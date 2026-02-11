دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، إن الأرقام القياسية التي سجلها سوق دبي العقاري آواخر شهر يناير الفائت تعكس مرحلة متقدمة من النضج والاستقرار، وتؤكد المكانة المتنامية للإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العقارية والاستثمارية على مستوى العالم.

وأشار البلوشي إلى ما ورد في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أظهرت أن السوق سجّل أعلى قيمة تصرفات عقارية يومية في تاريخه يوم الإثنين (26 يناير الفائت) والتي بلغت 15.6 مليار درهم عبر 1,501 تصرف عقاري في يوم واحد، يؤشر على قوة الطلب وعمق السيولة في السوق.

وبيّنت البيانات أن قيمة المبايعات وحدها بلغت 11.4 مليار درهم، شملت أراضي ووحدات سكنية ومبانٍ، إلى جانب رهونات وهبات بقيم كبيرة، ما يعكس نشاطًا متكاملًا يشمل مختلف فئات العقار، ويؤكد اتساع قاعدة المستثمرين وتنوعها.

وقال البلوشي: "تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 15.6 مليار درهم في يوم واحد يعد رقمًا غير مسبوق، ويعكس ثقة عالية من المستثمرين المحليين والدوليين في سوق دبي العقاري، وقدرته على استيعاب استثمارات كبيرة ضمن بيئة جاذبة وذات ميزة تنافسية عالمية".

وأضاف أن هذا الأداء القياسي لا يأتي بمعزل عن السياق الاقتصادي العام، بل يتزامن مع استمرار نمو الأعمال، وتوسع الشركات، وتعزيز دبي لمكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، ما ينعكس مباشرة على الطلب الحقيقي على الأصول العقارية.

وأوضح البلوشي أن الأرقام المسجلة تعكس نشاطًا استثماريًا فعليًا مدفوعًا بعوامل اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن حجم وقيمة الصفقات يؤكدان تحول السوق إلى مرحلة أكثر استدامة.

وتابع قائلًا: "في شركة الخليج العربي للعقارات، نقرأ هذه المؤشرات بعناية، ونواكب هذا الزخم من خلال تطوير مشاريع عقارية مدروسة تراعي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتجمع بين الموقع الاستراتيجي، وجودة التنفيذ، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد".

وأكّد البلوشي أن تسجيل هذه المستويات القياسية من التصرفات يعزز من جاذبية دبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المتوازن، مدعومة بتشريعات واضحة وبنية تحتية متقدمة وثقة مستمرة من المستثمرين.

