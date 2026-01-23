أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ويو بنك (ش.م.ع)، المنصة المالية الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن، المبادرة العالمية المصممة لدعم الشركات الناشئة وتسريع وتيرة نموها وابتكاراتها. وبهذه الخطوة، يصبح ويو بنك أول بنك مرخص في المنطقة ينضم إلى هذا البرنامج العالمي، معززاً رؤيته طويلة الأمد المتمثلة في تقديم تجارب مالية ذكية ومخصصة وفورية لعملائه.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة ويو كبنك يرتكز على الذكاء الاصطناعي، مع التزامه بدمج التقنيات الذكية في جميع جوانب عملياته، بدءاً من أتمتة الإجراءات وضمان الامتثال، مروراً بتطوير أدوات متقدمة للمبرمجين، ووصولاً إلى تقديم رؤى تحليلية دقيقة للعملاء. ومن خلال انضمامه إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن، يحظى البنك بإمكانية الوصول إلى موارد تطوير متقدمة، وتدريبات تقنية عالية المستوى، وفرص للتواصل مع شبكة رأس المال الاستثماري العالمية، بما يسرّع من مهمته الرامية إلى إعادة صياغة المفهوم المصرفي بما يتوافق مع اقتصاد المنطقة الجديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك (ش.م.ع): "الذكاء الاصطناعي في ويو بنك ليس مجرد أداة تقنية، بل هو الركيزة الأساسية في رؤيتنا لمستقبل العمل المصرفي، حيث نحرص من خلاله على تطوير حلول أكثر ذكاءً وسرعة، مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات الأفراد واحتياجات مختلف قطاعات الأعمال. ويعدُّ انضمامنا إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا، وتجسيد التزامنا بتقديم خدمات تجمع بين الذكاء والسرعة والتخصيص الدقيق لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال".

وقد بدأت استراتيجية ويو بنك للذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج ملموسة؛ إذ يدير البنك حالياً أكثر من 15 مشروعاً تجريبياً في مجالات الشؤون القانونية والمدفوعات وخدمة العملاء والعمليات التكنولوجية. وأظهرت النتائج الأولية نقلة نوعية في كفاءة الأداء، تراوحت نسبتها بين ضعفين وعشرة أضعاف. كما تساهم المزايا الحالية، مثل التحليلات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي ومحفزات الاستثمار المخصصة عبر ويو للاستثمار، في إحداث تحول جذري في أسلوب إدارة العملاء لشؤونهم المالية وتفاعلهم معها.

ويُعزز انضمام ويو بنك إلى برنامج إنفيديا إنسيبشن تفرُّده عن المصارف التقليدية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر نموذجه التشغيلي، والتواصل مع شبكة عالمية من الشركات القائمة على الابتكار. كما تسهم هذه العضوية في رفع مكانة البنك ضمن منظومة التكنولوجيا المالية، وتسريع إطلاق الجيل القادم من الخدمات المالية المبتكرة.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع:

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم القابضة (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

وبصفته منصة الخدمات المالية الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة، يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى أهدافهم المالية.

