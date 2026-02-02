تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تمويل الدراجات الكهربائية بهدف دعم قطاع خدمات التوصيل والتنقل المستدام في مصر



القاهرة: تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة، وعلى هامش زيارة السيدة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، إلى مصر، وبحضور سيادة السفير أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية؛ والمهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة وبلو إي ڤي؛ والسيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية؛ والسيدة نتاشا نوڤيري، المدير التنفيذي للتجزئة وإدارة ثروات الأفراد بقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو؛ والسيد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية؛ والسيد مروان حسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة؛ والسيد رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي، إلى جانب لفيف من المسؤولين من الجانبين، وقّع بنك الإسكندرية— التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"— مذكرة تفاهم مع شركة بلو إي ڤي، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول التنقل الكهربائي في مصر والتابعة لأوراسكوم للاستثمار القابضة.

تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الدراجات الكهربائية وتعزيز إتاحة حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، يقدّم بنك الإسكندرية حلًا تمويليًا مبتكرًا ومبسّطًا للعملاء ذوي الأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر، بما يُمكّنهم من اقتناء الدراجات الكهربائية الموفّرة من شركة بلو إي ڤي مباشرةً ومن خلال موزّعيها المعتمدين. ويتميّز البرنامج التمويلي بإتاحة فترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهرًا، بدون دفعة مقدّمة، وبأسعار عائد تنافسية، مع إجراءات موافقة سريعة خلال 48 ساعة.

تقدم هذه المبادرة فرص اقتصادية جديدة لشريحة واسعة من سائقي خدمات التوصيل وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل دخولهم إلى سوق العمل، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين مستويات الدخل وجودة الحياة بشكل عام. وإلى جانب أثرها الاقتصادي، يسهم هذا التعاون في الحد من الانبعاثات الكربونية، مع توفير وسيلة نقل آمنة وميسورة التكلفة وصديقة للبيئة، بما يدعم بناء مجتمعات حضرية أكثر خضرة واستدامة.

وفي هذا السياق، قال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: " تعكس هذه الشراكة طموحًا مشتركًا لتعزيز اقتصاد الوظائف المؤقتة ومنظومة مشغلي خدمات التوصيل في الميل الأخير في مصر، وذلك من خلال نموذج عمل مستدام بيئيًا بالكامل. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى بنك الإسكندرية إلى تمكين آلاف الشباب من امتلاك وتشغيل دراجات التنقل الذكي لخدمات التوصيل، مع الاستفادة من حلول البنك التمويلية المبتكرة لزيادة دخلهم الشهري بنسبة تتجاوز %35. سعداء بالتعاون مع شركة بلو إي ڤي، التي تقدم أحدث منتجات التنقل، والبرمجيات، وتقنيات البطاريات الذكية، مدعومة بتطبيق ذكي يوفر تجربة استخدام فريدة".

وصرح السيد رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي: "إن تقديم مفهوم ’ البطارية كخدمة‘(BaaS) مع رؤية جديدة للتنقل الكهربائي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هو أكثر بكثير من مجرد مغامرة في سياق ريادة صناعة النقل في الأسواق العالمية والذي شهد ركودًا طويلًا. ولتمهيد هذا الطريق، كان على شركة بلو إي ڤي بناء منظومة متكاملة من الصفر؛ شملت تضافر جهود الجهات التنظيمية، ومصنعي المركبات، ومزودي الخدمات اللوجستية، وشركات توصيل الطلبات، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وغيرهم الكثير. وتأتي الشراكة مع بنك الإسكندرية لتمثل حجر الزاوية في هذه المنظومة، حيث يتاح من خلالها لمشتركي شبكة بلو إي ڤي، من مندوبي التوصيل ومستخدمي وسائل التنقل الكهربائي الذين يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل، الإستفادة من البرامج المبتكرة التي يقدمها البنك. وهذا يعكس الرؤية المستقبلية لقيادة البنك، ويؤكد بوضوح التزامه الراسخ بالإستدامة والشمول المالي. إننا فخورون بهذه الشراكة مع بنك الإسكندرية ومتحمسون لما توفره من قدرات لفتح آفاق جديدة للنقل الأخضر."

وجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية يواصل تطوير استراتيجيته لتعزيز تواجده في السوق، ودعم دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن عملياته التجارية.

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧ ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٣ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من ٤٬٣٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة ١٫٨٥ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

مجموعة إنتيسا سان باولو

إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 421 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.4 تريليون يورو حتى نهاية سبتمبر 2025. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، مع التركيز القوي على التكنولوجيا الرقمية والمالية. كما طوّرت المجموعة برنامجًا واسع النطاق للذكاء الاصطناعي، يشمل حاليًا نحو 150 حالة استخدام، ويحقق فوائد كبيرة للمجموعة.

وستقدم المجموعة تمويلات بقيمة 115 مليار يورو وذلك بحلول عام 2025 لدعم المجتمعات وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب برنامج لمساعدة المحتاجين بقيمة 1.5 مليار يورو (2023 -2027). كما تستضيف شبكة متاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d’Italia”، مشاريعها الثقافية ذات القيمة.

بلو إي ڤي

بلو إي ڤي هي الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل الكهربائي في المنطقة، حيث تقود التحول نحو منظومة نقل حضرية ومستدامة عن طريق تصميم وتشغيل منظومة ذكية ومتكاملة تشمل الدراجات الكهربائية ومحطات تبديل البطاريات، مما يتيح لمستخدميها استبدال البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل في غضون ثوان معدودة بدون انتظار أو تعطّل. كما يستفيد المستخدمون من التوفير في تكاليف التشغيل المتمثل في استخدام الدراجات الكهربائية مقارنةً بالدراجات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ومن خلال تطبيقها الهاتفي، تُمكّن بلو إي ڤي مستخدميها من تحديد مواقع محطات التبديل، ومتابعة حالة البطاريات بها، وتنفيذ عملية التبديل عندها. بالإضافة لمتابعة توفيرهم مقارنةً بالبنزين، وإدارة باقات تبديلهم بكل سهولة.

بعد تغطية 9 مدن بمحطاتها لتبديل البطاريات، تواصل بلو إي ڤي توسيع شبكتها في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وتهدف لتغطية مصر بأكملها بنهاية عام 2026، سعيًا نحو مستقبل تكون فيه وسائل التنقل أكثر استدامة، وأقل تكلفة، وأكثر كفاءة وملائمة لإحتياجات المجتمع.

