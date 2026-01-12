دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن مؤشرات موسمية جديدة تُظهر ارتفاعاً في عمليات البحث إلى دولة الإمارات خلال موسم الشتاء، في ظل الأجواء المعتدلة، وتنوّع تجارب التسوّق، وخيارات الإقامة القصيرة داخل المدن.

وتُظهر بيانات البحث على ويجو أن المسافرين الدوليين والإقليميين من الأسواق الرئيسية يخططون بشكل متزايد لرحلات شتوية إلى دولة الإمارات، مع تسجيل نمو سنوي في عمليات البحث خلال موسم الشتاء الحالي. وقد ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الجوية من الهند إلى الإمارات بنسبة 20% على أساس سنوي، تلتها مصر بنسبة 42.74%، ما يشير إلى اتساع الطلب عبر أسواق متعددة.

وتواصل دبي وأبوظبي تصدّرهما قائمة الوجهات الإماراتية الأكثر بحثا على ويجو عالميا، مستحوذين على 80% من إجمالي عمليات البحث المتجهة إلى دولة الإمارات. وتشير مؤشرات الطلب إلى توجه متزايد نحو رحلات تلبّي تفضيلات السفر السريع والإقامات القصيرة.

كما تشير بيانات ويجو إلى تغيّر في أنماط التخطيط للسفر، إذ يخطّط المسافرون الباحثون عن وجهات المدن الشتوية في دولة الإمارات لرحلاتهم قبل نحو 30 يوما، مع تسجيل 22% من عمليات البحث خلال الأسبوع الذي يسبق موعد السفر. ويعكس ذلك مزيجا من الحجوزات المخطط لها مسبقا والحجوزات القريبة من موعد السفر خلال فترات الإقبال الشتوي.

ويُعد التسوق من أبرز عوامل الطلب طوال الموسم، إذ تسهم الفعاليات التجارية، والعروض الموسمية، وبرامج الشتاء، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوّق، وفترات التخفيضات في نهاية العام، وفعاليات رأس السنة، في تشكيل أنماط السفر خلال فصل الشتاء. كما يشكّل تركز مناطق التسوّق إلى جانب المطاعم وخيارات الترفيه والمناطق المطلة على الواجهة البحرية ميزة إضافية لرحلات الإقامة القصيرة.

وسجّلت ويجو أكثر من مليوني عملية بحث عن الرحلات إلى دولة الإمارات خلال ذروة موسم العطلات الشتوية، الممتدة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026. وخلال هذه الفترة، ارتفعت عمليات البحث عن الفنادق بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما سجّلت عمليات البحث عن الرحلات الجوية نمواً بنسبة 5%، مع تسجيل اهتمام مستمر بالسفر الترفيهي داخل المدن.

ومع تصاعد الطلب خلال موسم الشتاء، تتيح ويجو للمسافرين البحث والمقارنة والحجز عبر مئات شركات الطيران والفنادق من خلال منصة واحدة. كما تسهم مزايا مثل عرض البيانات المحدثة بشكل فوري، وأدوات مقارنة الأسعار وتنبيهات في تسهيل التخطيط للسفر خلال الفترات الأكثر نشاطاً في حركة السفر.

وبفضل الاتصال الدولي الواسع وتنوّع خيارات التسوّق في دبي وأبوظبي، إلى جانب بنية تحتية ضيافية متقدمة، يُتوقع أن تواصلا حضورهما كوجهتين بارزتين خلال موسم الشتاء، مع ما تقدمانه من مزيج متوازن من التسوّق، وتنوّع تجارب الطعام، والاسترخاء داخل المدن، مع إمكانية اكتشاف هذه التجارب وحجزها بسهولة عبر ويجو.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

