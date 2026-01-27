كشفت يانغو، خدمة حجز المركبات التابعة لمجموعة يانغو، عن اتجاهات التنقل الرئيسية التي تُشكّل مستقبل هذا القطاع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. تُساهم بيانات العام الماضي بتسليط الضوء على كيفية استخدام السكان والزوار لخدمات طلب سيارات الأجرة في مختلف الأغراض، بدءً من الانتقال من وإلى المطارات إلى التنقل إلى وجهات التسوق الرئيسية، مما يعكس الدور المتزايد لخدمات التنقل حسب الطلب في المنطقة.

خدمات التنقل من وإلى المطار تتصدر الطلب

لا يزال الطلب على التنقل من وإلى المطارات مهيمناً على نشاط خدمات التنقل عبر التطبيقات في كلا السوقين. واصل مطار مسقط الدولي احتلال المرتبة الأولى بين أكثر الوجهات طلباً في سلطنة عمان، بينما برز مطار زايد الدولي ومطار دبي الدولي من بين الخيارات الأولى في الإمارات العربية المتحدة. يؤكد هذا النمط دور يانغو في توفير خدمات تنقل سلسة وموثوقة لكل من المسافرين بغرض العمل والسياح في المنطقة.

المراكز التجارية وجهات مفضلة

إلى جانب المطارات، شهدت مراكز التسوق والترفيه إقبالاً كبيراً على خدمات التنقل. في سلطنة عمان، تصدّرت مراكز التسوق مثل مول عمان وأفينيو مول في السيب وبوشر قائمة الوجهات المتكررة، بينما احتل ياس مول ودبي مول مراتب متقدمة في الإمارات العربية المتحدة. يُسلط هذا الاتجاه الضوء على اندماج خدمات التنقل عبر التطبيقات في الحياة اليومية، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى مراكز الترفيه والبيع بالتجزئة.

المركبات الاقتصادية هي المفضلة

هيمنت المركبات الاقتصادية على إجمالي عدد الرحلات، مما يعكس تفضيلاً قوياً من المستخدمين لوسائل النقل العملية والفعالة من حيث التكلفة. تصدّرت سيارات تويوتا كامري قائمة السيارات الأكثر طلباً، مما يؤكد الطلب على سيارات السيدان متوسطة الحجم الموثوقة بدلاً من المركبات الفاخرة. تؤكد هذه التفضيلات قدرة يانغو على تلبية توقعات العملاء من حيث الراحة والكفاءة والقيمة.

التحول نحو النقل "الأخضر"

تؤثر الاستدامة بشكل متزايد على خيارات التنقل، وخدمات طلب سيارات الأجرة ليست استثناءً. في دبي، يتكون 84% من أسطول شركاء يانغو من المركبات الكهربائية والهجينة، مما يقلل الانبعاثات مع الحفاظ على الخدمة الموثوقة. ينسجم هذا مع برنامج "الشاحن الأخضر" لهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يوفر حالياً أكثر من 300 محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، ومبادرة "برق" التابعة لهيئة النقل في أبوظبي، والتي أطلقت 1,000 شاحن جديد للمركبات الكهربائية في مواقع رئيسية، لدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك زيادة تبني المركبات الكهربائية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. يعكس هذا التحول اتجاهاً متزايداً نحو النقل الصديق للبيئة والمدعوم بالتكنولوجيا، حيث تتكيف خدمات التنقل لتلبية التوقعات البيئية وتُعطي المدن والسكان الأولوية للبدائل الأكثر مراعاة للبيئة.

توسيع نطاق خدمات التنقل عبر التطبيقات الذكية في دبي

يشهد قطاع التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً، حيث تتجه خدمات التنقل عبر التطبيقات الذكية من الرحلات الفردية حسب الطلب إلى حلول تنقل متطورة تقنياً تلبي احتياجات المجتمع والتنقل الحضري. وفي هذا السياق، تُطلق شركة يانغو، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة تجريبية للتنقل المدرسي باستخدام سيارات نقل رباعي فاخرة في دبي. تنقل هذه الخدمة الطلاب من مدارس متعددة على طول مسارات مشتركة، مع توفير تتبع مباشر للمركبات ومراقبة مركزية وإدارة شفافة للرحلات. تستهدف الخدمة الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عام فما فوق، وتهدف إلى إتمام رحلات الذهاب والإياب من المنزل إلى المدرسة في غضون 60 دقيقة، مع تجميع الطلاب حسب الأحياء السكنية لتقليل الازدحام والتكاليف.

انتشار النقل المتكامل ومتعدد الوسائط

يعتمد المستخدمون بشكل متزايد على وسائل التنقل متعددة الوسائط لإتمام رحلاتهم، خاصة للوصول إلى محطات المترو أو محطات الحافلات أو مراكز النقل الأخرى. دعماً لهذا التوجه، وقّعت يانغو مذكرة تفاهم مع "الاتحاد للقطارات" لتنسيق العمليات في المحطات ومحيطها، بما في ذلك نقاط الالتقاء والتوصيل المنسقة، وتسهيل وصول المركبات، وإدارة حركة المرور خلال ساعات الذروة. يمتد هذا التكامل ليشمل خدمات التنقل المشترك بين المدن، حيث من المتوقع أن يخدم الاتحاد للقطارات ما يصل إلى 36.5 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد على حلول السفر المتكاملة والشاملة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

رؤى حول اتجاهات التنقل الإقليمية

تُسلط بيانات يانغو الضوء على الدور المتنامي لخدمات التنقل المبتكرة في تشكيل أنماط التنقل في المنطقة. يؤكد ارتفاع الطلب على خدمات التنقل من وإلى المطارات على مساهمة هذا القطاع المتزايدة في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، بينما تُشير الرحلات المتكررة إلى مراكز التسوق والمراكز الترفيهية إلى أن خدمات التنقل حسب الطلب قد أصبحت جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية. تعكس هذه الاتجاهات تحولات أوسع في مجال التنقل الحضري، حيث تؤثر الراحة والكفاءة وسهولة الوصول على كيفية تخطيط الناس لتنقلهم داخل المدن.

