلية.

وحظي التزام المصنع بالابتكار والتميّز الصناعي بتقدير وطني وإقليمي، تُوّج بعدة جوائز، من بينها المركز الأول في فئة التحول الرقمي ضمن جوائز «مدن» للتميّز لعام 2024، وجائزة «مدن» للاستدامة لعام 2025، إلى جانب تكريم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التميّز الصناعي خلال عام 2025.

