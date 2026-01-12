دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت قمّة المليار متابع، أكبر قمة عالمية مخصصة لاقتصاد صناعة المحتوى، وبالتعاون مع ويو بنك، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات، وشركة فيزا "Visa"، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق أول حساب مصرفي في الشرق الأوسط مصمم حصرياً لصنّاع المحتوى.

وجاء إطلاق حساب "ويو لصنّاع المحتوى " ثمرة تعاون بين ويو بنك وقمّة المليار متابع وفيزا، كحل مصرفي متكامل ومصمم خصيصاً لصنّاع المحتوى عبر منصة "ويو للأعمال" Wio Business، وذلك خلال الدورة الرابعة من قمّة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتُعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في كل من أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل في دبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويعكس إطلاق أول حساب مصرفي مخصص لصنّاع المحتوى في دولة الإمارات رؤية ويو بنك الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية مستقبلية تركز على الإنسان. وقد استندت هذه المبادرة إلى نتائج دراسة مصرفية أجراها البنك، أظهرت أن صنّاع المحتوى يبحثون عن رسوم اشتراك منخفضة، وإجراءات ترخيص وفتح حساب مبسطة، وأدوات فوترة آلية وتذكير بالدفع، وتكامل سلس مع بوابات دفع متعددة، وتقارير مالية سهلة الاستخدام، إلى جانب مزايا حصرية تلبي طبيعة أعمالهم المتغيرة.

ويستجيب حساب "ويو لصنّاع المحتوى " بشكل مباشر لواقع القطاع واحتياجاته، حيث يتيح لصنّاع المحتوى الاستفادة من حساب ويو للأعمال مجاناً لمدة 12 شهراً دون حد أدنى للرصيد، مع إمكانية فتح الحساب بالكامل عبر الإنترنت خلال 72 ساعة دون الحاجة للمعاملات الورقية أو زيارة الفروع. كما يوفر أدوات مدمجة لإصدار الفواتير بشكل أسرع، وبطاقات افتراضية غير محدودة لتنظيم النفقات، وحسابات متعددة العملات (الدرهم الإماراتي، الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، واليورو) مع سعر صرف مضمون بين الدرهم والدولار الأمريكي لتسهيل الأعمال عبر الحدود، إضافة إلى عروض ولاء مهنية مختارة بعناية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أمينة طاهر، الرئيس التنفيذي للتسويق في ويو بنك: "تتطور الطريقة التي يبني بها الناس أعمالهم بشكلٍ مستمر، ويشكّل صنّاع المحتوى محركاً قوياً لقطاع ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي. وفي دولة الإمارات، نشهد منظومة مصممة لدعم هذا التحول، ويجب أن تتطور الخدمات المصرفية بالتوازي معه. ويتمثل دورنا في تبسيط الإدارة المالية من خلال استباق الاحتياجات، وإزالة العوائق، وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح. ومن خلال حساب "ويو لصنّاع المحتوى "، نتيح لصنّاع المحتوى التركيز على ما يتقنونه وتحويل طموحاتهم إلى إنجازات ملموسة."

من جانبها، قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لقمّة المليار متابع: "يسرّنا في قمّة المليار متابع الإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع ويو بنك، والذي يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع صناعة المحتوى في دولة الإمارات والمنطقة. وتهدف هذه الشراكة إلى بناء منظومة متكاملة لدعم صناعة المحتوى وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الإبداعي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن صنّاع المحتوى يستحقون أكثر من الخدمات المصرفية التقليدية، ويحتاجون إلى حلول مالية مرنة وذكية تتكيف مع طبيعة أعمالهم الديناميكية. ومن خلال هذا الحساب المصمم خصيصاً لهم، سيتمكن صنّاع المحتوى من توفير الوقت والجهد، وإدارة شؤونهم المالية دون تعقيدات إدارية، والتركيز بشكل أكبر على إبداعهم."

بدوره، قال طارق عبدالله، نائب رئيس أول ومدير التسويق في شركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يُعد اقتصاد صناعة المحتوى واحداً من أسرع الفرص الثقافية والتجارية نمواً وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم، ومع ذلك لا يزال العديد من صنّاع المحتوى يواجهون تحديات في الوصول إلى خدمات مالية موثوقة. ومن خلال تمكين حل "ويو لصنّاع المحتوى " عبر شبكة فيزا العالمية، نُسهم في ضمان أعلى معايير الأمان والقبول العالمي للمعاملات، بما يمكّن صنّاع المحتوى في المنطقة من إدارة أعمالهم وتوسيع نطاقها، والدفع واستلام المدفوعات بثقة."

وتُسهم هذه الخدمة الجديدة من ويو بنك في دعم المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى وتنمية المواهب والابتكار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع ويو بنك الإلكتروني أو تحميل تطبيق ويو للأعمال.

-انتهى-

#بياناتشركات